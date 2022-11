“Vinicius es el jugador que más se parece a mí”

Lo apodaron “O Bruxo” por su habilidad para hacer desaparecer y reaparecer el balón con sus pies, pero Amancio Amaro Varela (A Coruña, 1939) fue mucho más que un buen regateador. De hecho, está considerado uno de los diez mejores futbolistas españoles de todos los tiempos. Y es que suceder al gran Alfredo Di Stéfano en la Presidencia de Honor del Real Madrid es un cargo que tenía que recaer en un mito y leyenda no solo del madridismo, sino también de la selección española y, hagámoslo nuestro, de la mismísima historia contemporánea de Galicia.

–Cuando le fichó el Real Madrid ¿usted se fue solo a vivir a la capital de España o le acompañaron algunos familiares o amigos?

–Sí, me fui solo, a vivir a una casa particular.

–¿No le “atacó” algo de morriña porque veía que dejaba atrás su tierra gallega, donde había nacido y donde siempre había vivido?

–Pues claro que sentí morriña, pero bueno…como durante tres años acostumbraba a comer en un restaurante gallego, pues digamos que la iba “paliando”. Además, se llamaba “Terra Nosa”, con lo cual…lo llevé bastante bien, vaya, dentro de lo que cabe entre nosotros los gallegos, ya sabes.

–¿Qué fue lo primero que sintió cuando llegó a Madrid para jugar en un club que ya en aquella época estaba considerado el mejor del mundo?

– Pues lo que puede sentir un chaval al enterarme de que había varios clubes que intentaban ficharme, incluso estaba el Barcelona entre ellos, pero bueno, al final me quedé con el Real Madrid.

–Es que el Real Madrid era el club más importante del mundo.

–Por supuesto. Lo de llegar al Real Madrid era algo que no imaginaba ni en mis mejores sueños, pero que la mayoría de los chicos que juegan al fútbol, como yo, en el fondo desean. Y tuve la suerte de que me tocase a mí.

–¿Cómo le trataban a usted (y a otros jóvenes que llegaban al Real Madrid) los veteranos del equipo?

–Los veteranos nos trataron muy, muy bien. Yo llegué junto con Zoco, de nuevos fichajes, y el trato fue maravilloso. José Emilio Santamaría, por ejemplo, que era de familia gallega, me ayudo muchísimo. La verdad es que con algunos de ellos yo ya había tenido un contacto directo durante la concentración de la selección española para el Mundial de Chile de 1962, así que ya me conocían y yo a ellos.

–¿Y con Alfredo Di Stéfano qué tal?

–Estupendamente, nos trababa a los jóvenes como compañeros. Lo que pasa es que nosotros, los nuevos, le teníamos tan enorme respeto y admiración que nos cortábamos ante él, de hecho éramos nosotros los que manteníamos las distancias, porque era nuestro ídolo y, claro, eso impresionaba mucho. Alfredo ya lo había conseguido todo cuando yo llegué al Real Madrid.

–Otro mito del Real Madrid en aquella época era su presidente ¿Recuerda cuando y de qué hablaron la primera vez que se encontraron personalmente usted y Santiago Bernabeu?

–El primer encuentro que tuve con él sí que lo recuerdo, lo que no me acuerdo es de qué hablamos (risas).

–¿Y cómo fue ese encuentro?

–Fue en el Hotel Atlántico en A Coruña y de lo que sí me acuerdo es de que don Santiago venía de una jornada de pesca de cachalote, vestido con la ropa esta de mahón, de tejido marinero, y era un hombre muy campechano. A mí desde el primer momento me llamó mucho la atención su manera de ser. Me dio mucha confianza.

–Usted empezó a gustar a la afición madridista desde el primer momento. ¿Cómo se las arregló siendo tan joven para que no le pesase tanto la responsabilidad de jugar en un club tan grande e importante?

–Interioricé mucho algo que me aconsejaron, es decir, que yo tenía que hacer lo que hacía en el Deportivo: regatear, correr, chutar, meter goles…

–Hace falta tener mucho carácter para siendo tan joven jugar ante casi 100 mil personas y que no le pese la responsabilidad.

