Lord Carnarvon y el mosquito

Yo soñaba de niño con una muerte a lo Gary Cooper en Beau Geste, de sacrificio heroico y funeral vikingo. Me imaginaba cayendo como Willem Dafoe en Platoon, a cámara lenta, envuelto en una hermosa melodía. O como Henry Fonda en Fort Apache, aguantando a pie la última carga enemiga antes de desaparecer entre la polvareda. Un día, ya cuarentón, estuve a punto de matarme en el cuarto de baño por culpa de una distensión de vejiga. Me desmayé, golpeándome la cabeza, con los pantalones bajados. Sin épica, banda sonora ni indios. Al luto de mi mujer y mis hijas le habría añadido la vergüenza de relatarlo repetidamente en el velatorio. Ni siquiera me habría tumbado una curda cosaca, convertida en una hazaña que celebrarían los juerguistas, sino cuatro cervezas mal retenidas. Un sepelio de pésame y bochorno habría completado mi existencia anodina.

Relacionadas Cuando el dolor trasciende a la muerte