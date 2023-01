“La personalidad es lo que hace que una serie de tv funcione”

Fran Araújo (Vigo, 1980) se ha convertido en una de las referencias del audiovisual español. Desde 2021 compagina su trabajo en Movistar + con su labor creativa en diversos proyectos. En televisión comenzó su carrera como guionista en “Periodistas”, pero por sus manos también han pasado otras exitosas series como “Hierro” o “Rapa”. Recientemente ha sido galardonado con el premio Feroz por “Apagón”. Y, a todo ello, hay que sumar su fundamental participación en películas como “Un año, una noche”, “Entre dos aguas” “La próxima piel”, “El rayo”…

–“Apagón” reúne unas características que la distinguen de la mayoría de series españolas. Por ejemplo, cada capítulo tiene su correspondiente director, lo cual es todo un lujo. ¿Por qué se tomó esta decisión?

–Desde que se concibió la serie pensamos que teníamos que hacerla así. En una segunda fase ya tratamos de dar un universo común a todos los capítulos de tal manera que fuesen historias independientes pero con elementos comunes que actuasen de nexo. La idea de hacerla con varios directores fue mía, y la verdad es que me llevé una gran sorpresa cuando todos los directores a los que se lo propuse aceptaron.

–Este apagón actúa aquí como metáfora de la pandemia del Covid. ¿Todavía es pronto para crear una serie que trate directamente, con éxito, fundamento y más allá de la enfermedad, sobre el impacto psicosocial del Covid?

–No sé si es pronto para hacer una serie sobre el Covid, lo que sí sé es que a mí, al menos, no me apetece nada hacerla, entre otras razones porque es algo que todavía está pasando.

–Lo que sí comparte “Apagón” con el Covid es lo de situar a gente ordinaria frente a sucesos extraordinarios y ver como reaccionan…

–Sí, en tanto en cuanto consiste en destapar los comportamientos humanos ante una cierta clase de dilemas. Se trata de comprobar cómo reaccionamos y qué hacemos ante una crisis de este calibre.

–El caso es que, antes como independiente y ahora trabajando para una plataforma, uno echa un vistazo a su historial y llega a la conclusión de que tiene usted un olfato especial para comprometerse con proyectos de éxito y calidad. ¿Eso cómo se consigue?

–Por lo que respecta a mi situación actual, ocurre que hay un equipo muy bueno en Movistar y yo soy una pieza más. Todas nuestras decisiones son colegiadas, y esa es la mejor manera de asegurarnos de que las cosas vayan de la mejor manera posible. Y en cuanto a mi otra faceta, la clave creo que es la misma: siempre he procurado estar rodeado de muy buenos profesionales.

"Yo siempre confío en el criterio de la gente con la que trabajo, de ahí que cuando nos fijamos en determinado autor o realizador es porque nos gusta cómo hace las cosas"

–Su actual cargo le obliga a “juzgar” trabajos de compañeros, colegas suyos, y tomar la decisión de elegirlos o no. ¿Esto como lo lleva?

–En primer lugar, asumiendo que nadie es capaz de saber, con antelación, si un proyecto va a tener éxito o no. Lo único que puedes hacer es valorar si una determinada historia interesa para la plataforma y de qué forma puedes ayudar a esa gente para, en la medida de lo posible, mejorarla. Yo siempre confío en el criterio de la gente con la que trabajo, de ahí que cuando nos fijamos en determinado autor o realizador, es porque nos gusta cómo hace las cosas. Lo más complicado de todo esto es encontrar historias que sean interesantes.

–Cuando usted empezó pensaba en sus proyectos, ahora tiene que pensar en los de otros.

–En lo que tengo que pensar es en lo que tiene sentido para la plataforma para la que trabajo: en qué público tiene, en cuáles son sus gustos…y, por supuesto, en un cliente que está pagando su cuota y al que, al final del año, tienes que haberle ofrecido suficientes ofertas para que al año siguiente continúe con nosotros. Hay mucha diversidad de series y todas son muy diferentes entre sí pero, en Movistar, lo que buscamos son productos con personalidad, esa fue nuestra apuesta desde el principio y, curiosamente, todo parece indicar que coincide con los gustos de nuestro público.

–En cuanto a géneros: comedia, drama, thriller…¿Cuál es el que más y mejor funciona?

–Esa es la pregunta que nos hacemos todos los meses. Curiosamente, está visto que a cada plataforma le funcionan cosas diferentes y, paradójicamente, hay géneros que funcionan bien en unas y mal en otras, y a la inversa.