–No había más remedio. Yo venía de jugar en un club en el que a los partidos acudían una media de quince o veinte mil espectadores y, de repente, estaba en el césped del Bernabeu jugando ante cien mil…Era impresionante, claro, pero tenía que tirar para adelante, ya le digo, hacer lo que yo sabía hacer.

–¿Es cierto que su debut oficial fue ya en un partido de la Copa de Europa?

–Sí, sí, contra el Anderlecht. Yo ya había jugado varios partidos amistosos durante la pretemporada, pero el primer partido oficial fue ese. Y ya que estamos, le voy a contar una cosa: cuando el árbitro pitó el fin de la primera parte, yo no sabía ni dónde estaban los vestuarios. Tuvieron que guiarme.

–El entrenador era en aquel entonces Miguel Muñoz. ¿Qué tipo de entrenador era? ¿Muy táctico o les dejaba bastante tener iniciativas individuales?

–Muñoz me entrenó durante doce o trece años y nos decía simplemente que jugásemos como sabíamos. Daba mucha libertad, sobre todo cuando estábamos en posesión del balón, que era casi siempre…pero es que en aquella época no había tanta táctica como hay ahora.

–¿Qué recuerdo especial guarda en su memoria de cuando consiguieron la Sexta Copa de Europa, la del Real Madrid ye-yé?

–Fue otro sueño cumplido muy especialmente entre los jóvenes que habíamos llegado al Real Madrid, encabezados por el gran capitán que de aquella era Paco Gento, que ya sabía lo que era ganar Copas de Europa. Y las satisfacciones fueron varias: desde conseguir alcanzar aquel trofeo que la generación anterior había conquistado cinco veces pero desde entonces nos parecía negado, hasta hacerlo con una plantilla en la que todos los jugadores éramos españoles y muy jóvenes, y con una unión muy grande entre nosotros tanto dentro como fuera del terreno de juego. ¡Fue increíble!

–Es que aquel Real Madrid era también un grupo de amigos. ¿El hecho de que los jugadores de una plantilla sean amigos es fundamental para que se consigan grandes éxitos, incluso hoy en día?

–Es muy importante. Después de los partidos solíamos irnos de cena juntos…

–Y se conocían sus familias.

–Sí. En el transcurso del tiempo nos fuimos casando y los matrimonios salíamos juntos. Aunque, claro, si todo el mundo salía los viernes o los sábados, nosotros con nuestro trabajo teníamos que esperar hasta el lunes, que era el día en que librábamos de entrenar.

–¿Con qué familias salía especialmente?

–Con la de Zoco, con la de Benito, con la de Grosso, con la de Velázquez, con la de Pachín…A veces salíamos las seis familias juntas a cenar.

–¿Se acuerda también de cuando debutó en la selección española? ¿Esperaba que le llamase el seleccionador o fue para usted una sorpresa?

–Ya había sido seleccionado varias veces para las selecciones que ahora se llaman inferiores y en aquel tiempo se denominaba selección B, y también estuve en el Mundial de Chile, cuando aún militaba en el Deportivo. Así que, una vez que llegué al Madrid, que me seleccionasen ya no me sorprendió tanto, sabía que tenía muchas más posibilidades.

–La selección española en la que usted jugó se caracterizaba porque siempre había muchas expectativas, pero en los Mundiales no solían ir muy lejos. Incluso hubo mundiales para los que no se clasificaba. ¿Qué ocurría?

–Yo creo que era porque jugábamos muy pocos partidos juntos. Y muy aislados entre sí, de manera que nunca se llegaba a conformar un bloque, un equipo sólido. Esa era una de las causas y seguramente la más importante. Pero, bueno, aún asi conquistamos la Copa de Europa de 1964, cuando le ganamos la final a la URSS en el Bernabéu.

–Cuando decidió retirarse como futbolista ¿no le tentó jugar en sus últimos años en el Deportivo de A Coruña o finalizar en Galicia su carrera?

