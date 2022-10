Los tres ojos de la depresión

Esta semana se ha conmemorado el Día de la Salud Mental. Es tremendamente importante visibilizar los trastornos mentales, y el hecho de que esté dejando de ser un tabú favorece que cada vez más y más personas pidan ayuda profesional como primer peldaño de la mejora; a partir de aquí, sería necesario facilitar estos servicios de salud mensual a nivel institucional para toda la sociedad demandante, pero eso nos daría para otro capítulo reivindicativo…

En mi caso, en consulta trabajo principalmente los problemas sexuales y de pareja, pero es muy habitual encontrar personas con síntomas de inapetencia, bajo deseo sexual, anorgasmia, disfunción eréctil, etc. que muchas veces no son el problema principal sino síntomas de un trastorno “superior” llamado y reconocido universalmente como Depresión. De poco sirve tratar el problema sexual si no vamos a la base, es empezar la casa por el tejado.

Lo primero y necesario sería aclarar que estar triste o “de bajón” de vez en cuando o por una situación puntual desagradable no tiene nada que ver con la depresión; se requiere una evaluación muy exhaustiva y diversos profesionales multidisciplinares para realizar un diagnóstico correcto.

La psicología, la psiquiatría y la neurociencia en general, estudian la depresión desde muy diversas dimensiones. Particularmente me parecen interesantes los estudios de Aarón T. Beck, un psiquiatra americano que explica que existen tres visiones que avivan la depresión. Imagina que tienes tres ojos: con uno de ellos observas una visión negativa de ti, con otro una versión negativa del mundo y con el otro del futuro. Esta triada de pensamientos distorsionados con connotaciones tan oscuras es, según Beck, la antesala de la depresión basándose en afirmaciones de este tipo, os pongo ejemplos genéricos y de sexualidad:

Visión negativa de mí : “soy tonta, no sirvo para nada”, “soy una persona poco atractiva”.

: “soy tonta, no sirvo para nada”, “soy una persona poco atractiva”. Visión negativa del mundo : “todo el mundo piensa que soy un estorbo”, “nadie quiere tener relaciones sexuales conmigo”.

: “todo el mundo piensa que soy un estorbo”, “nadie quiere tener relaciones sexuales conmigo”. Visión negativa del futuro: “no voy a conseguir trabajo”, “nunca conseguiré tener erecciones”.

Los “3 ojos” se retroalimentan y si les damos de comer es difícil salir de esa espiral; cuando la persona convive en esa triada de pensamientos negativos, puede llegar a desear desaparecer al no encontrar alternativa a esas afirmaciones.

Los ojos son esquemas muy marcados como una gran madeja enroscada y enmarañada, errores de pensamiento extremos, radicales, polarizados, que tenemos que tratar de deshacer poco a poco. En muchas ocasiones, esos pensamientos llevan muchos años con la persona, y en consulta buscamos alternativas más realistas para cambiar el “error de proceso”; como si nuestro cerebro se tratara de un ordenador: hay algo ahí dentro que no está procesando la información positiva y sólo se está quedando con los “ojos negativos”, provocando un error de sistema, pantalla azul… toca reiniciar. El objetivo de este reinicio, según este modelo cognitivo de Beck, es identificar y recopilar todos esos pensamientos de los ojos, y después comprobar si son realistas o no, convirtiendo a la persona en su propio proyecto de investigación, comprobando la hipótesis de ese pensamiento disfuncional. Os pongo un ejemplo:

Pensamiento negativo del mundo: “Mi ex nunca me ha querido”.

Trabajo de comprobación: ahora está con otra persona, pero cuando estábamos juntos muchas veces demostró su interés, afecto y amor hacia mí, como cuando se pasó dos noches sin dormir por cuidarme en una etapa de mala salud.

Este tipo de ejercicios nos ayudan a ser más flexibles y eliminar de nuestro vocabulario los famosos y dañinos términos absolutos: “Siempre, nunca, nadie, todos, la gente…”.

Para una nueva mirada, a veces necesitamos pedir ayuda, ese es el primer paso del cambio hacia el bienestar.

Gracias placeres por leernos en este espacio para la salud mental y sexual, tú también estás colaborando con tus críticas, pensamientos y estos minutos de reflexión leyendo conmigo.

Nos seguimos escuchando en www.saludplacer.com.

¡Hasta pronto placeres!