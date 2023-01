Tras las huellas de Ramón Chao y Prisciliano

Les separan 1.600 años en el tiempo, pero les une una tierra, Galicia, y la filosofía común de luchar por un mundo más justo. Prisciliano, el gallego heterodoxo del siglo IV decapitado por herejía, y Ramón Chao, el periodista e intelectual nacido en Vilalba en 1935, son las dos figuras históricas que el director audiovisual Aser Álvarez reivindica en su próximo documental, “O Camiño de Prisciliano. Trala pegada de Ramón Chao”, una especie de “road movie” que estrenará en mayo en París con motivo del quinto aniversario de la muerte de Chao.

“É un vello proxecto que tiña con Ramón Chao e que non puidemos facer xuntos pola súa morte en 2018, é unha homenaxe a el e á que foi a súa teima durante os últimos anos da súa vida: reivindicar a figura de Prisciliano”, comenta Aser Álvarez, de Arraianos Produccións.

Álvarez y Chao se conocieron tras ganar el primero el Premio Mestre Mateo 2013 por su documental sobre Celso Emilio Ferreiro e invitarlo el segundo a proyectar su trabajo en el Instituto Cervantes de París. “Díxome que quería facer algo así –un documental que non fora aburrido nin tedioso– coa figura de Prisciliano. A idea era irnos os dous na súa vespa percorrendo o traxecto que el xa fixera de París a Galicia para a súa novela Prisciliano de Compostela, traducido ao galego como O Camiño de Prisciliano, explica Aser Álvarez.

Para retomar el viejo proyecto, el productor se puso en contacto con los hijos de Ramón Chao: Antoine, un animal radiofónico como su padre, y Manu, que sigue la estela musical de su progenitor, quien se marchó en los años 50 a París becado por ser un prodigio del piano. Ambos se involucraron en el documental cuyo premontaje aseguran que capta el alma de su padre.

El camino que recrea Aser Álvarez en su cinta es circular, como eran los caminos medievales de ida y vuelta, transcurre en varias etapas entre Alemania, París y Galicia, involucra a familiares y amigos de Ramón Chao que aparecen dando sus testimonios, y se desarrolla en vehículos casi inverosímiles, como la una vespa rosa que emula la “prisciliana” con la que el periodista realizó su viaje en los 90, un tren en miniatura o el “priscimóvil”, un Suzuki Samurai de la Asociación de Amigos de Prisciliano, cuyo principal promotor fue Ramón Chao y que ahora está en manos del sucesor de su legado, Moncho Paz, quien también aparece en el documental.

La “road movie” con un toque punk transcurre en varias etapas en Tréveres, París, Villalba y Compostela

Un Prisciliano del siglo XXI, encarnado por Paco Boluda, emprende en la cinta un viaje a Compostela 1.600 años después de su muerte tratando de reivindicar su lugar en la historia de Galicia, un espacio que le fue usurpado tras ser ejecutado y despojar a sus discípulos de todas sus riquezas. “Tratamos de darlle ese toque cómico, punk, fresco, rebelde e xoguetón que tiña Ramón, quen aos 80 anos tiña mente de neno, era un tipo ao que lle brillaban os ollos, que te facía vibrar con todo o que lle interesaba. Afortunadamente contaxioume a súa teima por reivindicar a figura de Prisciliano”.

El punto de partida del viaje en el tiempo y el espacio es la localidad alemana de Tréveris, donde en el año 385 era decapitado Prisciliano en la Porta Nigra, a cuyos pies está la casa natal de Karl Marx. El gallego erudito, que se había formado en la Universidad de Burdeos con maestros druidas, era un asceta heterodoxo con una visión del mundo muy adelantada para su época. Defendía la igualdad entre hombres y mujeres, la fraternidad, el reparto de riqueza y el ecologismo. Sus críticas a la corrupción e hipocresía de la jerarquía de lglesia, para la que pedía una vuelta a los orígenes del cristianismo, le hicieron ganar adeptos, que lo proclamaron popularmente obispo de Ávila, y también enemigos. Su decapitación lo convirtió en mártir para sus seguidores, que trajeron sus restos a Santiago, y supuso el inicio del priscilianismo que sumó numerosos seguidores, sobre todo en el sur de Francia y norte de España, así como el inicio de una ruta de peregrinación a Galicia. “Iso amosa que o Camiño de Santiago é anterior ao Apóstolo e posiblemente antes de Prisciliano xa se facía cara a Finisterre seguindo as estrelas”, indica Aser Iglesias, quien aclara que “nós pretendemos enriquecer o relato, non tapar nin ningunear a ninguén”.

La siguiente etapa del viaje es París, donde Antoine Chao y su familia les abren la casa familiar de Sèvres, en la que vivió el intelectual gallego y donde se forjó Mano Negra. “En París dámonos conta da importancia extraordinaria de Ramón Chao na resistencia ás dictaduras de Sudamérica desde o seu traballo en Radio France Internacional (onde acolleu a moitos represaliados e emitía para toda Hispanoamérica e, burlando a dictadura a través da onda curta, para España e Portugal), do seu contacto con toda a intelectualidade, non só francesa senón de todo o mundo, e dos maravillosos libros que publicou tanto en solitario como co seu gran amigo Ignacio Ramonet, co que defendía o altermundismo, a idea de que outra Europa é posible”.

En la capital francesa conocen a personajes tan variopintos como Alberto Herraiz, un pastelero que vende tartas priscilianas en el centro de París, a Rocío Álvarez, quien acogió la biblioteca que donó Ramón Chao al Instituto Cervantes, y a los nietos del gallego, uno de ellos Merlín, que interpreta al piano para el documental un fragmento de la pieza Lago Como compuesta por su abuelo.

Ya en Vilalba, el inicio del mundo para Ramón, el alfa y omega omnipresente en su obra y su vida, a Antoine le releva como guía del camino Moncho Paz, a quien Chao le encargó antes de morir continuar con su labor para divulgar la figura de Prisciliano. El obispo rebelde unió, curiosamente, a Ramón Chao y a su hermano José, quien también publicó un libro sobre este personaje, Prisciliano, profeta contra el poder, desde un punto de vista teológico e histórico.

Quiso la fortuna – o “Ramón movendo os fíos”, como dice Aser Álvarez– que Manu Chao diera por primera vez en su vida un concierto en la localidad natal de su padre (el 2 de septiembre de 2022) para que ese recital se convirtiera en la banda sonora y el hilo conductor de la pieza audiovisual que estaba preparando Aser Álvarez. “Ramón choraría de emoción ao ver ao seu fillo tocando en Vilalba; Manu tamén se emocionou moito”.

La pieza audiovisual cuenta con una subvención de la Diputación de A Coruña a proyectos singulares de carácter cultural. “Non é un documental biográfico sobre Ramón Chao, que precisaría unha peza máis extensa, pero si creo que é e unha figura menos coñecida en Galicia do que debería ser. Como a de moita xente que traballou desde o exilio”.