“Mi mejor baza es ser siempre yo mismo”

A algunos les parecerá un recién llegado pero, antes de ser fichado por TVE, a Rodrigo Vázquez (Ourense, 1987) le avalaban ya más de doce años de experiencia en el canal autonómico de la Televisión de Galicia, a lo largo de los cuales, cuenta, “hice de todo”. Tras alcanzar cuotas de prime time con “El Cazador” y estrenar un nuevo concurso, “Todos contra 1”, su participación en el Benidorm Fest ha venido a darle un espaldarazo más de popularidad que le confirma como “el presentador de moda” del audiovisual español.

–No sé si ya se ha recuperado de la “resaca” del Benidorm Fest pero, en cualquier caso, ¿cuál es el recuerdo que guardará para siempre de esta experiencia?

–Los recuerdos se van creando día a día, y yo aún estoy dimensionando todo lo que ha pasado. Ha sido una semana maravillosa. El equipo, todos mis compañeros y compañeras, han estado fantásticos, creamos un muy buen clima y lo pasamos muy bien, más allá de la correspondiente responsabilidad y de las exigencias que implica una gala de esa duración. La verdad es que yo le he disfrutado al máximo, me siento un afortunado por la confianza que depositaron en mí. Lo que ocurrió la semana pasada en Benidorm no lo olvidaré en lo que me reste de vida.

– Es que detrás de lo que se en ve pantalla hay muchísimo trabajo, a veces situaciones tensas, estrés, y quienes dan la cara en pantalla deben contribuir al espírito festivo del BF. Supongo que ahí entra, además de la profesionalidad, un esfuerzo añadido de “interpretación” por parte de los presentadores.

– No, al menos por mi parte. Yo siempre que salgo a un plató no lo hago con la idea de ponerme una máscara e interpretar un papel, sino no sería yo, y si no soy yo… mal empezamos. Si yo no me sintiese cómodo y a gusto, sería incapaz de hacerlo. En ese sentido para mí hacer el Benidorm Fest ha sido como presentar cualquier otro tipo de gala o concurso. Yo simplemente entro ahí e intento remar hacia la dirección que tiene que ir para hacer el mejor producto posible y que el espectador lo goce. Lo digo porque esa es precisamente una de las funciones fundamentales de quienes estamos dando la cara ante la pantalla: que todo parezca tan sencillo que cualquiera que lo vea diga: “Pues eso lo puedo hacer yo”.

–¿Se hubiese atrevido a aceptar la propuesta de presentar el “Benidorm Fest” hace, por ejemplo, 10 o 12 años, en sus principios y sin experiencia?

–¡Por supuesto que sí! Si me hubiesen ofrecido un caramelo como es el Benidorm Fest l aceptaría casi sin pensar, como supongo que lo haría cualquier profesional de la Comunicación. Es un evento en el que todo el mundo quiere estar y participar. Para mí el BF es hoy por hoy el acontecimiento televisivo/musical más importante del año en España. ¡Y ojalá se convierta en un referente que perviva muchos años más!

"No me considero una persona ambiciosa. soy de esos que se dicen: si quiero conseguir un 8 tengo estudiar un 10 y si quiero un 14 tengo que estudiar un 16”

–Me da la impresión de que usted es un profesional al que le seducen los retos, muy ambicioso, vaya, en el sentido positivo de la palabra. Desde hace poco, incluso alterna la presentación de dos concursos a la vez.

–Es que en TVE confiaron muchísimo en mí desde el principio, y yo siempre apuesto por quien más confía en mí. Eso se lo estaré agradeciendo eternamente, y ojalá yo pudiera devolvérselo todo el tiempo que pueda con trabajo, profesionalidad y esfuerzo.

–¿Y esa ambición profesional también la practica en su vida personal cotidiana?