–La verdad es que no, no me veía con fuerzas. Ya tenía 37 años y hasta me dolían los pies cuando golpeaba el balón. No estaba para muchos trotes, no.Mi trayectoria ya no daba para más.

–En la actualidad, hay futbolistas que siguen jugando, y muchos que fichan por equipos de China, Estados Unidos, países árabes…haciendo caja para la jubilación. ¿Si hubiese tenido usted esa oportunidad y se lo propusiesen lo hubiera aceptado?

–Eso era impensable en mi época, no existía eso. No nos cabía en la cabeza desplazarnos a jugar y vivir en países tan lejanos.

–Su carrera de entrenador se identifica con aquel Castilla de la Quinta del Buitre. De todos los jugadores, ¿cuál de ellos cree que se parecía más a usted jugando?

–Es muy difícil decirlo.Tenía cosas de algunos, pero no me veía reflejado en ninguno de ellos en especial.

–¿Quizás en Pardeza, extremo nato como usted?

–Pardeza era hábil y rápido, pero…

–¿Una mezcla entre Pardeza y Butragueño?

–Podría ser, pero no, tampoco. No identifico con mi fútbol con el de ellos, eran muy distintos.

–Y de todos los jugadores del actual Real Madrid ¿con cual se siente más identificado?

–Pues, en cuanto a un par de virtudes de las que se puede decir que ambos compartimos, te diría que Vinicius, sobre todo por el regate y la velocidad. Sí, Vinicius.

“Florentino sigue los pasos de Santiago Bernabéu”

–Con su calidad, ¿cree que podría ser titular en el Real Madrid de hoy?

–(risas) Eso habría que preguntárselo al entrenador.

–Bueno, eso siempre, pero sea sincero.

–Si te digo la verdad, yo creo que sí tendría sitio.

–Después de entrenar al Real Madrid ¿recibió alguna oferta para entrenar a otro equipo o decidió que no entrenaría a ninguno más que no fuese el club blanco?

–Recibí varias ofertas, pero las rechacé porque no quería moverme de Madrid.

–Usted formó parte de la primera candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid.¿Cómo le convenció para que se incorporase a su proyecto?

–En realidad no fue Florentino quien me convenció, sino dos de las personas que le acompañaba en la candidatura y que eran amigos míos, Otero Lastre y Martínez Laforgue, a los que yo apreciaba mucho. Yo entonces ni siquiera conocía personalmente a Florentino, pero es que ellos me hablaron muy bien de él.

–Además de por su amor al Real Madrid ¿En qué se parecen Florentino Pérez y Santiago Bernabeu?

–Son dos monstruos, y lo digo en el buen sentido de la palabra.En su época, Bernabéu tuvo la valentía de hacer construir un estadio para 100 mil espectadores, lo cual era una barbaridad para aqueellos tiempos, y además hizo muy buenos fichajes para conseguir ser el mejor club del mundo. Y esa es la trayectoria que sigue Florentino Pérez en la medida en que no se conforma solo con fichar jugadores que ganan títulos sino que está convirtiendo el Bernabéu en un estadio maravilloso y levantando una ciudad deportiva espectacular

–¿Por qué, como dijo Juanito, resulta que es verdad aquello del “Noventa minuti en el Bernabéu son molto longo”?

–No hace falta decir por qué. Ya se volvió a demostrar, y con creces, en la temporada pasada de la Champions. Eso ha sido algo que siempre ha tirado de nosotros y, como también decía Di Stéfano, “los partidos no se acaban hasta que los árbitros pitan el final”. Por tanto, el jugador del Real Madrid sabe que tiene que seguir peleando hasta el final.

–Esta entrevista se publica el mismo dia en que comienza el Mundial de Catar: ¿Qué país lo ganará? (pero no me diga que España, por favor)

–(risas) Bueno, yo estoy un poco desconectado. Supongo que Brasil cuenta, como siempre, con una gran selección. A Argentina la supeditamos a lo que haga Messi. Y a Francia la veo potente. Una de esas tres, ¡y ojalá que España, claro!