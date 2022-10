El otro día leí un libro de relatos muy interesante. Se titula Hubo un jardín, de Valeria Correa Fiz. En uno de sus maravillosos cuentos, narra las peripecias de una poeta que había soñado con escribir un libro en el que cambiar la vida a personajes reales y famosos. Por ejemplo, ¿se imaginan que María Callas no hubiese sido traicionada por Onassis? ¿Y si hubieran sido felices logrando hacer —esto me lo invento— grandes cosas para el beneficio de la humanidad? La idea era interesante y aquel libro de poesía se llamaría Las correcciones.

Pero la vida real es dura y áspera, y nadie corrige nuestros pasos: a veces la tristeza nos aprieta el corazón y sabemos que solo hay parches, y no remedios. En los últimos tiempos, como si fuera poco el presenciar nuestros propios y actuales desastres, nos entretenemos en los reproches retroactivos. Estos días se comentó mucho en redes sociales cómo David Summers —sí, el cantante de Hombres G— replicaba al programa Pasapalabra, donde su canción “Sufre mamón” había sido utilizada en el concurso; después de que Ana Morgade averiguase la canción por unos acordes y todo el plató la cantase con alegría y desenfado, la actriz recordó que la palabra “marica” era un insulto y que las chicas, según la canción de la letra, no se devolvían, pues no eran de nadie. Una lógica aplastante. ¿Qué les parece? Esperen, que los pongo en antecedentes. En “Sufre mamón” se dice “devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica”. Además, el cantante amenaza de muerte al que le ha birlado la novia y asegura que le ha quemado un jersey.

Según se decía en el plató de Pasapalabra, el mensaje de la canción no estaba actualizado y la letra había “envejecido mal”. David Summers recordaba entonces que la canción tenía 40 años y que no pretendía ofender a nadie; si era así, ¿por qué la ponían en el programa? Buena pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Sean valientes. Sé que son tiempos difíciles para decir lo que se piensa de verdad, pero posiciónense. Yo voy con el equipo Summers, y me encantará debatir con quien vaya en el de Pasapalabra.

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) 20 de octubre de 2022

¿Desde cuándo podemos juzgar con la mirada del siglo XXI lo que sucedía en el XX? Por supuesto que debemos evolucionar, y que “marica” no debe ser nunca un insulto. Es más, personalmente me asombra que siga siendo relevante la orientación sexual. Tengo la fortuna de haber nacido en un lugar y en una época en que mi pensamiento me lleva a considerar solo qué hace la gente con su tiempo y no con quién se acuesta, pero me hago cargo del dolor de quien haya sufrido la vejación y el insulto. Aunque mi pensamiento crítico distingue también lo malintencionado, y no olvidemos que hay palabras amables que hieren como navajazos.

En fin, ahora me van a salir haters por doquier. Lo asumo. Pero, ahora que somos tan buenos y analizamos cada matiz para evitar ser hirientes, recurran también ustedes a su pensamiento crítico. Estamos educando niños —por ejemplo— que juegan al "Fortnite", que recrea un mundo distópico y apocalíptico donde desaparece casi toda la población y al jugador se le obliga a luchar a muerte con los supervivientes hasta lograr ser el único del planeta. Ya ven, ahí, cultivando sus ideas. ¿Y las niñas? Porque aunque demos muchas lecciones de moral, sigue habiendo diferenciaciones abrumadoras en su educación. ¿Saben que existen “cumpleaños de belleza”? Consisten en invitar a amigas a hacerse las mechas, las uñas y el pack estético completo. Con once años, se lo prometo. ¿Y ahí no decimos nada? ¿No vemos qué ideas estamos fortaleciendo? Debe ser que el buenismo va por otros lados, y mi sensación es la de que se persiguen puntas de iceberg que no dejan ver el grueso de la base contra la que vamos a chocar.

Qué quieren que les diga, yo no quiero vivir en un mundo corregido como el que imaginaba el personaje de Hubo un jardín, sino en otro imperfecto en el que avanzar y evolucionar, pero en el que también sepamos medir e identificar el verdadero rostro de los malos del cuento.