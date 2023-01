Os talibáns expulsan as mulleres da universidade

No ano 1972 Laurence Brun fotografou tres mulleres paseando por Kabul, Afganistán. Nesa imaxe aparecen tres estudantes que levan minisaias e van sen veo. É difícil atopar diferenzas entre esta fotografía e a de tres mulleres da mesma época que vivisen en occidente. Asumo que as estudantes da fotografia de Brun estaban transgredindo a orde establecida, que recibiron críticas feroces e que constituían unha minoría, pero tamén é certo que co réxime actual sería totalmente impensable conseguir unha imaxe coma esa. A finais do pasado mes de decembro o réxime talibán afgán emitiu un decreto que prohibe o acceso das mulleres ás universidades do país, tanto públicas coma privadas. Nida Mohammad Nadim, o ministro de Educación Superior, deu unha explicación sustentada en dous argumentos. O primeiro, evitar que homes e mulleres coincidan nos edificios onde se imparten as clases. O segundo apela ao feito de que as estudantes non acatasen as instrucións relativas á vestimenta e a ir acompañadas dun familiar varón. Mentres a comunidade internacional manifestaba o seu rexeitamento a esta orde e o ministro turco de Exteriores sinalaba que ese veto non era nin islámico nin humano, e que a súa relixión non vai en contra da educación, senón que fomenta a educación e a ciencia, Mohammad Nadim concedía unha entrevista para a televisión estatal onde expresaba que hai temas que se ensinan nas aulas que non son axeitados para as mulleres: “A enxeñería, a agricultura e algúns outros cursos non se axustan á dignidade e honra das estudantes e tampouco á cultura afgá”.

O Secretario Xeral da ONU, Antonio Guterres, referiuse ao contido do decreto afgán coma violacións inxustificables dos dereitos humanos que deben ser revocadas. Engadiu que as accións para excluír e silenciar mulleres e nenas seguen causando un inmenso sufrimento e grandes retrocesos no potencial do pobo afgán. A realidade é que excluír as mulleres das universidades é unha forma de represión perversa que o réxime talibán executa por fases. Anteriormente xa negara o acceso das mozas de máis de 12 anos ás clases de secundaria. A educación feminina pon en perigo o modelo talibán. Imaxino a todas esas mozas abrindo un debate sobre a orde imposta, atrevéndose a cuestionar o establecido. O período do primeiro goberno talibán, do 1996 ao 2001 fora o goberno do maltrato das nenas e das mulleres. Os talibáns aseguraban que as súas leis creaban ambientes seguros para que a castidade e dignidade das mulleres fosen sacrosantas, cando a realidade era que violaban de xeito feroz os seus dereitos e a súa integridade con lapidacións por manter relacións sexuais fóra do matrimonio, prohibición do traballo feminino fóra dos fogares agás puntuais excepcións para doutoras e enfermeiras (as mulleres non podían recibir atención médica dun varón), prohibición de saír da casa se non ían acompañadas dun parente próximo varón, prohibición de mostrar calquera parte dos seus corpos en público e obriga de levar burka e unha interminable lista de normas que colocaban as mulleres nunha situación de vulnerabilidade extrema. Ese é o perigosísimo modelo cara ao que se está volvendo en Afganistán, tal e como relatou Marjane Satrapi no seu impresionante cómic Persépolis. A comunidade internacional e a Universidade, como institución universal, deben comprometerse e mobilizarse para frear esta deriva. É urxente.