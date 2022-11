¿Turismo? Sí, pero no low cost ni de masas

Entre El turismo es un gran invento, película española rodada en 1968 con Paco Martínez Soria, Ozores y José Luis López Vázquez, y el Síndrome de Venecia, un documental de 2012 que cuenta la historia del turismo depredador que sufre la ciudad italiana y que devora, desde hace años, la propia supervivencia del sector turístico, hay todo el trayecto sociológico que va desde el subdesarrollo a los tiempos del derroche y la saturación. En la película española sesentera es Valdemorillo del Moncayo el pueblo aragonés que quiere traer el turismo para evitar que la gente emigre y en la italiana actual se denuncian en Venecia ese turismo de masas que obliga a emigrar a los vecinos hastiados y que ha dado lugar a que en ciudades como Barcelona se puedan encontrar pegatinas como Turist, go home o Gaudí hates you (Gaudí te odia). Cualquiera que haya estado en Venecia sabe lo que es hacer tediosas colas para entrar en el Palacio Ducal o andar en rebaños a la carrerilla para disponer de sesenta segundos ante las Visiones del Más Allá del Bosco o la Resurrección de Tintoreto, no fuera a ser que se colisionara con otros grupos que andan en la misma porfía. Y no hablo de esa invasión de inaceptable borracherío por Magaluf, Gandía, Salou, Lloret de Mar... por la cual un alcalde debería ser sacado a la fuerza del sillón municipal.

Venecia se blinda ante el turismo y obligará a reservar para entrar Se visita en Barcelona la Sagrada Familia o se mueve uno por la Barceloneta casi a codazos ¿Sufre Galicia esos desatinos de lo que han dado en llamar gentrificación? No parece por ahora, salvo Santiago de Compostela, pero tiéntense las ropas los alcaldes de nuestras principales ciudades y tengan la prudencia de ver lo que pasa en otras para que no repitamos los males que trae ese turismo masificado por el modelo de desarrollo que promueve y los conflictos sociales que puede generar. A ver si es mentira. Grupos de vecinos de La Latina, en Madrid, han dicho basta y se autoorganizan porque su barrio se ha convertido en un parque temático para turistas; Sevilla pone en marcha una iniciativa para promover la convivencia de turistas y vecinos; Málaga ha establecido ciertas normas ante la avalancha... Una ‘performance’ en Santiago reflexiona sobre la pérdida de esencia del Camino Otras capitales europeas como Roma y hasta Reykjavik, en que a pesar de su lejanía y tranquilidad es ya imposible alquilar un apartamento, han comenzado a tomar medidas para acotar el turismo de masas y evitar un posible Síndrome de Venecia, en el que movimientos como “No Grandi Navi” reaccionan ante la llegada masiva de cruceros y denuncian la contaminación que causan los barcos, el impacto visual que generan y los daños que el oleaje ha provocado por los más de 1.000 cruceros anuales que llegan a la ciudad, y que pueden afectar al frágil patrimonio histórico. En Galicia, Vigo y A Coruña aún están en la etapa de competir por su llegada, menos mal. Crean en Cangas un colectivo para frenar el turismo masivo y exigir un límite de visitantes Es un hecho que en la última década, el turismo en las grandes ciudades se ha incrementado de forma notable hasta convertirse en uno de los principales motores del progreso y desarrollo de estos entornos urbanos pero su saturación ha originado movimientos sociales de rechazo a la sobreexplotación. ¿Están los males del turismo masivo entre los gallegos? No todavía pero, igual que en un seísmo, ya hay síntomas que lo anticipan como la expulsión de residentes por transformación de vivienda en alojamiento turístico, esos pisos que, legales o ilegales, cambian la vida del resto de la comunidad de propietarios. En el barrio viejo de Vigo ya lo saben unos cuantos . Bueno es promocionar el turismo pero huyamos del barato y de masas que solo causan estropicio. Aumento de precios de alquiler y compra, sustitución del comercio de uso cotidiano por tiendas y servicios de uso turístico, inútiles o inasequibles para la población local, pérdida de espacios de vida comunitaria debido a la privatización de espacios públicos , sustitución de los bares de siempre por franquicias, pérdida de personalidad del barrio... ¡Avisados estáis, alcaldes!