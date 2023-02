Los protectores de las víctimas de violencia machista

“Las víctimas de violencia de género no tienen fecha de caducidad para nosotros. Cuando entra una mujer en comisaría a poner una denuncia, su problema se convierte en nuestro problema y la protegemos y acompañamos hasta que se resuelva todo el proceso, ya sean 72 horas o tres meses”. Así lo explica el inspector Miguel Ángel, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo, un equipo al que pertenecen quince agentes, nueve hombres y seis mujeres, encargados de investigar los hechos y acompañar a la víctima en cada momento de un procedimiento que requiere muchas dosis de comprensión y empatía y cuya meta es poner fin a abusos, agresiones, insultos y amenazas.

Cuando una mujer entra en comisaría a denunciar un maltrato, el agente que la atiende en la puerta avisa inmediatamente a la UFAM , que pone en marcha el protocolo de actuación en violencia de género. La recibe un agente de investigación de la unidad en un despacho exclusivo para estas víctimas. “Lo primero que hacemos es escucharla, entenderla, hacer su problema nuestro, empatizar con ella para que nos explique qué le está pasando y decirle que la vamos a proteger y vamos a solucionar su problema”, explica el inspector Miguel Ángel. Aunque la comisaria es solo de Vigo y Redondela, atienden denuncias de otros municipios del área. Para el trabajo de protección se coordinan con las policías local y autonómica.

Los policías de esta unidad no visten de uniforme, el cual podría suponer un obstáculo a la sensación de cercanía y confianza que se quiere conseguir. Ir vestido “de paisano” es también algo habitual entre los miembros de las diferentes unidades de la policía judicial.

La víctima llega en la mayor parte de las ocasiones sola, aunque a veces va acompañada por un familiar o alguien de su entorno, y en otras ocasiones llega derivada por servicios de salud o centros de información a la mujer. En los últimos años se ha percibido un aumento de denuncias que se inician por vecinos o personas del entorno de la víctima y el agresor que ponen en conocimiento de la policía los hechos delictivos a través de diversos canales que garantizan su anonimato, como unas comunicación telefónica o telemática.

En esa primera entrevista privada se inicia el proceso de acogimiento y acompañamiento por parte de la policía. Si la mujer llega con lesiones que precisen atención, se la acompaña a que reciba atención sanitaria. En caso contrario se le ofrecen los recursos que necesite, normalmente un abogado de oficio, ya previsto para casos de violencia de género, y una psicóloga con la que mantienen contacto continuo, ya sea del Centro de Información a la Mujer (CIM) o del juzgado. También se les explica a las víctimas la existencia de otros recursos de apoyo como las casas de acogida.

Tras ese encuentro, la mujer registra la denuncia. Algunas deciden no interponerla, pero aún así la policía no detiene su investigación pues ha tenido conocimiento de un hecho delictivo, según explica el jefe de la UFAM. El perfil de víctima que llega a comisaría es variado. “Hay desde la mujer que acude a la primera señal de abuso por parte de su pareja hasta la señora mayor que se ha pasado todo el matrimonio siendo víctima de violencia machista y llega una edad en que decide denunciar”.

Puesta la denuncia, el equipo de investigación inicia una diligencia para valorar los riesgos que existen para la víctima. Para ello le realizan preguntas y emplean una aplicación informática del sistema VioGen que establece mediante algoritmos el grado de peligro que corre la mujer de sufrir una nueva agresión, en un escala que va desde “no apreciado” hasta “extremo”. Esta valoración técnica define la actuación de los agentes ante el autor de los hechos y también determina el plan de seguridad personalizado con el que sale de comisaría la víctima de violencia de género. De lo primero se encarga el equipo de investigación, integrado por diez policías, y de lo segundo, el de protección, formado en por cinco agentes, cuatro mujeres y un hombre.

El trabajo de investigación, en función de la mencionada evaluación de riesgos, puede saldarse con la detención inmediata del supuesto agresor, tomarle declaración en calidad de investigado o identificarlo. Las pesquisas de los policías se basan en reunir todos los indicios que puedan para probar ante un juzgado que se ha producido esa situación de violencia de género. “Son delitos que se producen en la intimidad en la mayor parte de los casos, con solo dos personas presentes, pero hay testimonios de vecinos o familiares, visitas a centros médicos y otras pruebas que solemos reunir en uno o dos días para ponerlo en el atestado”.

