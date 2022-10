Retoños del 68, hijos del papel

El tiempo es el único enemigo al que nadie puede plantar cara y de su paso en mi ya larga vida periodística me empecé a dar cuenta cuando cada poco tenía que escribir una necrológica. El de los obituarios es un género periodístico de alto standing, delicado, de tan difícil ejecución que exige plumas bien sazonadas en la experiencia. Está vetado a las jóvenes porque carecen de la arquitectura vital para enfrentarse al mismo, además de que sienten la muerte como algo muy lejano. No es que solo nos muramos una vez y ocasión tan singular merezca especial tratamiento; también es que, aunque el muerto no podrá recriminarte nada, todo su entorno va a leer con atención desmedida palabra por palabra de la columna con que se le honra y se va a cagar en los tuyos como te equivoques. Y debes ser cuidadoso con los nombres, so pena de que conviertas en fiambre al que no debes.

No hablo por hablar. Hace unos años me tocó escribir en un solo día nada menos que dos obituarios de conocidos gallegos. Con las prisas, enemigas mortales de este género periodístico, en uno de ellos empecé hablando del afectado pero, al final, como tenía tantos hermanos, acabé despidiendo a otro de ellos, vivito y coleando. Maté a dos de una sola columna, lo que no suele gustar al vivo aunque no deja de ser un ahorro necrológico para cuando le toque al nominado. He finiquitado a alguno más por dar crédito a fuentes habitualmente solventes pero ya no en columna obituaria sino en la diaria. Recuerdo a un conocido consignatario que, con sutil ironía, me llamó dándome las gracias porque le había dado ocasión de saber lo mucho que le querían; y a un hostelero vigués de la periferia a cuyo restaurante fui a comer días más tarde y me recibió la hija con un “¡papá está vivo!”, que al principio me hizo pensar en la resurrección del Lázaro bíblico.

Pero veo que me estoy yendo por las ramas, que me despisto con anécdotas de mi propósito inicial, que era destacar esas señales que, aparte del espejo, nos hacen ver que ya somos veteranos en la profesión y en la vida. Una es que te endosen obituarios, otra ver cómo van cayendo tus referentes en la profesión, esa generación anterior en la que bebiste. Hace solo unos días Ángel Casas, Ander Landaburu y Jesús Quintero, que nacieron en los 40. Yo soy de los años 50, de los clasificados como de la generación del 68, hijos de padres que vivieron una guerra civil y trabajaron como mulas para darnos una formación. De los que casi nos educaron en la idea de que el hombre debe ser monje o soldado, y a no llorar como quiere la ministra Montero. La del Phil Collins, Still o Ana Belén. En el mundo periodístico somos también los hijos del papel, esos a los que aún nos sigue pareciendo maravilloso ir al quiosco y llevarte el ejemplar bajo el brazo para abrirlo en casa o en el café. Confieso que yo estoy a caballo entre esos y los que andan, mis pobres, al desbocado galope digital. Nací al periodismo con las linotipias y las máquinas de escribir y acabé entre pantallas, pero me retiré del trabajo para solo hacer columnismo antes de que los gerifaltes nos la metieran doblada colocándonos un Smartphone en la mano.

Igual que la vejez nos suele pillar desprevenidos y nadie nos ha dado un cursillo para afrontarla, los de mi generación nos santiguamos ante la perspectiva de que la imprenta deje de existir superada por el trabajo en redes, ese que mi colega Ruiz Mantilla definió como del vértigo difuso, volátil y ansioso, y yo digo de los twitters y la madre que los parió. Pero es lo que hay. A principios de 2022 quedaban unos 350 kioscos en Madrid y habían cerrado cerca de seis mil en toda España. En Galicia, la misma suerte. Los últimos 25 años han sido de un cambio radical en las herramientas periodísticas y en el impacto de lo que escribimos. La razón del periodismo sigue viva y en ebullición aunque es tal la avalancha de datos y la inmediatez, que los nuevos lectores no son los de antes sino gente de atención fragmentada, confusa por tanta mezcla y tanto intruso a la profesión que la manipula sin firmarla. Algunos nos hemos hecho mayores en esto pero sigue en pie nuestra ilusión cada día, no perdemos la esperanza.