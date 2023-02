O espírito vivo das palabras

Hai dúas cancións de Paco Ibáñez que me arrepiaron (e emocionaron) dende a primeira vez que as escoitei. Son dúas alfaias que funden versos e música sobre senllos poemas de Blas de Otero e de Rafael Alberti. E ambas tocan o tema da palabra.

No seu poema, o poeta bilbaíno, inmerso nunha situación límite, reivindica “a palabra”, como ese recurso que lle permite soportar a inxustiza e a barbarie que o rodea. Trátase do poema En el Principio, con eses versos feridos que nos din: “Si he perdido la vida, el tiempo, todo/ lo que tiré, como un anillo al agua,/ si he perdido la voz en la maleza,/ me queda la palabra.// Si he sufrido la sed, el hambre, todo/ lo que era mío y resultó ser nada,/ si he segado las sombras en silencio,/ me queda la palabra”. Versos realmente conmovedores que reflicten un amor profundo pola palabra, que eu comparto.

O poema de Alberti, Nocturno, pertencente ao libro De un momento a otro, escrito no ano 1937, en plena Guerra Civil, resulta desolador. É un lamento descarnado pola substitución das palabras polas balas nuns tempos de violencia brutal.

Comeza con seis versos cheos de dureza: “Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre/ se escucha que transita solamente la rabia,/ que en los tuétanos tiembla despabilado el odio/ y en las médulas arde continua la venganza,/ las palabras entonces no sirven: son palabras/ Balas. Balas.(…)” e remata cun verso tan triste coma preciso: “Siento esta noche heridas de muerte las palabras”.

A palabra como apoio e a palabra como vítima. Porque a palabra ten un valor en si mesma, non só polo que din, senón tamén polo que agochan.

E eu, coma Daniel Gamper, no seu libro Las mejores palabras. De la libre expresión, Premio Anagrama de ensayo, pregúntome se somos nós quen as buscamos ou se talvez son elas as que nos buscan e dan con nós, utilizándonos para a súa subsistencia e reprodución.

Eu amo fondamente as palabras. E coido, ademais, que a poesía é a súa alma.

Sempre me sentín seducido polo espírito das palabras. Pola maxia que encerran e polo poder que teñen de cambiar accións que resultan nocivas para a convivencia e o benestar persoal de cada un/unha de nós. Emociónanme as palabras ben empregadas. Esas que están envoltas en música, no lirismo dos versos, no desenvolvemento da narración, na forza do teatro, na delicadeza dos seres humanos, no misterio da ciencia, nos actos de amor e nas conversas abertas que abran novos vieiros ás persoas.

Non son un inxenuo e sei que a palabra tamén serve para ferir, aldraxar, mentir, manipular… pero eu reivindico a utilización positiva, humana, da mesma. Unhas palabras que dean forma aos bicos e non ás balas tanto físicas como verbais. Que sementen harmonía. Que nos fagan sentir que estamos vivos, tan vivos coma elas, e que resoen neste noso universo tan deteriorado. Porque se perdemos a palabra, as consecuencias poden ser terribles.

Dixen antes que eu amo a palabra. Ámoa fondamente. Porque coa palabra auga sinto que me acariñan as ondas do mar ou escoito a fina música do río.

Porque coa palabra rosa percibo unha fragrancia que me envolve. Coa palabra nube descubro unhas formas ben sedutoras que aparecen e esvaecen como por arte de maxia.

Porque coa palabra guerra sinto a dor e o fume da destrución e busco esa palabra tan utilizada pero completamente esquecida, como é a palabra paz.

Coa palabra brillo quéntame o sol e con neve percibo o frío da súa cor branca. Con bico síntome máis preto das persoas que quero e relaciónoa coa palabra amor. Coa palabra man toco a herba fresca e con moitas desas palabras escribo versos: que palabra tan fermosa! para que, convertidos en poemas, voen, biquen, sacudan, emocionen, aloumiñen e nos abran portas cara ao infinito.

Amemos e defendamos as palabras con convicción. Utilicémolas para acariñar, denunciar, rir, chorar, fuxir da soidade, expresar ledicia e esperanza na vida. Desbotemos as baleiras que tanto mal fan na voz dos cretinos. E que mellor defensa da palabra que a boa literatura? E, xa que logo, a poesía. Sentirse ben preto desas palabras necesarias que non nos leva o vento e que nos pertencen. Esas palabras que non poden arrebatarnos e que nos fan máis libres. É un gozo e, por que non?, un deber con nós mesmos.

Lía eu uns versos de Bernardino Graña, un magnífico poeta de noso, nos que falaba dunhas palabras que, xunto ás follas das árbores, o vento levara deixándonos orfos. Así dicían os versos: O vento levou follas e palabras,/levou rumor e ruído.

Entristecéronme estes versos. Craváronse dentro de min. Daquela reaccionei e, dentro da miña rabia, escribín este poema:

Que as traia de novo,

que quero berralas,

que quero dicilas

ben forte as palabras.

Levounas o vento

a cambio de nada.

Deixoume unhas follas,

rumores, borralla.

Palabras fermosas.

Palabras gastadas.

Palabras.

Palabras.

No vento zoaban.

E sentinme moito mellor. Salvemos as palabras dos imbéciles e curemos as feridas. Elas farán o mesmo con nós.