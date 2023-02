El odio al brócoli va en los genes

No siempre podemos elegir lo que comemos y, cuando podemos, en la elección influye toda una serie de factores culturales, ambientales, psicológicos y, cómo no, biológicos. Sí, lo que nos gusta comer también va en nuestros genes. Así, una vez más —y esto no es nuevo—, nuestro comportamiento está determinado en parte por la naturaleza y en parte por el ambiente.

