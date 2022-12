Llover optimismo

Cuando me preguntan qué clase de persona soy, si de los que ven el vaso medio lleno o medio vacío, yo siempre lo tengo claro. “Medio lleno –respondo convencido–. Pero de cicuta”. Sí, es posible que yo no sea de natural optimista, precisamente. Pero… ¿y qué puedo decir? La verdad, estos últimos tiempos no es que hayan sido precisamente los más fáciles para la sonrisa fácil. Y sin embargo…

Por circunstancias que no vienen al caso, he tenido ocasión de pasar una buena temporada aquí, recogido en las curvas de la ciudad. He podido volver a pasear sus calles con calma, reencontrarme con amigos que conocía y también con amigos que aún no conocía. He podido contemplar sus sombras y, por supuesto, también sus luces. Y he visto llover. Madre mía, cuánta lluvia. Llegué un sábado. Ese domingo empezó a llover, y… hasta hoy. Como Forrest Gump, he visto llover de arriba a abajo, de un lado, del otro, en diagonal, con viento, con sol, y hasta he visto llover de abajo hacia arriba. Y entonces, casi sin darme cuenta, he descubierto lo mucho que me gusta la lluvia. Ya lo sé, ya lo sé, que nadie se me enfade, tanta lluvia puede ser un fastidio, y, para quien no le guste, ya podía llover dinero. Pero, entiéndanme, yo vivo de manera habitual en un lugar en el que sí que no llueve casi nunca. Donde la falta de agua es un problema realmente serio. He pasado mucho tiempo fuera y, de pronto, aquí… La lluvia.

Hace unos días me encontré con una noticia en el Faro en la que se nos daba cuenta del hecho de que, finalmente, toda esta lluvia ha acabado por volver a llenar nuestros embalses, tanto más allá de cualquier necesidad, que algunos incluso han tenido que desaguar. Y he sonreído al recordar aquellas otras noticias. Ya saben, aquellas del verano en las que nos alertaban sobre el peligro, serio y real, que corríamos de quedarnos para siempre en la más atroz e insoportable sequía. Nosotros, los gallegos…

En confianza, llevo tanto tiempo leyendo, investigando, documentándome sobre la corrupción y los infinitos brazos del poder, que, si puedo ser sincero, yo ya no me creo nada, mucho menos una gran noticia emitida con machacón bombo y platillo desde un gran grupo de comunicación (y sí, ya lo sé: doy por sentado que aparecerá quien me llame conspiranoico). Por eso ahora sonrío al recordar todas aquellas campañas en la que se nos alarmaba sobre los inevitables problemas de abastecimiento que sin duda acabaríamos sufriendo. Aquí. En Galicia. Vale que la cosa está mal. Pero, a ver, tanto como para eso… (Y sí, sí, ya lo sé: doy por sentado que aquí será donde aparecerá quien me acuse de ser otro negacionista del cambio climático). Y entonces empezó a llover. Y sí, los embalses han vuelto a llenarse con la misma certeza con la que sabíamos que las calles de Vigo se llenarían de luces. Y, sorprendentemente, a mí, que se me conoce por mi pesimismo preventivo, todo esto hizo que me sintiera bien.

Porque, como les decía, después de tanto tiempo al sol, de pronto este reencuentro con la lluvia me ha hecho pensar en la confianza. En la necesidad que muchos de nosotros tenemos de relajarnos, de estar tranquilos. De no dejarnos llevar por el ruido de la alarma constante y, sobre todo, de dejar de sufrir por todo. Cuando menos te lo esperes, justo cuando creas que ya no hay solución, de pronto, un domingo por la tarde empezará a llover. Casi como quien no quiere la cosa. Lluvia tranquila, monótona, constante. Y seguirá lloviendo, y la lluvia será aguacero. Y los embalses volverán a llenarse. Y todo estará bien.

Los días se han llenado de lluvia como las calles lo han hecho de luz. Y sí, es cierto, por veces la ciudad me sigue recordando a aquella canción de los Monty Python, aquella de It’s Christmas in heaven. A veces parece que en Vigo solo y siempre sea Navidad. Pero esta vez me he detenido bajo la lluvia y, por un buen rato, me he dedicado a observar a mis vecinos. Y me he dado cuenta de que a ellos, a vosotros, no os parece mal. Os he visto bien, os he visto contentos. Y, al final, supongo que eso es lo que de verdad importa. Estos días, aprovechando los festivos, volveré a pasear por la ciudad. Pero no para ver las luces, sino para ver a la gente. Si de pronto caen en la cuenta de que hay un tipo observándolos desde algún lugar, no se asusten, que no es ningún acosador. Tan solo soy yo, intentando hacerme con un poco de su optimismo.