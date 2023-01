En defensa de la Navidad y su parafernalia

No digo que tras la muerte emprendemos un largo y tortuoso viaje montados en la barca de Re o Ra, el dios Sol, hasta llegar a la Sala de la Doble Verdad, para enfrentar el Juicio del alma. No digo tampoco que la Basílica de la Natividad se construyó sobre la cueva del portal de Belén ni que es en esa cisterna del pueblo natal de Cristo que se enseña a los turistas donde se reflejó la estrella que guió a los Reyes Magos . En cuanto a Dios, como soy gallego, no digo que sí ni que no por si acaso, porque no quiero que me tomen por crédulo pero también porque no quiero ser de esa gente tan corta de miras que solo cree en lo que ve. Pero si en algo creo es en la celebración de la Navidad y, ya que me ha tocado nacer en el lado cristiano, en recurrir a los símbolos de la misma con su parafernalia.

No comulgo con esos laicistas radicales que manifiestan su hostilidad frente al fenómeno religioso, y en las fiestas de Navidad encienden acalorados debates sobre el mantenimiento de ciertas tradiciones cristianas en el ámbito público. Con ellos estaríamos a oscuras; ni una luz de más se abriría en estas fechas porque la razón busca la eficiencia y el ahorro y no permite gastos en fenómenos religiosos ajenos a ella. Como si en nombre de la razón, de la libertad y del ateísmo, igual que de la fe, no se hubieran cometido muchísimas estupideces, por no decir crímenes. Incluso para los que tengan una conciencia laica, es cierto como opina Muñoz Molina que hay en estos días una gravitación de leyendas sobre sus conciencias, porque “las leyendas originarias tienen sobre nosotros un influjo tan poderoso y tan inadvertido, como las leyes de la naturaleza, que por frivolidad o soberbia tecnológica no nos cuesta nada ignorar”. Pero dejémonos de tantas disquisiciones sociológicas, filosóficas o bizantinas porque nos apartan de la expresión sencilla del sentimiento de las cosas. A mí estas fechas me traen encendidos recuerdos de la infancia, de la magia de tiempos infantiles, del frío y los sabañones, de los escaparates decorados, del pobre Nacimiento de corcho, del turrón que solo podíamos comer en esas fechas, de los villancicos cantados con nuestros padres y abuelos, de las fantásticas comidas que eran un señuelo para el encuentro entre todos, de la madre arropándonos en la cama y controlando nuestra ansiedad de niños ante la inminente llegada de los Reyes, a los que habíamos pedido teléfonos de plástico aparte de la dotación de armas o muñecas consiguiente según sexo. Ahora ni la nostalgia es como la de antes pero si abro el cajón de los recuerdos y veo grandes montajes navideños como el de Vigo, ¿realmente son iguales estas Navidades que las que medio recuerdo de mi niñez, allá por los años 50 del siglo pasado? Ya lo dice en su blog Daniel García Parra, coetáneo mío: para empezar, aquellas Navidades nos parecerían hoy tremendamente oscuras. No había especial iluminación en las calles y los escaparates a partir de cierta hora apagaban sus luces. La producción eléctrica del país no daba para más. Ni falta que hacía, porque la luz la llevábamos por dentro y el día de Nochebuena, a partir de la caída de la tarde no había un alma en la calle. Se cerraban comercios, cines y bares y se reunían las familias en sus casas tras haber dejado el aguinaldo a los guardias de la vacinilla en su mismo puesto en medio del tráfico. Caballero acepta la petición de los hosteleros: la Navidad de Vigo se alarga una semana Hoy, desde mi casa de Vigo no solo ilumina mi galería el fantástico árbol navideño sino que en su entorno se ha creado un gran bullicio humano de visitantes; desde mi casa oigo los mejores villancicos y yo no me canso porque me traen el alma de mi infancia, la memoria de mis padres, la suerte que debemos agradecer porque en otros países están a oscuras y no pueden celebrarlo por la guerra. Dice bien Muñoz Molina: no podemos librarnos del influjo de las historias que vienen transmitiéndose desde hace milenios, y a las que respondemos de una manera tan instintiva como a la música. ¡Viva la Navidad, que ya ha pasado!