A primeira vez das folerpas

A primeira vez que unha folerpa de neve toca o chan esvaécese transmutada noutra entidade. Mesmo precisa dunha palabra nova para ser nomeada. Hai primeiras veces que son tamén as derradeiras. A morte é unha desas situacións complicadas que non permite simulacros, non se pode facer mellor se á primeira non sae ben. Tampouco a vida admite segundas oportunidades. Algúns retrucarán e falarán de cando saen coma recén nacidos dun quirófano ou ao verse de pé despois dun acciente de tráfico. Pero é sabido que só se pode vivir unha vez. Non hai fase de ensaio e erro nin vidas extra coma nos videoxogos. Por non haber, nin siquera hai dereito a reclamación.

Non é o mesmo facer algo por primeira vez sabendo que haberá segundas partes ou terceiras, que mesmo ficará sometido á ameaza do fastío da reiteración, que asumir que a ocasión para experimentar será exclusiva. Os acontecementos irrepetíbeis xeran sentimentos a xogo. Mágoa non podermos saber que sinte unha eiruga a primeira vez que estira as ás para voar e troca unha vista arrastrada sobre a terra por outra no que desafía a gravidade dende máis arriba.

A primeira vez ás veces merece o título perfecto de ser única, pero o habitual é que deveña prólogo dunha sucesión interrumpida de eventos nos que xa non reparamos. Quen lembra a primeira vez que respirou? A primeira vez que camiñou cunha pedra no zapato? A primeira vez que discutiu cos horizontes por asomaren cedo de máis despois dunha noite demasiado curta?

Malia todo, que terán as primeiras veces, que ocupan un lugar de privilexio nas nosas experiencias? Adoitan estar sobrevaloradas, contaminadas pola seductora curiosidade do novo; porén, calzarmos uns zapatos do trinque, aínda non desgastados polos pasos en falso, non é o mesmo ca estrear un desamor ou unha viaxe ás estrelas.

As primeiras veces poñémonos serios, coma ao encetarmos cadernos nos que as frases son aínda promesas e poden acabar en libro ou en esquecemento. Esforzámonos por facer boa letra, respectar as marxes e coidar a puntuación. Conforme avanzan as páxinas, o caos vai gañándolle á orde, a deixadez deixa cicatrices nas boas intencións.

Non é a primeira vez que escribo sobre a primeira vez das cousas, pero pasaron tantos anos dende aquela que se pode dar por caducada e considerar esta unha segunda primeira vez.

A ciencia dáme a razón. Seica as nosas células se renovan cada certo tempo. Talvez fagamos sempre as cousas por primeira vez porque a cada momento esteamos a cambiar, aínda afeitos a nos convencer de que seguimos a ser as mesmas persoas de sempre.