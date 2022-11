Nos hemos separado (1)

Desde que tomamos esa decisión y hasta que la separación y/o divorcio es un hecho, recorremos un camino difícil y no exento de dolor; una vez que se ha decidido, se plantean dudas e inquietudes que en muchas ocasiones tienen más que ver con nuestro entorno que con la convivencia y el tejido de la pareja en sí.

Estamos mal pero seguimos por nuestras hijas e hijos

“Aguanto por su bien”, “No quiero que mis hijas sufran”, “La familia tiene que estar unida para ser feliz”, etc…son frases que escucho en muchas ocasiones y que sirven para perpetuar relaciones afectivo-amorosas que ya no funcionan, que personalmente nos están haciendo sufrir, y vamos arrastrando emociones negativas alrededor de ellas; realmente, una familia feliz se compone de personas felices, por lo que no creo que vivir rodeados de malestar, tristeza, discusiones frecuentes, etc., sea felicidad para nadie, todo lo contrario. Por el bien de los hijos e hijas, lo más conveniente precisamente es que vivan en un entorno de cariño, respeto y lejos del rencor y de los malos rollos, sea esta convivencia con uno, dos, tres o cero progenitores a la vez. Se rompe la relación de pareja, no se rompe la familia.

Miedo al trauma

Normalmente, madres y padres sienten miedo por generar un trauma en sus hijos. Es muy importante que ambas partes estén de acuerdo en que la separación es lo mejor para toda la familia. Si una de las partes reniega, se enfada y no quiere o pone trabas a esa separación es cuando los hijos sufren y les afecta. Los estudios al respecto dicen que el hecho de que ambos progenitores estén de acuerdo y en armonía en la decisión es beneficioso para la salud mental de sus hijos en el proceso de separación y en su futuro a medio y largo plazo.

Cuando preguntas a adolescentes sobre cómo llevan la separación de sus padres, en su mayoría apuntan que su calidad de vida ha mejorado, pasan más tiempo con sus padres por separado, y tiempo de calidad; no sienten la tensión de un hogar con problemas y, en general y si no tenían otros problemas emocionales con anterioridad, se adaptan con facilidad a la nueva situación.

En la mayoría de ocasiones, somos los adultos quienes vivimos con mayor miedo este cambio. Te abruman preguntas como si tus hijos te van a odiar, si vas a pasar el suficiente tiempo con ellas/ellos, te puede entrar pánico por no saber atenderlos sin la otra parte, si vas a tener los recursos económicos para cuidarlos, si la educación que tú quieres darles va a estar en sintonía con la de la otra parte de la familia, qué pasará cuando tu ex encuentre una nueva pareja, sentimientos de culpa por la ruptura, etc. Son miedos y pensamientos normales y propios de un cambio tan importante.

¿Cómo le cuento esto a mi entorno?

Es una de las cuestiones más dolorosas y que más pereza, desasosiego e inquietudes nos genera. Yo personalmente no tengo descendencia, pero en una de mis rupturas sentimentales sí recuerdo como a ambos nos costó semanas contar que después de 9 años rompíamos nuestra relación de pareja a nuestras familias, sobre todo a nuestras madres; cuesta, sí, pero lo haces y ya está, estás tratando con adultos y nuestra ruptura no trastoca tanto su vida diaria como con las personas que convives. Por eso, el problema es cómo enfocarlo con los hijos e hijas, y dependiendo de su edad, nivel de desarrollo, etc, obviamente es diferente.

Los 5 pilares para el afrontamiento

Existen 5 pautas básicas para mitigar los efectos negativos de una separación, me gusta llamarlos IDEAR

I de Informar: No ocultar información, no inventar, informar cuando nos preguntan, dependiendo de la edad, no es necesario, ni conveniente ofrecer información de adultos. Ya explicaremos en próximas entregas fórmulas y dinámicas para informarles, dependiendo de sus edades, pautas básicas de cómo hacerlo de la mejor manera, con herramientas e indicaciones.

D de Disponibilidad: Estar disponibles cuando nos requieren (dentro de la lógica, obviamente no 24h al día); es un momento difícil y tanto en la infancia como en la adultez el apoyo es fundamental y balsámico.

E de Escuchar: Haz escucha activa, no te pierdas en tu discurso, escucha bien que tienen que decirte tus hijos e hijas.

A de Amar: Cariño, amor, besos, afecto, estás en un momento personal complicado, pero el amor hacía tus hijos no cambia, muéstralo!

R de Rutinas: Establece una regularidad en horarios, rutinas necesarias para el buen orden y la seguridad del niño, puede que las que tenías hasta ahora hayan cambiado pero se establecen nuevas y se cumplen.

Seguiremos en próximas entregas ampliando información sobre este tema; para cualquier duda o inquietud nos tienes como siempre en www.saludplacer.com.