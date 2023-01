Más no siempre es más

Cuando queremos hablar del orgasmo masculino, de cuándo, cómo y dónde correrse, se especula con ideales de control que no siempre son realistas y generan muchísimo malestar en las personas.

Lo más habitual en las disfunciones o problemas relacionados con el orgasmo masculino es que salga a relucir la “eyaculación precoz” que, básicamente, se define como la incapacidad de controlar la eyaculación en el tiempo suficiente para que la relación sexual sea satisfactoria, y claro, esto es muy, muy genérico; cuando los hombres consultan quieren un rango de tiempo: ¿Cuánto es precoz? 3 minutos, 7 minutos, 1 minuto?. Yo estoy 100% de acuerdo con la definición que se basa en la satisfacción y punto, pero algunos estudios los basan en número de “empujes” y otros en los minutos. Otro día profundizamos en el tema, ya que afecta aproximadamente a un 30% de los hombres y es un motivo súper habitual de consulta.

Hoy vamos a hablar de todo lo contrario, lo que llamamos “Eyaculación retardada”; también se llama “aneyaculación”, o sea tardar mucho o simplemente no correrse o eyacular, que no es lo mismo que no llegar al orgasmo; puede existir eyaculación sin respuesta orgásmica, no es lo más habitual pero puede suceder.

“Pues mejor, ¿no?”; esta es una típica respuesta que dan algunas personas cuando los hombres manifiestan que son como un conejito de Duracell, que duran, duran y duran. Sin embargo, si esto es algo habitual puede generar problemas y mucha frustración en ellos y sus parejas.

No es un trastorno habitual, aunque últimamente estoy encontrando más casos; la estadística dice que alrededor de un 1% padecen este problema de forma regular.

Estos días he tenido el caso de una pareja que acude muy preocupada por este problema; yo les explico que existen alternativas interesantes, y que podemos empezar por olvidarnos de la eyaculación y pensar en el placer y la satisfacción de ambos, pero ellos me explican que quieren tener descendencia, y ahí, claro, el interés reproductivo requiere de esa respuesta en el lugar correcto, porque a veces lo consiguen pero con masturbación mutua. A nivel terapéutico-psicológico, es muy complicado tratar estos casos porque jugamos con la ansiedad de rendimiento de él y la demanda de ella. Os lo podéis imaginar ¿verdad?; correcto: mucha frustración.

¿Cuánto es demasiado tiempo?

Vale, por una vez y aunque no me gusta nada cuantificar, os voy a dar numeritos: una latencia (tiempo que pasa entre el estímulo y la respuesta) de eyaculación “ideal” oscila entre los 3 y los 13 minutos, así que una latencia “exagerada” sería la superior a 19 minutos, y como en el caso de la pareja que os pongo de ejemplo, esa eyaculación en el interior de la vagina no sucede nunca.

Pero claro, no me gustan los números porque todos estos tiempos dependen de mil factores y variables como una estimulación erótica adecuada a la persona y sus gustos, que tenga un correcto estado de salud, que no esté bebido o drogado, etc, etc, etc.

Existen muchas variantes de este trastorno, que no se limita a la eyaculación sin más sino que se denominan “Trastornos del orgasmo masculino”, es como un cajón desastre donde se incluyen todas estas diferentes respuestas:

Eyaculación retardada en vagina

Eyaculación retardada con estimulación oral sin posibilidad de eyacular en vagina

Eyaculación retardada con estimulación manual de la pareja

Eyaculación normal con autoestimulación (masturbación) pero retardada cuando lo hacemos en pareja

Eyaculación retardada con autoestimulación (masturbación)

Falta de eyaculación a pesar de tener una estimulación adecuada uno mismo y en pareja

Falta de eyaculación con cualquier tipo de estímulos pero con poluciones nocturnas (este caso es determinante para descartar que se trata de un problema orgánico o médico, como puede ser obstrucción en las vías eyaculatorias, etc.)

Es importante resaltar que, para que cualquiera de estos puntos sea un problema o trastorno, tiene que suceder siempre o casi siempre, así que no te tortures si te pasa un par de veces; todo esto que os cuento está basado en criterios diagnósticos como si fueran los síntomas y signos de la gripe, que no siempre se dan de la misma forma incluso en la misma persona.

En la próxima entrega, os hablaré de los posibles motivos de este trastorno, y de tratamientos e intervenciones para estos casos.

Espero que hayáis empezado el año con mucho placer, gracias por seguir ahí y nos vemos en www.saludplacer.com