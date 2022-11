La prodigiosa historia de los adictos a Deep Purple

Seguidores de Deep Purple de diferentes partes de España tienen una cita el próximo jueves 17 de noviembre en el pub Reserva Rock de Vigo. Se celebra una fiesta, abierta al público en general, en tributo a la legendaria banda de rock, a la saga de grupos ligados a ella y a Ian Gillan, su vocalista, que al día siguiente intervendrá en un concierto en el instituto ferial de la ciudad -IFEVI- junto a la Orquesta Filarmónica de Praga interpretando sus temas más clásicos.

Durante la semana los responsables del Club de Adictos a Deep Purple, con sede en Vigo, el único grupo de fans oficial que se mantiene activo en la actualidad a nivel mundial, irá dando la bienvenida a sus socios que irán llegando desde Canarias, Catalunya, Madrid, Euskadi, Asturias, Toledo o Cantabria. En esta ocasión no podrán acudir los asociados extranjeros que viven en países como Japón, Alemania, Irlanda, Cuba, Venezuela y Estados Unidos. En el país norteamericano, el club gallego mantiene una “relación fraternal” con la fundación Tommy Bollin, dirigida por Johnny Bollin, el hermano del último guitarrista de los clásicos de formación banda, fallecido a los veinticinco años a causa de las drogas. En el rincón del museo de la ciudad Sioux City (Iowa) dedicado al músico comparten espacio prendas, discos y objetos del guitarrista con una vitrina repleta de ejemplares de la revista Hush, que editan en castellano los adictos gallegos desde la fundación del club.

“En 1994, aprovechando la gira de Joe Satriani (guitarrista de la banda), un grupo de amigos a los que no nos tiraba el tema musical de los 90 decidimos fundar un club de adictos a Deep Purple y reivindicar el espíritu del rock y la música de improvisación de los 70, sobre todo, y algo de los 80”, explica Carlos Fernández, presidente del club y uno de los fundadores juntos a sus veteranos compañeros Ana, Susi, Richard y Ramón, que aún permanecen en activo como “adictos”.

Este vigués de 56 años había descubierto a los padres de “Smoke on the water” en 1977, cuando tenía once años. “Fue como si descubriese un mundo nuevo, le pedí dinero a mis padres y me compré mi primer disco de ellos en la tienda LP – una de las históricas de Vigo –. A partir de ahí empecé a seguir tanto a grupos de rock español, entre ellos Asfalto o Barón Rojo, como internacional, ya fuera de rock duro o sinfónico. Me gustaban también Led Zepellin, The Rolling Stones, Dylan o Pink Floyd, pero de todos ellos me quedo sin duda con Deep Purple”, explica.

Cuando el grupo gallego de seguidores iniciaba su andadura había a nivel internacional más de treinta clubes de fans oficiales de grupos vinculados a la saga de Deep Purple. “Llegó internet y fueron desapareciendo todos; ahora solo quedamos nosotros, que además de editar una revista musical en edición impresa, contamos con socios que pagan una cuota y organizamos eventos como encuentros de socios en las ciudades donde hay conciertos, fiestas y otros eventos”. “Hay otro club en Inglaterra pero solo funciona a través de internet”.

La fidelidad y el entusiasmo de los veteranos junto al ambiente familiar que se propicia en los encuentros son los principales motivos que mantienen en pie al club, que cuenta con más de 150 miembros cuya media de edad se sitúa entre los 40 y 50 años. “También tenemos nuevas incorporaciones de jóvenes de veinte años”, añade Fernández. Sin ir más lejos, el pasado mes de octubre cuando celebraron el 28º aniversario del club en la sala de conciertos Salasón de Cangas de Morrazo recibieron seis nuevas altas de veinteañeros, cinco del área de Vigo, donde se concentran el porcentaje más grueso de socios. En esa cita, a la que acudieron adictos a Purple del norte de España, organizaron un concierto del grupo pontevedrés Blue Merrow fieles a su objetivo de apoyar pospuestas musicales emergentes a nivel local. Agotaron las entradas.

