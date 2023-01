Si no quieres sufrir, no ames, cariño

Soñé con Shakira Mebarak y me desperté feliz por la suerte de que no haya sido cantante ninguna de las mujeres que me soportaron. Aunque no soy Piqué y no voy en Ferrari sino en Twingo, seguro que habría materia delictuosa suficiente como para componer , si no un himno como el de Shakira, sí una canción de guerra femenina contra el ocupante masculino, disperso y amoricida. ¡Ay el amor! Ya lo dijo San Agustín: si no quieres sufrir no ames pero, si no amas, ¿para qué quieres vivir? Si nos ponemos poéticos podríamos decir que el amor es la belleza del alma pero, en la pareja, si acudimos a su historia es también un eterno conflicto de intereses entre las partes, que antes eran dos pero ahora no se sabe. A los heterosexuales, que antes sostenían el aparato, esa sexualidad heteronormativa que no iba más allá de la pareja estable, la abstinencia o la autosatisfacción si acaso, les están sustituyendo ahora nuevas figuras que rompen el corsé coitocéntrico. Ya ni siquiera la homosexualidad es la alternativa a lo hetero porque florecen nuevas especies: pansexuales, demisexuales, bisexuales, antrosexuales, polisexuales y hasta asexuales... toda una diversidad que, si siguiera mandando la noción cristiana de pecado, dejaría en pantuflas la figura bíblica de Sodoma y Gomorra.

Es tanto el lío que las posibilidades de que te monten un follodrama son mucho mayores que las que puede generar una relación clásica, una antigualla como la de Shakira y Piqué, pobres heterosexuales. ¡Ay, Bécquer; ay, Benedetti; ay, Neruda que cantaste “cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos... mi cuerpo de labriego salvaje te socava”! Ahora que un hombre dedique un poema a una mujer está aún permitido pero se considera una curiosidad museística, igual que esa concepción clásica y romántica de estar enamorado de una persona y vivir a su lado para toda la vida. ¿Para qué si hoy se reivindican los “swingers” en que cada miembro mantiene relaciones con uno de los de otra pareja? ¿Por qué razón si hoy no está mal visto ser poliamorosos, soloamigos o parejas híbridas en que uno de los miembros de la misma practica la monogamia, pero el otro mantiene relaciones con otras personas con el consentimiento de la suya? Voy a comentar esto con la mía, a ver qué le parece. Listillos que son estos chavales. Y nosotros, fieles y solo con el sexo opuesto, perdiendo el tiempo. La riqueza de las familias diversas ¿Qué será de relaciones como la de Shakira, la de la Preysler o Tamara Falcó, con Dios y misa de gallo incluida? ¿Qué será al lado de esa despampanante aparición de nuevos géneros, nuevos tipos de fauna que hallarás en cualquier nueva aplicación para ligar que van desde el trans hasta el neither pasando por el no binario, fluido, transexual, dos espíritus... Me pongo serio solo unas líneas para decir que a mí, que nací en medio de la homofobia del régimen de Franco, que crecí cuando no había transfobia porque ni siquiera podía imaginarse la existencia de trans, me toca ver como espectador reflexivo todo este reconocimiento al derecho a la identidad y expresión de género, aunque no entiendo, no forma parte de mi cultura tanta nueva construcción de identidades, tanto intento de trasmutar “el género” en una categoría “identitaria”, y una “identidad de género” que la decide uno mismo. El colectivo trans planta cara a la intolerancia La ministra Montero sabrá, que ella es muy “cool” en ideas, aunque no coincidan en esto con ella ni las feministas. Cariño, ¿qué quieres que te diga? Los mayores sabemos lo rápido que pasa la niñez, la adolescencia, la ardorosa juventud y la “acougada” madurez y que, para el poco tiempo que tenemos, bueno es que vivamos como lo que somos o lo que sentimos. Pero a ver si vamos a creernos más cosas de las que somos o inventarnos más personalidades de las que tenemos.