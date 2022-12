Os ninguéns, el azar y la pobreza

En la céntrica plaza en la que habito me encontré el otro día con un acto de “Os ninguéns” y durante segundos me pregunté porqué no estaba entre ellos, toda esa población creciente fuera del estado de Bienestar, con carencias en su alimentación, pobreza energética, incapacidad para pagar un alquiler o, en los mejores casos, dificultad para llegar a fin de mes incluso con un puesto de trabajo. ¿Qué azar me había facilitado no estar entre ellos? Hay tantos orígenes, tantas causas accidentales o razones estructurales de la pobreza... ¿Tengo yo algún mérito por haber la driblado en mi vida o me facilitaron las cosas factores como la casualidad de haber desarrollado mi etapa laboral en una larga añada de crecimiento en España? ¿Quizás aún antes, haber nacido en una familia estructurada, sin experiencias traumáticas en la infancia, hijo de una clase media laboriosa que me envió no sin gran esfuerzo a buenos colegios y mejores universidades?

Ciertamente, luego hube de desarrollar un compromiso laboral cotidiano durante decenas de años, hube de demostrar mi eficacia profesional para no ser excluido, para no caer en el combate de la vida pero ¿acaso no fue también el azar el que me situó en sectores laborales que no experimentaron la crisis de otros que a tantos buenos trabajadores desahuciaron? Aún más: haber entrado en los años 70 en mi profesión periodística, y eso tiene que ver con el azar del nacimiento, me permitió vivir una etapa ascendente tanto en la lectura de prensa con aumento progresivo de demanda laboral como en la adquisición creciente de derechos, lo contrario de lo que está experimentando el sector en la actualidad, con la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Podríamos decir que uno es en parte producto del azar y es la maldita suerte del origen lo que ha llevado a demandar más igualdad a quienes estaban el otro día bajo la etiqueta de Os Ninguéns, en la plaza en la que habito. Es muy difícil salir del círculo de la pobreza si naces en ella, por más ejemplos que encontremos de lo contrario, porque son poco representativos. Luego, a lo largo de la vida hay otros azaresque te pueden sumir inesperadamente en ella, tantos que sería difícil enumerarlos todos: desde la destrucción de empleos de un sector en caída libre en el que prestabas tu servicio con eficacia hasta una separación matrimonial de efectos perversos en la economía familiar.

"Os Ninguéns,” os filhos de ninguém, os donos de nada según poema de Eduardo Galeano, son en Vigo un grupo de ciudadanos de sectores diversos que decidieron poner en marcha en el 2015 un espacio de encuentro como instrumento transformador para las personas que no cubren sus necesidades básicas, que viven o están en riesgo de exclusión y marginalidad. ¡Qué admirable ejemplo el de estos voluntarios que alzan la voz por personas empobrecidas, que no tienen organizaciones representativas que los apoyen en sus carencias asistenciales y sociales, desde la vivienda al plato de comida o la salud mental! ¡Qué vergüenza para quienes miramos hacia otro lado, en un insolidario sálvese quien pueda! Quizás no pensamos que ser pobre es una posibilidad que está a la vuelta de la esquina para cualquiera y que esos que la sufren podríamos haber sido nosotros o aún podremos serlo.

Ni siquiera trabajar es un seguro contra ello si sabemos la realidad del mercado laboral, atiborrado de contratos parciales, estacionales y precarios. El paro es una losa que penaliza a los españoles desde tiempos inmemoriales y vivir al borde del abismo, que en la casi totalidad de los casos no se debe a la incompetencia que algunos osados atribuye a los afectado, es una experiencia que genera consecuencias a muchos niveles, como afirman Os ninguéns: inseguridad vital, aislamiento, rechazo por parte del entorno, humillaciones y sentimientos de culpa y, a nivel de salud mental, estados de angustia, depresión, insomnio e incluso pensamientos suicidas. Hay, entre nosotros, muchos pobres invisibles, un padre, una madre, un hermano o un hijo que no han tenido culpa alguna de su pobreza.