“Cuando le dijeron a Gillan que su primer concierto que haría con la Filarmónica de Praga iba a ser en Vigo quedó encantado y le dijo a su manager: ‘Esa es la ciudad de mi club de fans’”, comenta Carlos Fernández. Y es que además de ser fieles seguidores de “los Purple”, el club ha actuado de intermediario en conciertos. “Este verano recibimos la visita de los organizadores, querían hablar con nosotros para hacer un concierto en Galicia, en principio en Santiago; le propusimos Vigo como mejor opción, les dimos contactos y eligieron el IFEVI”, explica Carlos Fernández. “Hace unos días me dijeron que es la ciudad de España donde se están vendiendo más entradas, más incluso que en Madrid”, añade. La gira española de Gillan y l a Filarmónica de Praga contempla también recitales en Vitoria, Madrid y Granada, ciudades en las que el club también promoverá encuentros. A la mítica voz del cantante de Deep Purple le acompañarán en este ciclo de conciertos otros artistas que interpretarán otros grandes temas de rock de grupos como Queen, Led Zepellin, Pink Floyd, Metallica o AC/DC.

No es la primera ocasión en que estos “adictos” gallegos han tenido que ver en la localización de conciertos de la saga Purple en Galicia. Ya ocurrió en 1998 y en 2000, en los recitales que la banda británica ofreció en el pabellón de As Travesas y en el auditorio de Castrelos, ambos en Vigo.

Los socios del club tienen relación con músicos de las diferentes formaciones que ha tenido Deep Purple a lo largo de su historia. “Siempre nos invitan al back stage tanto cuando están de gira con el grupo como cuando dan un concierto en solitario”, afirma Carlos Fernández, que guarda en sus recuerdos dos encuentros épicos. “En noviembre de 1997 recibí una llamada de Ritchie Blackmore (guitarrista fundador) para decirme que me quería conocer y anunciarme que iba tocar en Madrid al mes siguiente. Negocié con él que no solo me recibiera a mí, sino a una representación de socios del club. Nos invitó al concierto y luego al hotel, donde estuvimos tomando champán con él hasta las 4 de la mañana once socios, nueve de Vigo y dos de Asturias, algo que nunca un fan antes había hecho. Le regalamos una camiseta del Celta”. El segundo episodio memorable que relata fue en 2010, cuando Ian Paice, batería de la banda, estuvo en Vigo para celebrar el 16º aniversario del club. Se reunió con unos cuarenta socios en un cuarto de la casa de Carlos Fernández que hace las veces de sede del club junto a la cafetería Conde, del bajo de su inmueble, la cantina de la asociación de Vecinos San Miguel de Oia, donde celebran las comidas y las salas Reserva Rock, Carpe Diem y Hangar 77. “Siempre se acuerdan de Vigo, de hecho Ritchie Blackmore dijo en una entrevista que tenía un grupo de amigos en esta ciudad que son como zíngaros porque le siguen a todas partes”. Y no se equivoca. Carlos asegura haber estado en unos treinta y cinco conciertos de músicos de la saga Purple en Inglaterra, España y Alemania. “Otros han ido a la República Checa, Francia, Suecia y, por supuesto, Portugal”.

Los fundadores de Deep Purple hacen cierto el dicho “Los viejos rockeros nunca mueren”. Guillan sigue sobre los escenarios con 77 años, los mismos que Nick Simper. Y Paice tiene 75. Larga vida al rock al roll.

“Hush”, la revista en la que le gusta verse a Ian Gillan

Sus seguidores mantienen desde 1994 la publicación impresa especializada en rock y editada en Galicia

Tomando como nombre el de la segunda canción del álbum “Shades of Deep Purple”, la revista Hush era, cuando no había internet, la principal fuente de información sobre la saga Deep Purple en castellano. El Club de Adictos a Deep Purple la publica desde 1994, al principio con carácter trimestral y ahora semestral. En sus páginas a todo color incluyen especiales monográficos, artículos de grupos conocidos de los años 70, de bandas de la saga Deep Purple, de rock internacional, de músicos noveles y de propuestas underground. “A Ian Gillan le encanta verse en ella, aunque no entiende nada de lo que pone, porque dice que se ve joven. Es que ponemos fotos suyas de la década de los 70”, comenta Carlos Fernández.

Una veintena de personas colaboran en esta publicación, que se edita en Vigo, algunos de ellos músicos históricos españoles. “Tenemos muy buena relación como Asfalto, Edurne, Ñu, Medina Azahara, el legendario periodista Mariscal Romero, El Pirata y el grupo sevillano “Storm”, que sigue activo desde 1974 y que eran considerados en esos años los Deep Purple españoles”, enumera Carlos.

“Abordamos también el rock sinfónico, el rock sureño, el jazz y propuestas que tienen que ver con la música de los 70 o de Deep Purple”, continúa el presidente del club de fans, quien destaca que la intención es hablar del espíritu musical de la legendaria banda británica que a día de hoy sigue llenando aforos. “En 1973 y 1974 eran el grupo de rock que más discos vendía; del 2017 al 2021, con su última trilogía, volvieron a ser los que más venden”.