El siguiente paso es la derivación de la denuncia al juzgado de violencia sobre la mujer para conseguir protección para la víctima. “Tratamos de conseguir que se decreten medidas de alejamiento porque es lo más eficaz, y, si hay riesgo alto o extremo, es importante obtener la pulsera telemática para controlar los movimientos del agresor; si el riesgo es bajo, continuamos haciendo un seguimiento a través del programa VioGen, llamando habitualmente a la víctima o visitándola a domicilio hasta que cese la situación”, expone el jefe de la UFAM de Vigo.

La atención psicológica es básica para evitar la dependencia emocional que les impide a los policías protegerlas

Temor físico y psicológico y miedo a qué va a pasar con su vida una vez denunciada la violencia de género son los estados iniciales más comunes entre las víctimas que se deciden a denunciar. Marian, subinspectora encargada del equipo de policías custodios de la UFAM, los que se encargan de la protección de la víctima y de los menores, si los hay, nos relata junto a Sonsoles y Natalia, dos de sus compañeras, cómo suelen comportarse las víctimas al principio del proceso, cuando presentan la denuncia. Lo peor es la dependencia psicológica que tienen de su agresor, por eso envía a la mayoría, por no decir al cien por cien, a un psicólogo. “La atención psicológica es una herramienta básica para evitar esa dependencia que nos impide a nosotras proteger a la víctima, porque cuando hay dependencia, se va a volver a juntar con su agresor”, comentan.

El sentimiento de culpabilidad está presente en la mujer que denuncia violencia machista desde el momento en que se sientan con su policía custodio. “Frases como “no quiero perjudicarle” o “no le quiero mandar a prisión” se repiten una y otra vez y hacen ardua la tarea de dejar que se les ayude. “Esa mezcla de emociones no les va a favorecer en el juzgado ni en el proceso de separación al que se tienen que enfrentar”, explican estas policías, quienes alaban cómo llegan las víctimas cuando antes que en comisaría han estado en los servicios psicológicos de los centros de información a la mujer. “Vienen más fuertes”, dicen.

El trabajo que realizan los policías de protección con la víctima empieza, dependiendo del nivel de riesgo, cuando se presenta la denuncia o cuando se la cita para ir al juzgado. Su labor es acompañar a la mujer en todos los trámites del proceso, asesorarle y derivarle a los recursos que necesiten, sobre todo a la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos, con la que están en contacto. De este modo, están presentes en el juzgado, en la recogida de enseres de los domicilios y en otros momentos que se les requiera, como ir buscar a los niños al colegio. “Tienen un teléfono nuestro al que pueden llamar las 24 horas para consultarnos cualquier duda que les surja, somos su persona de referencia en la Policía, incluso cuando finalizan las medidas judiciales como las órdenes de alejamiento”, explican.

Estos agentes también tienen que estar en contacto con el agresor, explicarles las medidas judiciales que debe acatar y evaluar el nivel de riesgo que puede suponer para conocer si varía el nivel de peligro determinado por la escala inicial de VioGen.

El integrante más veterano de la UFAM es Juan Carlos, que lleva desde que se formó esa unidad en 2016 y trabajaba desde 2008 en la SAF, la unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, que no llevaba violencia de género. En esos catorce años ha visto como su equipo pasaba de cuatro a quince agente y se ha ampliado en los últimos años por mayor carga de trabajo (además de violencia de género, se encargan de violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos a menores, áreas en las que se aprecia en general un aumento delictivo).

“Me gusta mi trabajo, empatizar con la gente y ayudarles como policía, supongo que lo llevo bien porque soy extrovertido y alegre. Aunque no puedo decir que no me afecten los casos. Afortunadamente en los años que lleva funcionando la UFAM no hemos tenido que lamentar ninguna víctima mortal entre las mujeres que atendemos”, comenta Juan Carlos. Una cosa que ha cambiado en el tiempo que lleva atendiendo a mujeres es que ahora no demandan hablar con un agente femenina como hacían antes.

Junto a Juan Carlos, comparten oficina de trabajo otros compañeros que llevan una media de cuatro años en la unidad, como Guillermo, María, Rubén o Diego. Y el subinspector Crisanto, que llegó hacer catorce meses. “En estos delitos no hay mucho que investigar para saber que se han cometido”, apunta cuando se le pregunta lo específico de este trabajo respecto a otros en la Policía.