La fatal caída de los antioxidantes

Uno ha llegado a una edad que le convierte en destinatario ideal de Incombustibles, el nuevo programa de la TVG que reivindica las canas tras el que conspira Jaime Fandiño. Yo sería audiencia target según dirían esos malditos que, a pesar de ser españoles, hablan spanglish como proscritos y colonizados. Esa etapa en que si estás quieto te mueres, esa en que comienzas a ser invisible para la sociedad si te descuidas, esa de jubilado en que intentas desesperadamente escribir un libro como si no tuvieras mejor cosa que hacer que la literatura. Antes a lo nuestro se consideraba el hall de la vejez pero ahora los sociólogos andan desesperados buscando una palabra nueva porque con tanta atención sanitaria, cremas, alimentación sana y gimnasio es difícil llamar viejo a ese tipo con mochila a la espalda y andares deportivos al que llaman abuelo unos seres pequeñitos. Uno, con lo que ha maltratado al cuerpo a golpe de placeres, algunos incalificables, nunca pensó que llegaría a esta edad en que debería estar en estado de prevengan armas porque acechan muchos enemigos y en la que, sin embargo, me encuentro flotando como en estado de gracia. No me duele nada ¿estaré muerto?

Es la edad en que los antioxidantes empiezan a fallar y deberías ser un difunto según la biología pero no solo la evolución de la ciencia lo retrasa sino que encima la vives sin estrés y dueño de tu tiempo si la pensión es digna. Esa en que ellas empiezan a gritar que ni dios, ni patrón ni marido. Esa edad en que, según el paleontólogo Arsuaga, se manifiesta el lastre mutacional, que no sé exactamente que significa, algo así como que las células ya no son las mismas y te pueden joder por cualquier parte. Por ejemplo por la urológica. Hace unos días acompañé a la consulta de urología a un amigo setentón, deportista de siempre, y le esperé en una gran sala hospitalaria del Sergas, admirado por ver a tanta gente empeñada en estar enferma.

Mi amigo estaba preocupado porque percibía primeros fallos en el cerebro masculino, digo el principal de los dos conocidos. Según Internet, una disfunción eréctil grado 3, que es un estado aún de dignidad pero que anuncia declive catastrófico. “¿Cómo fue la cosa?”, le pregunté a la salida. “Cuando le dije mi edad al médico –me respondió-, me espetó que qué esperaba entonces; que si me enseñaba su fichero estaría contento por haber llegado con tantos años a su consulta; que a lo mejor no era eso sino un problema de rutina, por perseverar tanto en la misma pareja; y que, en todo caso, no me preocupara porque, aunque el SERGAS no era Fátima, me prescribiría una versión química y laica de sus milagros en forma de pastillitas azules”.

“No te rías, que tú vas detrás”, me dijo ante mi carcajada. Qué pena, digo yo, estar en esta edad a punto de la disfunción sin haber sabido, según dicen nuevas teorías, que nuestro pene no es sino una vagina que ha perdido su humedad, o que en este mogollón había de todo, desde transfluídos a heteroflexibles pasando por binarios, pangéneros y todos esos nuevos estadios de la sexualidad salidos al mercado. Y qué pena que no nos legalizaran en nuestra adolescencia a los varones, como ahora pretenden unos cuantos, la libre determinación de sexo. Nos hubiéramos pasado al campo femenino para eludir la mili. Ahora ya no cambio, me quedo con lo puesto .

Esta es también la edad en que te preguntas si tras décadas de trabajo has tenido o no tiempo para vivir o si te dedicaste a lo que de verdad te hubiera gustado. Yo de eso no me quejo. Solo quise escribir en los papeles. Podía haber sido uno de esos señores que habitan ante mesas camilla y hacen literatura, pero me temo que sea cierto lo que dice mi admirado XC Caneiro en su Paraíso: todos los escritores son unos frustrados, unos vagos, unos ociosos. O escribes o vives y si quieres vivir apenas tendrás tiempo para escribir. A ver, una persona sensata no se dedica solo a eso. Yo por vivir he dejado muchas palabras en el armario a pesar de que llevo casi medio siglo escribiendo. Me tranquiliza saber que hay libros que arden muy bien y seguro que ese sería el destino de los míos si hubiera caído en la literatura.