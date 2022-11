“Perder os meus vínculos con Galicia é imposible”

Nacida no municipio lucense de Foz en 1966, filla dun mariñeiro e dunha ama de casa, licenciada en Filoloxía Hispánica e Lingüística, Luisa Castro Legazpi mergúllase nas augas do Eros e do Tánatos no seu derradeiro poemario, Un amor antigo (Galaxia), inspirado no seu pai, falecido hai case dous anos. Curiosamente esa perda liberouna do desexo de volver a Galicia e séntese completamente vinculada á súa terra natal vivindo en Irlanda, en cuxos mares pasou o seu proxenitor parte da súa vida e onde dirixe o Instituto Cervantes de Dublín, entidade de ensino e promoción da lingua española que tamén dirixiu en Nápoles e Burdeos. Como escritora recibiu recoñecementos e galardóns desde moi nova, tanto en poesía (Premio Hiperión en 1986 con Los versos del eunuco, Rey Juan Carlos en 1988 con Los hábitos del artillero), como en narrativa (foi finalista do Premio Herralde en 1990 coa súa primeira novela, El somier, premio Azorín de Novela en 2001 con El secreto de la lejía, Torrente Ballester en 2004 por seu libro de contos Podría hacerte daño y Biblioteca Breve en 2006 por La segunda mujer). Tras unha década de silencio literario, hai catro anos que volveu a publicar.

– Afirmaba nunha entrevista feita hai máis de dez años que tiña unha débeda pendente coa literatura galega. Un amor antigo salda esa débeda?

– Cando digo que teño unha débeda pendente coa literatura en galego refírome a que a miña formación como lectora e como escritora empezou coa literatura en galego, cos libros de Castelao, de Rosalía ou de Manoel Antonio e non pretendo saldar esa débeda. Este libro, máis humildemente, é un novo canto de amor a meu pai. O nunca abondo bendito, como diría un musulmán.

– Que novos aspectos da Luisa Castro poeta pode ver o lector neste poemario respecto a Baleas e Baleas, editado en 1988, e que fío condutor?

– Este libro ten máis que ver con Amor mi Señor publicado por Tusquets en 2005. Ese libro en castelán foi orixinalmente creado a partir dun conxunto de poemas en galego entorno á idea do amor cortés e do sacrificio que comporta toda relación amorosa e creo que Un amor antigo retoma e continúa esa liña de poesía medievalizante, con apoios na literatura popular. Ó mesmo tempo, afonda nun tipo de poesía máis especulativa ou meditativa, máis abstracta. Iso no aspecto formal. No aspecto temático, este novo libro mergúllase nas augas do Eros e o Tánatos xa desde unha posición de perda total. En Baleas non existía perda algunha. Apenas tiña vinte anos.

– Como é o seu traballo de directora no Instituto Cervantes de Dublín?

– Dirixo un equipo de xente moi profesional que leva anos desempeñando tarefas de promoción, difusión e ensino do Español no exterior. Cada día traballamos para que se coñeza mellor a nosa realidade cultural como país plurilingüe que ademais comparte lingua e lazos históricos moi importantes con Hispanoamérica.

– Antes exerceu ese cargo en Nápoles e Burdeos. Onde se aprecia máis a lingua e cultura españolas?

– Apréciase de diferentes maneiras. En Nápoles a xente ten un coñecemento directo da historia española e dos séculos de ouro sobre todo. Nápoles foi parte do Reino de Aragón primeiro e despois do de Castilla durante case catro séculos. Burdeos é unha cidade que recibiu nada menos que 80.000 refuxiados españois ó finalizar a nosa Guerra Civil. E Irlanda ten unhas afinidades históricas e culturais con Galicia evidentes tanto na tradición oral como na música ou na arqueoloxía. No seu libro fundacional The Book of Kelts nárrase a colonización de Irlanda por parte das poboacións célticas que emigraron desde Galicia xa desde o 6.000 a.C.

– Considera necesario promocionar a lingua e literatura españolas fóra das nosas fronteiras ante posibles ameazas?

– Os falantes de español somos uns 500 millóns en todo o mundo e a nosa influencia cultural vai en aumento pola presión demográfica de Hispanoamérica, pero tamén pola diversidade e a riqueza cultural e lingüística de España. Eu non falaría para nada de “ameazas”. Si de gusto por ensinar e compartir o que somos.

– A que se debeu esa década de silencio literario nunha autora tan precoz, prolífica e laureada como vostede?

– Creo que necesitaba tomar distancia. E necesitaba silencio. Estar fóra, lonxe, ocupada noutras cousas. Gústame descubrir cousas novas, empezar de cero. E morro coa rutina. Chegou un día que me vin entre catro paredes escribindo un libro tras outro nun piso pechada e pensei: pero que vida é esta?

– E que marcou a súa decisión de volver en 2018 co poemario Actores vestidos de calle?

– Non houbo tal decisión de “volver”. Houbo de novo necesidade de comunicación e de diálogo. Eu mesma non sei moi ben a que obedecen este ires e vires. Sempre fun un pouco desertora. Desde que empecei a escribir empecei a desertar.

– A súa última novela, La segunda mujer, publicouse en 2006. Proponse tamén regresar á narrativa?

– Pois si. Síntoo moito. En primavera sae unha nova novela miña.

– Como se ve Galicia desde a distancia e que opina da literatura que fan autores galegos na actualidade, tanto en castelán como en galego?

– Eu creo que hai unha importante presenza da literatura galega no espazo cultural español. Unha presenza e un prestixio grandes como corroboran os últimos Premios Nacionais como Ismael Ramos ou Marilar Aleixandre. Un nivel moi alto que se incrementa e se vai diversificando. Adoro a unha poeta coma Olga Novo e a un escritor como Celso Castro. Hai poucos autores con ese nivel no contexto europeo. Que escriban a primeira en galego e o segundo en castelán éme un pouco igual. Aprecio o que hai neles de distinto.

– Despois de ter vivido en tantas cidades estranxeiras (Nova York, Madrid, Barcelona, Nápoles, Burdeos e agora Dublín), sente que, dalgún xeito, perdeu os seus vínculos con Galicia e ten en mente regresar?

– Un amor antigo é un libro sobre o amor a meu pai, dedicado enteiramente a el e inspirado por el. Perder os meus vínculos con Galicia é imposible. Hai agora case dous anos que el non está e curiosamente a súa morte liberoume do desexo de voltar. Non necesito voltar. Por outra parte, meu pai pasou boa parte da súa vida no mar de Irlanda. Así que estar aquí paréceme moi normal.