–No me considero una persona ambiciosa como tal, pero sí que soy de esos que se dicen: si quiero conseguir un 8 tengo estudiar un 10 y si quiero conseguir un 14 tengo que estudiar un 16. Lo que sí confieso es que nunca me he puesto metas ni techos altos, y lo que me consta es que si estoy rodeado por un buen equipo y hago un buen trabajo las cosas mayormente acostumbran a salir bien. Y siempre quiero dar mi mejor versión en el día a día, tanto a nivel profesional como personal, ofrecer el 110% de mí mismo.

–Cuando decidió hacer la carrera de Periodismo, ¿ya pensaba que su futuro iba a estar en el audiovisual? O, mejor vayamos al grano: ¿Por qué hizo Periodismo?

–Me matriculé en Periodismo porque me gustaba contar y escuchar historias. El Periodismo me ofrecía la posibilidad de conocer a muchísima gente todos los días y, a nivel personal, yo pensaba y sigo pensando que, como siempre fui una persona muy curiosa, podía aprender muchísimo. De todas formas, tuve muchas dudas. Yo venía de estudiar Arte en el Bachillerato, me gustaban el Latín y el Griego, me encantaban las Humanidades…y estuve a punto de matricularme en las Facultad de Historia. Pero, bueno, al final me decidí por el Periodismo porque me permitía seguir cultivando esas parcelas y, a la vez, me abría otras puertas.

–¿Y cerrarlas?

–No, a mí siempre me gustar dejar abiertas todas las puertas, es una tradición que me inculcaron en mi familia. No quiero mirar atrás y encontrarme con puertas cerradas, quiero dejar buen recuerdo de mí. Eso lo aprendí ya en Televisión de Galicia, donde hacía de todo, desde informativos a concursos o a reportajes de todo tipo; luego la vida me ha ido llevando por un determinado camino y ahora sé que era el mío.

–No sé de dónde proviene la idea de un concurso como “El Cazador” pero el caso es que engancha, y además a un público intergeneracional. ¿Cuáles son las claves de su éxito?

–Pues una mecánica y un formato muy bien pensados y desarrollados. Contamos con cuatro o cinco concursantes queridos, prestigiosos y conocidos por el público y, para el concursante, jugar contra ellos es como si, en baloncesto, se presentase en tu colegio un jugador de la NBA y pudieses jugar contra él en el patio. Por otra parte, el programa es muy fluído, está muy cuidado a nivel de imagen y, detrás, hay unos grandes profesionales que llevan muchos años trabajando en esto…

–Y un buen presentador…

–Bueno, yo simplemente lo que intento es no estorbar, intentar sumar y procurar que los concursantes se sientan cómodos, como si estuviesen en su casa y gozando de la experiencia lo máximo posible. Digamos que lo que yo quiero es ser un buen anfitrión.

"¿Miedo a quemarme? ¡Para nada! Cuando más se quema un profesional es cuando estás en tu casa y no llama nadie a tu teléfono"

–Ahora, con “Todos contra 1” presenta usted dos concursos a la vez. ¿No teme el riesgo de eso que llaman queme?

–Yo creo que cuando más se quema un profesional es cuando estás en tu casa y no llama nadie a tu teléfono. Pero, cuando te dan la posibilidad de formar parte de un formato cuidado, como es el caso de “El Cazador” y ahora de “Todos conta 1”, estar ahí es un gustazo. De hecho, cuando me lo plantearon, dije sí inmediatamente, ni se me pasó por la cabeza otra cosa.

–¿Y correr el riesgo del encasillamiento?

–Tampoco le tengo miedo. Y menos en este momento, en el que precisamente he hecho una cosa totalmente distinta como ha sido presentar el Benidorm Fest. La verdad es que yo me he sentido cómodo en todos los programas en los he trabajado: de todos he aprendido algo y en todos he querido aportar algo.

–¿Es cierta la leyenda esa que dice que es la cámara la que elige: que si la cámara te ama triunfarás, pero si te odia…? ¿O se puede “negociar” con ella?

