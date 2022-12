Kris, Janis & Bobby McGee

Acontece en no escasas ocasiones que el autor y compositor, a pesar de ser también un excelente cantante, no es quien consigue aupar la popularidad de sus propias creaciones, al punto de que éstas se hacen famosas gracias a las interpretaciones de otros/as. A Luis Eduardo Aute le costó muchos años que el público se “olvidase” de la versión de “Al alba” de Rosa León y aceptase la suya, que por algo la había parido él. Lo mismo se puede decir de José Luis Perales, y hasta hay casos extraños como el de Joaquín Sabina que, tras componer por encargo “Diecinueve días y quinientas noches”, de repente rompió el acuerdo y se dijo a sí mismo: “¡Esta me ha salido muy bien, así que me lo quedo yo!”.

