Non quero ser Grinch

O meu conto favorito de nena é tamén un dos máis tristes que coñezo. Popularizouse con diferentes títulos. A pequena vendedora de mistos, A Noiteboa da pequena Ana ou A fosforeira son algúns deles. O danés Hans Christian Andersen relata como unha meniña chamada Ana, na fría noite de San Silvestre, despois de pasar o día intentando ganar algunha moeda vendendo fósforos, acaba gorecéndose na rúa por medo á reacción do seu pai: non quere regresar á casa coas mans baleiras. Ten fame, os pés morados polo frío e unha tristura que Andersen describe con mestría, aínda que nunca a nomee directamente.

Nesta pasada semana, que tiven ocasión de visitar a Feira Internacional do Libro de Guadalaxara, en México, lembrei moito esta historia. Se ben é certo que todo estaba decorado de Nadal, para alguén que vive en Galicia non resulta fácil meterse no espírito destas datas cando estás a 28 graos. O feito de ter presente a historia da vendedora de mistos vén a conto do traballo infantil. Vin nenas que non tiñan máis de sete anos vendendo larpeiradas na rúa ou atendendo negocios, nenos desa mesma idade ofrecendo variedades de pan nas prazas dos diferentes barrios... Algo que alí está normalizado a min encollíame o corazón.

Hoxe eu non lle lería o conto da vendedora de mistos a ningún cativo. Escollería outro. Talvez Como el Grinch robó la Navidad, do xenial Dr. Seuss, o mago das trisílabas. Xa saben, refírome á historia desa criatura que vive nunha vila onde todo o mundo adora o Nadal. Todo o mundo agás el, que a detesta. Por iso intenta detela. Ás veces imaxino que o Grinch vive en Vigo, agochado nunha gruta nalgúns dos montes da cidade, e que artella un plan para deter as panxoliñas, provocar un apagón, desmantelar as atraccións... Non pensen que estou fantasiando con volverme Grinch, eu adoro o Nadal! Outro conto estupendo para compartir coas cativas e cativos é El hombre palo, da marabillosa Julia Donaldson, a quen quizais coñezan grazas a O Grúfalo. El hombre palo narra a historia dun home pau que é roubado por un can que o leva lonxe da súa casa e da súa familia e que ten un desenlace xenial. Queren máis? O clásico Conto de Nadal, de Charles Dickens, ou O Cascanoces e o rei dos ratos, de Theodor Amadeus Hoffman. Por certo: sabían que J. R. R. Tolkien se fixo pasar por Papá Noel durante máis de dúas décadas? Os seus fillos recibían as cartas que escribía o seu pai relatando a vida no Polo Norte. Están publicadas baixo o título Cartas de Papá Noel e ilustradas polo propio autor. Unha gozada. Como tamén o é El gnomo no duerme de Astrid Lindgren, a autora de Pipi Mediaslongas. Eu pasarei estas semanas gozando de El gran libro de la Navidad, una edición de Anaya para auténticos fans destas datas. Agasalláronmo nunha das vodas máis bonitas ás que fun nunca. As persoas convidadas recibimos libros e marcapáxinas coma galano, nunca vira tal cousa! Resulta que é posible casar en decembro, como tamén é posible que o Grinch asome a cabeza por aqui o día menos pensado e nos dea unha “sorpresiña”. Gocen destas datas e, se poden, lean en familia!