Gracias a las listas, ya estamos listos

Cambiar de año es hacer básicamente lo mismo a estas alturas del calendario. Como la memoria vive de las trampas, y conviene descartar el clima como referencia temporal fiable –en 2022 pasamos, sin transición, de la sequía interminable a un otoño-invierno con borrascas que no cesan–, las listas son una brújula infalible para ir preparándose para un año nuevo.

Numerosos medios de comunicación han publicado una relación de los mejores libros, películas o series de 2022 y, como en pasadas Navidades, casi en Nochevieja ha surgido la oportunidad de descubrir “imprescindibles” que seguirán pendientes dentro de un año. En Twitter o Instagram se han llenado los perfiles del resumen que esquematiza Spotify después de doce meses de escucha, aleatoria muchas veces. Nunca fallan a la cita los cuñados de la pedantería, con los que me he alineado frecuentemente, que califican el Kind of Blue, de Miles Davis (1959), o el Exile On Main St., de los Rolling Stones (1972), como el mejor disco de este año. Y del que viene, aviso ya.

Las listas sacian el impulso irrefrenable de ordenar, de distinguir a los mejores –o a los que más venden– de los mediocres, de rendir cuentas, avivando o apagando el orgullo en las postrimerías del año. Enumeraciones que, desde principios de diciembre, como si se tratase de una carrera por ver quién enciende las luces de Navidad primero –en 2022, Jácome no ha apurado lo suficiente en Ourense para destronar a Caballero en Vigo–, recuerdan los deberes incumplidos, que otros sí lograron en tiempo y forma, aparentemente.

Las listas ajenas son credenciales del ego, y eso nos jode, por supuesto. Son una hoguera de vanidades y algunas, inverosímiles, rozan la falsedad documental. Alimentan el narcisismo –de quien ve o de quien lee, pero también de quien produce y de quien escribe– cuando a casi nadie le importa un resumen ordenado de la subjetividad, cuando, como escribió Montaigne, “incluso en el trono más alto del mundo, seguimos sentados sobre nuestro culo”.

Hace diez años, en un artículo magnífico en JotDown, Juan Tallón construyó una catedral sobre las listas: “Es el detalle acariciado, suficientemente importante, específico y hermoso como para no desear perderlo de vista y dejarlo por escrito, en columnas, o separado por comas. La gente adora hacer listas. Pero sobre todo, la gente necesita hacerlas (...) Todo mejorará a continuación. La enumeración tiene que ver con el orden, es decir, tiene que ver con el sistema defensivo del que nos dotamos para neutralizar el avance del caos”.

Empieza 2023 y anoto en el cuaderno compromisos sin cumplir que arrastro, propósitos que aparcaré sin que haya terminado enero y una nota al pie: “Recuerda la lista, que el año vuela”.