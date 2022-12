Viana do Castelo, donde palpita la Navidad

Viana, Coração do Natal regresa con más de un centenar de iniciativas para todos los gustos y edades hasta el 8 de enero. Praça Natal, Mercado de Natal, actividades infantiles, conciertos, animación de calle, exposiciones o un Fin de Año inolvidable son algunas de las propuestas de una programación cautivadora que atraerá como siempre a miles de gallegos.

La Praça da República vuelve a convertirse en Praça Natal, con carrusel para los más pequeños y hermosa decoración propia de la época. Este año el árbol de Navidad en 3D está en el Jardim da Marina para ofrecer en encuadre perfecto con uno de los símbolos eternos de Viana, el templo de Santa Luzia.

Las luces leds hacen que la fiesta tenga más brillo que nunca. Como novedad en este “Coração” de Viana está la instalación de una tienda gigante en la Praça da Liberdade que acoge Viana Natal, con un mercado, actividades para la familia y animación musical. Aquí están también la Oficinas Kids, con propuestas divertidas para todos.

El Mercado de Natal es más extenso y la Praça da Liberdade y la Praça da República acogen 32 tiendas que son punto de encuentro para los que quieran comprar regalos navideños con la garantía y calidad del comercio vianense, volcado en estas fiestas.

En este corazón de Viana donde palpita la Navidad no faltan productos típicos como las castañas y el vino, a los que en esta edición se suman las queimadas los viernes y sábados en la Praça da República a partir de las 23.00 (hora portuguesa). Otros sabores mágicos se pueden degustar durante el Feirão do Mel el 10 de diciembre a partir de las 15.00 en la plaza reina de la ciudad. Al día siguiente llega Papá Noel a las 16.00 horas (de Portugal) al Centro Cultural de Viana do Castelo, que después se irá de paseo en moto con sus amigos por el centro histórico.

La siempre seductora y hermosa Viana tiene muchas otras propuestas porque en los antiguos Paços do Concelho transcurre una nueva edición de los Presépios de Artesanato, belenes que son auténticas joyas hechas a mano por los artesanos locales. El museo de Artes Decorativas, por su parte, acoge la exposición sobre Árvores de Natal.

El Réveillon también integra la programación navideña, con un Fin de Año que se celebrará por todo lo alto en la tienda gigante de la Praça da Liberdade, sin olvidar los vistosos fuegos artificiales sobre el río Lima. Para entrar con pie derecho en 2023 hay que acudir al Teatro Sá de Miranda, que el 1 de enero acoge el Concerto de Ano Novo con la Orquesta Filarmónica de Braga. Las fechas y horarios están en la página web de la Câmara: cm-viana-castelo.pt