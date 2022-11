Memorias de familia, geografía genética

Mi madre nació y vivió hasta su casamiento en un delicioso pueblo de la montaña cántabra y los ascendientes inmediatos de mi padre lo sitúan en la Castilla maragata que mi abuelo revirtió emigrando a Vigo para hacer dinero cuando otros emigraban de Vigo para buscarlo fuera. Yo nací en Vigo pero tengo en el alma metidos estos dos orígenes, esta doble secuencia castellana y cántabra de la geografía de mis genes. Corre por mis venas sangre con una memoria tridimensional, está impresa en el hipocampo como un triplete cultural, recuerdos almacenados en el cerebro en forma de conexiones neuronales o sinapsis que no sé si son columnas invisibles de mi personalidad pero sí que conforman mi biografía genética y, si fuera escritor, la literaria. Los paisajes urbanos o los rurales de menor cuantía demográfica sirven para evocar recuerdos y sostener una trama.

Yo leí obligado en la Universidad el Ulises de Joyce y allí estaba Dublín, como antes encontré a Pamplona en Hemingway (por no decir París) y no leí a Tabucci apenas pero sé que su obra habita en Lisboa. Ahora estoy leyendo embelesado el Paraíso del verinés XC Caneiro y hallo un universo mágico con incontables e inefables personajes en un pueblo de su imaginación que llama Évora, de no menor alcance que el Macondo de García Márquez aunque él, porque nació mucho antes, se haya llevado el Nobel. Acabo de leer sorprendido y admirado unas decenas de páginas del libro que Manuel Janeiro presenta el lunes en Vigo, Seguí allí, escuchando a través de la puerta hasta que se hizo el silencio, y la inmensa sensibilidad narrativa que hallé ahí se nutre de la memoria de su infancia en Madrid y su madurez en Vigo.

Yo escribí en años pretéritos tres guías de Galicia y en cada una recorría las ocho ciudades principales de Galicia o quizás las que yo me había inventado como tales. Escribí inspirado por la lectura de Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, que había dicho que las ciudades, como las novelas, “son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje, lugares de trueque...”. En Vigo habita la trama de los libros de Domingo Villar como tiene a esta ciudad por hábitat la de Santiago Ferragud en su Todo chega dende o mar o Manuel Orío lo hace en Ocho perros, por citar dos aún calientes aunque aún no las haya leído. Ya no digo, aunque me voy más atrás en el tiempo, la presencia olívica en las novelas de Fran Alonso, Pedro Feijoó... o la de Celanova en Ferrín. Como contraste, a la viguesa María Oruña le da por orientar sus obras en la Cantabria en la que creció su padre, como si a mí siendo de su misma ciudad, si tuviera talla de escritor, me diera por evocar también el pasado cántabro de mi madre, en el que tengo gran parte de aquellos largos veranos de mi infancia.

Mis nietos no tienen pueblo en qué mirarse, los pobres, porque les queda varias generaciones lejos el pasado rural de su familia; ya no se veranea como antes y están obcecados por lo urbano y el mundo infinito al que le abren sus pantallas sin moverse de su asiento. Ya no podrán evocar cuando escriban, como yo puedo hacerlo, la memoria de mi abuelo montañés -su bisabuelo- forjando el hierro en su herrería o acudiendo a las ferias como ganadero, ni la de mi tío cántabro Íto, que saludaba con silbidos a los pájaros cada mañana tras levantarse, tempranero y agradecido por estar vivo y ver cada día las altas montañas de su entorno, ni al tío Magín, maragato de manos aguerridas, tallando madera en su carpintería astorgana. Todos somos un poco o un mucho no solo de donde nacimos sino de donde venimos, aunque muchos odien hoy que el lugar de su memoria, microcosmos afectivo de su infancia, haya sido apestado, devorado, especulado, malbaratado por la nueva fiebre del turismo que da dinero pero envilece las esencias. Ya no existe el Lisboa de Pessoa o el Barral barcelonés de Montalbán, invadidos por masas, colas de imbéciles siguiendo a un guía cámara en mano ante bares franquiciados. Pero de eso hablaremos otro día.