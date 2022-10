Tú me pediste un beso, a la orillita del mar

Yo, de besos, me quedo con el de Munch o quizás el de Klimt, que son de artísticas entretelas, pero el que ahora conmueve a España es el de Iñigo Onieva, por el que se despepitan las cajas registradoras de la prensa rosa. No es el beso de Omar Sánchez y Marina Ruiz, un beso plebeyo y casi poligonero, sino uno que afectó a la nobleza, que para algo la víctima es marquesa, Tamara la de Falcó. Tú me pediste un beso a la orilla del mar, cantábamos nosotros con Julio Iglesias allá atrás en el tiempo, pero el de Onieva fue en el Burning Man, que es un festival para niños bien en el desierto de Nevada. Yo estoy con Onieva, aunque haya sido desleal y ética y políticamente incorrecto, porque lo suyo fue una medida de salvación de los dioses. Le pusieron en el camino a una enviada especial con pinta angélica para que pecara, una ángela o quizás ángele, que diría la ministra Montero. No fue un beso, fue un milagro: le salvó a él de un matrimonio en el que no sobreviviría al tedio de la fidelidad y a ella de un consorte que le iba ser infiel a la vuelta del viaje de bodas. Solo le queda recuperar el anillo de la marquesa para compensar la pérdida, por un ósculo, del acceso a la nobleza.

Seamos sensatos ¿tú le vas a pedir que haga ascos a un beso un Relaciones Públicas de la noche, en que según leímos la oscuridad desdibuja la moral y enflaquece la voluntad? “Besos que vienen riendo, luego llorando se van, y en ellos se va la vida, que nunca más volverá”, escribió Unamuno, pero un filósofo de su calibre carece de autoridad alguna en tal materia epidérmica. No Onieva, para el que un beso incluso clandestino y aún sin saber a quien no es nada, es una levedad aunque sea de presión, o palpitante, o uno de esos de tornillo que tiene un penetrar estreñido, ni siquiera si es largo y prolongado, porque forma parte de la vida cotidiana de un RRPP. Si eres un RRPP y no besas estás perdido para ese chollo. Y no querrás tú, ingenuo, que en una fiesta como la del Burning, en que todo es posible, vaya a dar un beso mariposa, ese romanticón en que agitas tus pestañas antes de posar tus labios en los suyos. Tontería. No nos engañemos. En Italia acaba de ganar la ultraderecha, Gran Bretaña bracea con el Brexit, Rusia baraja la amenaza nuclear, pero aquí lo que importa son artefactos falsarios y telecardíacos como En nombre de Rocío, una fantasmada, una operación de beneficio post mortem producido por esa apestosa e inmensa maquinaria fúnebre de enriquecimiento televisivo y protagonizada por una hija de la difunta volcada en una cruzada contra la supuesta maldad de su familia y del mundo que la rodea a ella, pobre alma de Dios. Aquí importa eso o el pico de Onieva, que besa con generosidad a quien Dios le pone en el camino. En esas proliferaciones carcinomatosas del cerebro trabajan una legión de delatores de la prensa rosa, empeñados por dinero en desvelar intimidades ajenas para exhibirlas impúdicamente en nombre de una libertad de expresión a la que nadie ha puesto límites. Está claro que el chivateo impune es negocio: enriquece a unos, crea estrellas que saben la basura con la que trafican, genera puestos de trabajo y hasta nos divierte incluso a los que criticamos, porque los humanos tenemos una atracción morbosa por los bajos fondos de la realidad. Pero a lo que voy es que conmigo no va a perder cifra de negocio Onieva: no voy a fallarle en su discoteca ni en su restaurante, por más que esas recuas de chivatos bien pagados, distribuidos en distintos programas televisivos, se froten las manos y apresten sus garras rapaces sobre la nueva presa que les han puesto en bandeja. No se preocupe Onieva si le cierran el camino conyugal a la nobleza, que a él le parió un Hijo Predilecto de Baena, empresario pionero, judío colinegro y nazareno. Ya quisiera la tierna marquesa.