A insignificancia

As novas na cela tormentosa de paredes abertas aflixen no comezo do ano. Non queda oco no tornado para a poesía.

Jennifer, de Vigo, case resulta atropelada xunto a dous familiares a pasada semana. Na comisaría, cualificaron o asunto como homicidio en grao de tentativa mais o vigués acusado dos feitos, exparella da rapaza, non foi ao cárcere. Unha maxistrada impúxolle unha orde de afastamento de 500 metros. La joven a la que su expareja intentó atropellar en Vigo: “Es injusto que él ande libre y sin pulsera” A vítima declarou a FARO: “Non entendo por que eu teño que estar controlada e con escolta policial as 24 horas e el anda totalmente libre”. Esta nai de dous fillos ten medo. O presunto agresor ten antecedentes con outras vítimas. A pasada semana tamén se soubo das malfeitorías da ‘Manada de Castelldefels’. No caso de ir a prisión, sairán arrepentidos das súas animaladas? Os asasinatos de mulleres polas súas parellas ou exparellas proseguen nun ritmo alto pero a Fiscalía considera que non se pode comunicar de forma automática e xeneralizada ás vítimas de violencia de xénero a información de se o home ao que queren denunciar ten antecedentes por este delito: entra en xogo o dereito á protección dos datos. Como imos comparar protexer unha muller que pode ser asasinada ou mallada fronte á protección dun dato? En que cabeza cabe que nós sexamos máis importantes? Perdón pola ironía pero precísoa para sobrevivir. A finalidade do resgardo de datos é “garantir que se estean protexendo os dereitos fundamentais e as liberdades públicas de quen os cedeu”. A verdade é que ten unha musicalidade especial a frase, non sei se enmarcar esta ou a seguinte: Que maior dereito hai que o dereito á vida? O meu cerebro navega na hemeroteca e lembra os rexistros de morosos, ficheiros de solvencia patrimonial, para que non nos deixen máis diñeiro ou podamos aprazar pagos se somos debedores. Por que a Fiscalía non considera que este tipo de rexistros vai en contra do dereito á protección dos datos? Outra vez a ironía aparece: como imos comparar non pagar un recibo a unha empresa de telefonía con saber se a nosa parella actual ten unha orde de afastamento? Igualdad quiere que la policía tenga contacto permanente con los agresores denunciados Sinala a voceira do Goberno que “algo está fallando” na loita contra a violencia doméstica, machista, de xénero. A sociedade, dende os alicerces ata o cumio, practica o funambulismo. Pasamos por riba detalles que como sementes se transforman en árbores. Cando unha profesora de Infantil escoitou dunha nai que seu fillo chegaba á casa dicindo: “As nenas son parvas”, respondeu “Non hai que darlle importancia nestas idades”. Sen querer, acabamos inculcando que, se a nosa parella nos insulta ou empurra, é intranscendente; e se dá o paso de querer atropelarnos, alguén decidirá que é un dato máis... sen relevancia.