–Los fichajes de, sobre todo, directores y guionistas, han propiciado que en Estados Unidos se tenga por cierto que el mejor “cine americano” es el de sus series de TV. ¿Vamos hacia eso también en España?

–No acabo de compartir eso de que el mejor cine americano actual se refleje en sus series. Pero, bueno, el hecho es que en España se están haciendo muchas series, y muy buenas, pero también se hace un excelente cine. No hay más que ver las nominaciones a los Goya, que están plagadas de muy buenas películas. En este país conviven ambos medios y eso hace que estemos atravesando un grandísimo momento para los creadores y creadoras que están haciendo una ficción muy buena, tanto en cine como en televisión.

"A mí lo que me atraía, por encima de todo, era la literatura, escribir, pero al hacer guiones descubrí el mundo audiovisual, que es lo que más me apasiona ahora"

–Usted empezó a ser conocido por sus guiones… ahora es un profesional de la producción audiovisual. ¿Cuál fue su primera vocación?

–A mí lo que me atraía, por encima de todo, era la literatura, escribir, pero al hacer guiones descubrí el cine, el mundo audiovisual… que es lo que más me apasiona ahora mismo.

–¿Siguen siendo los guionistas las estrellas anónimas y olvidadas de las obras audiovisuales?

–Esté claro que no estamos en primera línea mediática, pero también es verdad que los periodistas están cada vez más interesados en nosotros. Porque es que en el cine hay profesionales muy importantes, fundamentales, que casi nunca salen en la prensa. A mí, personalmente, lo que me importa es que se reconozca y valore mi trabajo por quienes tienen que reconocerlo y valorarlo.

–¿Un buen guion puede ser también una magnífica pieza literaria?

–Depende. Tú lees cualquier guion de una película de los hermanos Cohen y compruebas que sus descripciones contienen notas escritas como si fuese literatura. Pero, claro, un guion no es propiamente literatura, sino una herramienta para trabajar. Ahora bien, hay guionistas que escriben de maravilla, que gozas leyéndolos, y otros que optan por un estilo más técnico, más aséptico. De todas formas, por su naturaleza el guion no está hecho para que lo lea la gente en general, sino un determinado equipo de personas que van a trabajar sobre él. Y eso no quiere decir que no haya literatura en ellos, claro que la puede haber, de igual manera que también la hay en un reportaje periodístico. Yo he leído reportajes que están tan magníficamente escritos y que destilan la mejor literatura.

–Del Periodismo han salido numerosos guionistas. ¿En qué cree que somos tan cercanos?

–Yo mismo cursé Periodismo porque es una profesión que en aquel entonces se puso de moda. De hecho, la estaba estudiando cuando me ficharon de guionista para la serie “Periodistas”. En cuanto a lo que me preguntas, yo creo que en principio semejan muy diferentes en tanto en cuanto una trata la ficción y el otro la realidad, pero desde luego no es una casualidad que muchos guionistas hayan estudiado Periodismo porque, efectivamente, unos y otros compartimos un interés por contar el mundo, y también coincidimos en que hay un proceso de investigación de la realidad que resulta fundamental para poder contarla bien.

–En algunas de sus creaciones, Galicia es, además de un escenario, un personaje. ¿En qué estriba la diferencia?

–En mi caso, seguramente en que se trata de un escenario que conozco bien. Para mí es importante no utilizar el escenario como un mero marco de fondo, sino reflejar las cosas particulares que tiene, los detalles concretos, la forma de ser de la gente…porque esa es la mejor manera de que el público se crea la historia que estás contando. Se trata de buscar la verdad y transmitirla.

–Desde Galicia ¿hubiese sido posible hacer una carrera como la suya?

–Yo nunca he dejado Galicia del todo pero, bueno, la vida te sale así…El mayor porcentaje de la industria audiovisual española está en Madrid y Barcelona. Y así están las cosas.

–En las últimas ediciones de los Goya, ya es raro que no haya, como mínimo, un par de gallegos premiados. ¿Somos tan buenos?

–Lo estamos demostrando.

–¿Y la explicación?

–A mí me parece que se debe a que durante mucho tiempo la Televisión de Galicia apostó por la producción de series de ficción propias, y eso creó una cantera que ha dado sus frutos.

–Si pudiese escoger una pareja de actor y actriz gallegos para rodar una película o una serie importantísima para usted, con Galicia como escenario, ¿con quienes le gustaría contar?

–Depende de la historia que tenga, y de momento, al menos a corto plazo, la verdad es que no tengo ninguna.