–Todo es negociable, y hasta se puede negociar con la cámara (risas). Bueno, en serio, esto de que gustes o no a la cámara es una apreciación subjetiva y que parte del espectador. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos colocamos ante una cámara es jugar nuestras bazas, mostrar nuestros puntos fuertes. Yo no creo que haya gente que nazca para salir en televisión como tampoco creo que la haya que no valga. Todos nacemos para todo y todos valemos para algo aunque, bueno, sí que hay gente que confirma esa leyenda, gente que lo hace especialmente bien cuando está delante de una cámara pero, aunque sea así, la última palabra la tiene el espectador.

–¿Y cuál es su baza?

–Pues mostrarme lo más tal y como soy posible. Yo no miro a la cámara como si fuese un trasto que está ahí delante, sino que pienso instintivamente en el espectador que me está viendo y escuchando, que puede ser un marinero, un estudiante, un albañil, un jubilado, una ama de casa...e intento pensar a su vez qué es lo que ellos estarán pensando.

–Una de sus aficiones son las motos y conozco a gente que piensa que los moteros, para bien o para mal, son gente un poco “tocada” de ala. Supongo que me lo desmentirá.

–Motero, motero….la verdad es que no me considero (risas). Tengo una moto pequeña, una Vespa antigua de 125 cc. que hace cuatro años me regaló un tío mío que vive en Sevilla. La restauré y de vez en cuando me doy un paseo por ciudad o hago una “tiradiña” en carretera. ¡Y eso sí que me encanta!

–¿Qué presentadores (o bustos parlantes) de la historia de la televisión son sus referentes?

–Lo de bustos parlantes lo identifico más con el presentador de informativos del siglo pasado, sentado y fijo ante una mesa. Como referencias en especial, que no como bustos parlantes, yo siento mucha admiración por Xosé Ramón Gayoso y por Roberto Vilar, que son una especie de catedrales,dos grandes del audiovisual gallego…y español. Y luego hay presentadores históricos que siempre me han gustado mucho, entre los que destaco a Constantino Romero.

–¿Y de los de ahora?

–Me gustan mucho Carlos Sobera, Roberto Leal…

–¿Alguno de ellos le ha influído especialmente?

–Influído no es la palabra, sino que he aprendido mucho de ellos. Sería un error por mi parte intentar imitarlos, copiarlos…No, no, yo lo que intento es ser yo mismo porque en hacer de ti mismo nadie te va a ganar, nadie va a ser mejor.

–¿Quién le ha dado el mejor consejo a lo largo de su trayectoria?

–El mejor consejo que me han dado es el que te acabo de decir: sé tú mismo. Y quien me lo dio fue un director de la TVG. Desde entonces he procurado aplicarlo.

–Si un día no encontrase un canal que le ofreciese un contrato ¿fundaría el suyo propio… o haría algo similar a lo de Ibai Llanos?

–Pues no lo sé, pero a mí lo que hace Ibai me encanta, tanto por los eventos que organiza como por lo bien que comunica. Pero, ya te digo, ahora mismo no pienso en eso. Aunque, eso sí, yo soy un proactivo, una persona que no se quedara quieta y a la que le gusta hacer de todo y, cuanto más variado, mejor. Sé que vivo un buen momento profesional pero también soy consciente de que “todo es eterno…mientras dura” y no descarto nada, pero es que ahora mismo estoy centrado en los proyectos en los que participo.

–¿Suele navegar en las redes?

–Las veo bastante, un poco por curiosidad y otro por ver lo que dice la gente de los programas en los que participo. Pero no es que sea precisamente un devoto ni mucho menos un esclavo de ellas, ni quiero ni tengo tiempo. Me sigue gustando mucho más el cara a cara y el contacto directo con las personas.

–Este año no ha habido ningún representante gallego entre los finalistas del Benidorm Fest. ¿Qué hubiese hecho usted el año pasado? ¿Se habría notado su favoritismo por Tanxugueiras?

–(risas) Esto incluso lo comenté con ellas. Mira, mi papel como presentador es ser y parecer neutral. En esta edición había canciones que me gustaban más y otras menos, pero mi trabajo consiste en facilitarle las cosas a todos por igual, que todos se sientan cómodos, que todos disfruten…¿Que va algún gallego y gana? Pues estaría encantadísimo, pero solo lo diría en “off”.