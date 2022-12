Cumplir las normativas europeas para la transición energética y avanzar hacia una sociedad más sostenible pasa ineludiblemente por la reducción del consumo de los edificios, responsables del alrededor del 30% de las emisiones de CO2 en la UE. Tras seis años como investigador en la Universidad de Lovaina, el ingeniero Iago Cupeiro Figueroa (Lugo, 1990) fichaba a principios de año por una start-up tecnológica con sede en Bruselas que aplica la inteligencia artificial al control de inmuebles para reducir el gasto en climatización sin afectar al confort de los usuarios.

“O sector inmobiliario ten un forte impacto no CO2 mundial e nesta empresa podo aplicar ao mundo real a investigación que fixen durante o meu doutoramento. Está en proceso de expansión e agora mesmo somos 32 empregados”, destaca sobre la compañía, que tiene entre sus clientes algunas de las principales gestoras de edificios comerciales en todo el mundo y también administraciones públicas.

Iago estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Vigo por consejo de sus profesores y después se especializó en mecánica. “Non na rama de automoción, senón na que ten que ver coa enerxía térmica e a climatización de edificios. Meu pai é fontaneiro e instalador de calefacción e xa estaba un pouco metido no tema. Algún verán traballei con el, pero o meu non era o martelo, senón máis ben a libreta”, bromea.

Tras realizar su proyecto fin de carrera en el Instituto Tecnológico de Cork (Irlanda), volvió a Vigo para cursar un máster en Energía y Sostenibilidad mientras trabajaba en el grupo de Energía Solar y Refrigeración. Empezó allí el doctorado, pero la falta de financiación le llevó a buscar posibilidades fuera de España y se incorporó al grupo de Simulación de Sistemas Térmicos en Lovaina. “Non quería vivir co apoio dos meus pais e foi un cambio para moito mellor. O salario era bo e no resto de condicións tampouco había competencia”, destaca Iago, que también realizó una estancia en la Politécnica de Montreal durante su etapa predoctoral en Bélgica.

“O que era o meu grupo en Lovaina adícase ao control intelixente de edificios. E o Santo Grial, o que se quere conseguir, é a integración de todos os sistemas e a optimización do deseño e do control para lograr minimizar a enerxía mantendo o confort. Eu centreime na xeotermia e desenvolvín unha metodoloxía que ten en conta as prediccións para meses e anos, en lugar das dinámicas de días e semanas, e demostrei que ten potencial para aforrar máis enerxía”, explica.

Su año como investigador postdoctoral con el mismo equipo le sirvió para ampliar sus conocimientos en inteligencia artificial y el pasado enero, tras entrevistarse con uno de los cofundadores de DeltaQ y exmiembro del grupo de investigación de Lovaina, daba el salto al mundo empresarial.

La innovadora solución de la start-up está basada en la nube y se integra en tiempo real en los sistemas de control del edificio para obtener datos sobre la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. A partir de ahí, se crea un modelo del inmueble, donde Iago tiene su área de especialización, que se basa en algoritmos de autoaprendizaje y que combina toda la información recopilada, que se va actualizando, con datos sobre el pronóstico del tiempo o la ocupación. Y siempre para conseguir el objetivo final de reducir el consumo de energía.

“Sen instalar ningún equipo novo son posibles aforros de entre o 15 e o 30%. A maioría dos edificios que temos en carteira son de oficinas e estamos traballando nun proxecto de investigación para utilizar a información dos calendarios dos traballadores para saber que salas van ocupar en cada momento e así preacondicionalas antes das reunións. Con iso poderiamos salvar aínda máis enerxía”, destaca Iago sobre una tecnología a la que ha recurrido la propia Comisión Europea.

Como ingeniero del departamento de desarrollo, el experto se ha encontrado con algún que otro despropósito que da cuenta de los retos que todavía tiene por delante la eficiencia energética: “Nun edificio relacionado co transporte ferroviario tiñan a sala de emerxencias acondicionada sempre por se chegaba a utilizarse, aínda que só se ocupara uns días ao ano. Era un desperdicio enorme”.

Iago está contento en Bruselas, pero le gustaría volver a Galicia. “É unha cidade moi multicultural pola presenza da Comisión Europea, sempre hai cousas que facer e teño moi bos amigos, pero tamén é un lugar de paso e a maior parte deles queren regresar aos seus lugares de orixe. Ao final, todos están pavimentando o camiño para voltar”, comenta.

Por eso se plantea seguir trabajando para DeltaQ desde su tierra: “O que fago é moi especializado e probablemente non teña moitas oportunidades similares alí, por iso intentarei seguir en remoto. Aínda que voltando a Bruselas algúns días porque é importante o contacto. Moitas ideas veñen de tomar café con compañeiros que che dan outra perspectiva. O que non teño claro é se volvería a Vigo, onde teño moitas amizades e ademais ten ría e fai mellor tempo, ou a Lugo, onde se come mellor e gústanme os Ancares”, plantea entre risas.