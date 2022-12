La reina de las mareas

Paula adora el mar. No concibe la vida sin asomarse a su inmensidad, lo que ella hace con facilidad desde la privilegiada ventana de su Camariñas natal. La niña que recogía minchas y conchas en la playa con su abuelo y correteaba sin miedo por las rocas decidió de adulta convertir ese mar querido también en su lugar de trabajo, realizando una de las labores más peligrosas que existen: Paula Mouzo Mas es percebeira.

¿Quién soy? “Una mujer atrevida, perseverante y muy luchadora”

En invierno, cuando la mar es más peligrosa, y sin experiencia previa, Paula se inició en la pesca del percebe hace ya más de diez años. Aprendió, dice -con toda la literalidad posible- “a base de golpes”, sin contar con el consejo de un padre o un hermano, como suele ser habitual. “Mi mujer y yo decidimos comprar una embarcación y salir al percebe y a mariscar, lo que realmente nos gustaba, aunque al principio nos llamaran locas por tomar esta decisión”, relata. En el mar es donde se sienten libres estas mujeres que nunca se achantaron ante las convenciones sociales y fueron las primeras en contraer matrimonio en la Costa da Morte.

Pero antes de enfundarse el neopreno y estudiar las mareas, la historia de Paula iba por otros derroteros.

Cuando la joven terminó la ESO rechazó continuar con el bachillerato y comenzó a trabajar en la empresa de fontanería de su abuelo, donde también trabajaban su madre y su tío. “Mi abuelo fue mi maestro y un segundo padre. Es un hombre muy querido en el pueblo y de esas personas que sin haber estudiado, sabe de todo”, explica con orgullo.

Junto a su familia, Paula aprendió a fabricar muebles de cocina, a instalar baños, a gestionar la ferretería… un poco de todo, cuenta. Hizo sus pinitos en el mundo de la música, ya que tenía una bonita voz. Grabó algunas canciones en una maqueta y concursó en varios festivales. Incluso, de adolescente, se presentó a las pruebas que realizaron para “Operación Triunfo” en Santiago. Pero pronto desistió, no por falta de valor sino, más bien, por exceso de realismo. “Me di cuenta de que es un mundo muy complicado. Hay que tener suerte y ser perseverante, pero me quedé bastante decepcionada con lo que vi”, confiesa sin asomo de nostalgia. “Ahora solo canto en la ducha”, ríe.

Ya muy jovencita Paula conoció a Rocío, vecina del pueblo, y vivieron con total naturalidad aquello que estaba naciendo. “Esto no es una decisión; sencillamente me enamoré de una bella persona que resultó ser una mujer. No teníamos referentes de otras parejas como nosotras, ya que fuimos las primeras de la zona en hacer pública nuestra homosexualidad y después en casarnos, al poco de aprobarse la ley, pero eso no nos echó atrás”, recuerda.

Aún así, en Camariñas se sentían demasiado observadas y decidieron mudarse a Fuerteventura en busca de anonimato y libertad. “Con nuestras familias nunca tuvimos problema en que nos aceptaran, pero queríamos cambiar de aires y en la isla nos encontramos con gente muy abierta que desde el principio nos trataba como un matrimonio, lo que debería de ser lo normal”, describe.

La parte laboral no fue tan amable. Paula trabajó durante un tiempo como vigilante de seguridad y esa sensación de encierro resultaba insoportable a un alma marinera como la suya. “Me volvía loca todo el tiempo en un espacio cerrado y hasta el problema más pequeño se hacía inmenso después de darle mil vueltas entre aquellas cuatro paredes”, confiesa.

Un anuncio en el que buscaban “chico con conocimientos de fontanería y ganas de aprender” la sacó de aquella mala experiencia. “No se sorprendieron cuando vieron aparecer a una mujer y en cuanto comprobaron mi experiencia quedaron encantados”, asegura.

Durante cuatro años la pareja vivió en Fuerteventura hasta que una lesión en la espalda de su mujer, que trabajaba como conductora en un autobús turístico, la mantuvo de baja una larga temporada y decidieron regresar a Galicia. “Volvíamos solo para las vacaciones, pero la familia nos convenció para quedarnos y, además, empezábamos a planear ser madres y queríamos contar con el apoyo de nuestra familia para la crianza”, relata Mouzo.

Paula se reincorporó en la empresa familiar y se especializó en el diseño y montaje de muebles de cocina. Pero seguía mirando al mar.

“Compramos una embarcación y comenzamos a faenar en el percebe en la costa de Camelle” Paula Mouzo - Percebeira y concejala del PP en Camariñas

Cuando se juntan dos valientes y dos soñadoras a partes iguales es difícil que algo se interponga en su camino. Paula y Rocío querían vivir del mar y, aunque el oficio de percebeiro suele aprenderse de los padres o abuelos, en el caso de ambas no fue así ya que, aunque el abuelo de Paula y el padre de Rocío conocían bien este trabajo, ambos murieron antes de poder transmitirles sus consejos. “Aún así, quizás un poco inconscientes, compramos una embarcación y comenzamos a faenar en el percebe en la costa de Camelle. Lo hicimos yo en diciembre y mi mujer en enero, los meses más duros. Aprendimos a base de muchos golpes y paciencia. Los compañeros nos indicaban un poco hacia donde ir, a distinguir los tipos de percebes, a hacer todo eso mientras estás pendiente de que el mar no te empuje contra las rocas… pero claro, es normal que alguien que no es de tu familia no te cuente todos los secretos”, concede Mouzo.