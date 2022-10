Calles donde mi barrio se alzó, que guardan recuerdos de ayer

Los últimos vestigios del tranvía afloran en Elduayen, escribía hace unos días mi colega Borja Melchor por la aparición de las vías del tranvía de antaño en las obras de peatonalización del centro de Vigo. A Borja, que es un tipo joven, esas vías le parecerán casi museológicas porque cada uno juzga desde sus perspectivas cronológicas pero para mí y mis coetáneos es memoria sentimental. Cuando allá por 1968 dejó de funcionar el tranvía él no había nacido pero yo iniciaba mi viaje iniciático por el territorio florido del amor con mi primera novia, y en el que iba hasta el Seijo desde el centro la acompañaba de vuelta a su casa. Ya no utilizo tal método de transporte aunque por fortuna aún no acabé el periplo amoroso. Manuel Vicent, en su Tranvía a la Malvarrosa, sitúa a uno con jardinera como elemento simbólico para un retrato del paso de la adolescencia al mundo adulto en la década de los 50 del siglo pasado. Eso me pasó a mí al final de los 60 aunque antes, uno de mis juegos de niño era depositar corchos de Coca Cola en las vías, ahí por la Puerta del Sol, para que esos mastodontes de cuyos estribos se colgaban los niños de las periferias, los laminaran.

EE barrio viejo, en Vigo, Ourense o Pontevedra, allá donde los haya, forma parte de la memoria inicial y sentimental de las personas que lo habitaron, ese espacio de socialización primitivo en el que aprendimos a hablar, a vivir, a confiar, a sobrevivir, a reconocer valores y antivalores. Nada de eso saben los nuevos pobladores, los que solo conocen de las ciudades sus zonas de expansión urbana o periurbana.En un barrio viejo como el de Vigo, sometido a un largo proceso de regeneración, hay viejos y nuevos pobladores, antiguos y modernos comercios, edificios que mudan la piel y calles o edificios que son contenedores de historias, unas secretas, otras difundidas a los 4 vientos. En la calle Oliva, 10, por ejemplo, junto a los recios muros de la iglesia Colegiata, ocupaba el bajo a finales del XIX un bar restaurante donde don Ángel Hermida daba, de tapa con las tazas, vieiras y berberechos. El ático, grande y con terraza, lo alquilaba a en verano a dos madrileños, madre viuda rica e hijo soltero que iba a tomar sus copas al café Méndez Núñez en la calle de la Victoria, y era muy conocido también en la cercana casa de señoritas de Pepa “la de los Lunares”. Esa madre suya fue la víctima del crimen de Fuencarral, que sentó historia como primer suceso mediático, y de él se dice que fue su asesino, aunque se lo endilgara a su criada. Cerca está la tienda de los Rivera. Recuerda bien José Rivera aquel año 1956 en que se independizó con ese diminuto ultramarinos en la Plaza da Igrexa al que enseguida puso letrero: Alimentación Rivera. ¡Ay, aquellos años en que tenía alrededor, en amable competencia, a Dositeo Barreiro, a Pablito Vaquero, a Abel y Julio Mera, a Valentín Franco…! Subimos al barrio alto y entramos en Abeleira Menéndez? Hoy son otros los placeres de esa calle pero yo la conocí llena de bares prostibularios como el Lichoca, el de Guillermo, el del Barbas, La ratita, el Gijón… espacios lupanarios como el Abanico que han ido cayendo al tiempo que los fueron ocupando otros con menesteres menos carnales. Se murió hace poco Pepe el del Lichoca, uno de sus más antiguos moradores, un tipo amable, jovial, devoto del Cristo y de tan grande y olívica memoria como poco oído, dolido por los años. Nació en 1929 en la calle San Sebastián de la Herrería cuando solo había dos bares de cancaneo en la zona que él vio multiplicar por 30. Con su padre y hermanos fue abriendo allí el Lichoca, Cacholi, Cholica y Calicho, locales emblemáticos en los tiempos de esplendor meretricio de este barrio. Uno de ellos es hoy parte de la nueva Pinacoteca, que hizo pasar a manos de la cultura aquel refugio de hermanitas del pecar. Estos días rescataron del subsuelo vías del tranvía. Vuelve la memoria. Ya lo cantó_Gardel: Calles donde mi lindo barrio se alzó/ calles que guardan mis recuerdos de ayer.