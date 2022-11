Las nuevas vidas del papel

Los artesanos, además de trabajar a mano, buscan, cada vez más, hacerlo desde un marco de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Con estas premisas y reciclando viejos papeles que iban a ser desechados, Bárbara Martínez crea bolsos y complementos ecológicos “made in Cangas” y para el mundo. Tan variada es su inspiración para sus modelos que bautizó a su marca como Melena de Papel evocando el cuento “Melena” de Pablo Albo, en el que un niño guarda en su gran mata de pelo montones de historias fascinantes. Como las que cuentan sus propias obras.

Bárbara buscaba algo que aunase su pasión por el diseño con su apuesta por el medio ambiente y el trabajo sostenible. Y lo encontró en el papel, con bolsos “para personas a las que le gusta la vida a todo color” y, “consumiendo de manera consciente”, recalca.

“Para mí el diseño es una combinación entre el interés por lo cotidiano y la innovación para mejorar lo que ya hay. Ese es mí día a día. Supongo que el haber estudiado Diseño de Interiores también ayuda”, explica. Aliando creatividad con esa preocupación por el medio ambiente decidió emprender algo nuevo, reinventarse. Un día vio un bolso de papel en un escaparate que llamó su atención. A partir de entonces empezó a investigar, a probar, a dar una segunda vida a periódicos y revistas.

No fue fácil. Tuvo que aprender a elegir y confeccionar en función del gramaje y sus colores, a impermeabilizar el material con resinas y adhesivos ecológicos, a cortar y trenzar las tiras de papel a mano y tejerlas. “El entrelazado debe hacerse con mucho cuidado para que, a la hora de coserlo, no genere arrugas”, dice Bárbara.

"Los clientes pueden personalizar la pieza que quieran, bien con su propio patrón o con revistas o papeles que me traigan. las tiras se cortan a mano y hay que trenzarlas, tejerlas e impermeabilizarlas”

El parón obligado del covid le llevó a seguir investigando y mejorando fórmulas, hasta que en junio de 2020 Melena de Papel vio la luz como marca y taller. Con gran acogida en su tienda online y en el local físico de Cangas.

El proyecto de Bárbara ha llenado de papel “consciente” los armarios de muchas casas de Galicia y de España; también de fuera porque a través del envío online sus creaciones llegan a cualquier parte del mundo. En su tienda virtual (melenadepapel.com) se pueden ver sus creaciones y sus colecciones: Milhojas, Zero, Neutro…, piezas que incluyen bolsos, carteras, bandoleras… y otras obras, porque Bárbara también trabaja por encargo. “Los clientes pueden personalizar el objeto que quieran, bien con su propio patrón o con las revistas o papeles que me traigan”, explica. Y si alguno no puede esperar, ahí está su sección “Llévatelo”, con bolsos que ya están confeccionados y listos para su envío. Y de cara al futuro inmediato, ahí están las ferias de artesanía en las que va a participar, tanto en Galicia como fuera, y sus nuevas colecciones que irán saliendo en 2023.