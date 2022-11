Pequeno confinamento con Erik Satie

Un mes máis teño que abrir a fiestra. Calo a boca, non digo nada. Só penso no que me rodea, no que temo que veña e no que estou a ler nos diarios que se poden ler. Só aqueles que non se dedican a branquear a extrema dereita. Son cada vez menos. E leo ou escoito cousas que pensei que non volvería escoitar nin a ler. Sobrecólleme o que acontece diante da pasividade social e política. Estamos perdendo o xuízo? Cando cheguemos a situacións irrespirables, a quen lle botaremos a culpa? Canta pasividade e canto ollar para outro lado, mentres grupos de ultradereita desafían a Lei de Memoria Democrática con actos de apoloxía nazi e fascista. Como se pode permitir que unha asociación como Devenir Europeo conte con rexistro legal e homenaxee os “caídos nacionalsocialistas exiliados en terra hispana”? E que dicir das Xuventudes de Democracia Nacional preparando un concerto de grupos nazis que alentan o fascismo? Terrible, descorazonador. Que está a suceder na sociedade para que todo isto se permita sen arrubiarse?

Perdoen esta longa introdución pero estou moi desanimado. Talvez a isto axude os doce días que estiven -e a miña compañeira tamén- confinado por causa do covid. Paseino mal e neste tempo volveu á memoria aqueles momentos de confusión e medo.

Seguro que algo disto sucedeu e ando metido nun poemario de adultos que me di Susi que é moi pesimista. Sempre pensei que escribir reflicte o estado de ánimo do poeta e, por moito que o intento, non son quen de ver físgoas de luz no medio de tanta escuridade.

O becho colleume por sorpresa. Os dous primeiros días foron moi desagradables. Nin escoitaba música nin lía nin tiña ganas de nada. A partir do terceiro día, Mozart -unha vez máis o músico austríaco- devolveume as ganas de sorrir. A escoita dos seus cuartetos de corda, versión do Amadeus Quartet, foron o bálsamo que precisaba para entender que había que retomar o día a día dun xeito normalizado.

E nestas andaba, cando apareceu a figura doutro compositor ao que quería volver porque tiña a súa obra algo esquecida: Erik Satie, un músico do que se fala en certos ámbitos máis do que se escoita.

Hai moitos anos mercara unha caixa de tres vinilos cunha parte -quizais a máis coñecida- da súa composición para piano. As súas famosas gnossiens e as fermosas gymnopédies, as sonneries de la rose+croix, as pièces froides ou os quatre préludes acadaran emocionarme na interpretación de Reinbert de Leeuw, un dos mellores pianistas que acometeron a obra de Satie.

Volveron facelo e acompañáronme nese tempo maldito que se tornaba irrespirable. Nese tempo que coutou moitos compromisos que tiña por diante. Penetrei na música de Satie e na súa estrambótica, pero intelixente, forma de ser. Non só este interesante compositor francés foi un precursor do minimalismo e do impresionismo, senón que tamén foi un pensador cun gran sentido da elocuencia e que deixou unha chea de escritos de moi diversos temas, incluída a poesía. Ben preto está Satie do teatro do absurdo e resultou ser un adiantado da música repetitiva.

Algo que me chamou a atención do seu corpus musical foi a chamada “música de mobiliario”, cinco pezas en dúas series moi curtas para frauta, clarinete e cordas (ademais da trompeta nunha delas) e de tres clarinetes, dúo de pianos e trombón.

Eu quedei engaiolado escoitando estas composicións que Satie pensou para acompañar certos espazos ou actos sociais sen que ninguén lle preste atención. El mesmo escribiulle a Jean Cocteau dicindo que “esta música é basicamente industrial. O costume, o uso, é facer música en ocasións en que a música non ten nada que facer… A arte non entra nestas necesidades. A música de mobiliario crea unha vibración; non ten outro obxectivo; desenvolve o mesmo papel que a luz, a calor e o confort en todas as súas formas”. E chama a esixir música de mobiliario en xuntanzas, en asembleas, en casamentos e nos fogares, porque, afirma que“ quen non escoitou nunca música de mobiliario descoñece a felicidade. Non durma endexamais sen escoitar algún fragmento de música de mobiliario ou durmirá vostede mal”. Curioso, non si? E eu comecei a durmir mellor, permítanme a brincadeira.

Satie nunca foi amigo de dar explicacións arredor das súas obras e cando o fixo, esas explicacións resultaron insondables. Enténdoo perfectamente. Satie crea unhas atmosferas que non precisan aclaración. Mellor deixarse levar pola personalidade que desprende cada nota por el creada. Sosego, calma, paz, proxección no tempo de escoita, silencio, meditación e misticismo procurados deliberadamente.

Aproveitei, tamén, para ler dous libros interesantes: Erik Satie. Memorias de un amnésico y otros escritos (Ardora) e Cuadernos de un mamífero (Acantilado). Neles non deixamos de advertir que tamén é un escritor (e debuxante) singular, que soubo mesturar a fantasía máis desatada coa ironía máis sutil. No segundo destes libros quedan reflectidos uns textos que revelan os matices segundo os cales entendeu as complexas, e a miúdo contraditorias, relacións entre a música e a poesía.

Foi escoitar a Erik Satie e, por fin, dei negativo.