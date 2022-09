Jóvenes o viejos, todos precisan consejos.

Dice un viejo y repetido refrán que el tiempo es oro. Con el tiempo tienen que ver dos tertulias que se preparan en Vigo para el próximo jueves, aunque dirigidas a audiencias muy diferenciadas. Una, a gente joven; la otra, a mayores, y a ambas fui invitado como moderador aunque no disponer de ese don sobrenatural, paranormal o místico del que goza el alcalde vigués del PSOE, Caballero, y en el que le va a la zaga su oponente del PP, Marta Fernández-Tapias, que es el de la bilocación, la capacidad de estar en dos sitios a la vez, me ha obligado a moderar solo uno de ellos. El primero es el VI Foro Internacional Vivir más, vivir mejor, organizado por la Fundación Help Age International España, organización que contribuye a que las personas mayores demanden sus derechos, desafíen todo tipo de discriminaciones y luchen contra la pobreza, de manera que sean protagonistas de una vida digna, activa, segura y saludable. Eso que ahora se ha dado en llamar edadismo, que no es más que construir una sociedad inclusiva y amigable con las personas mayores.

El segundo foro que se va a desarrollar en Vigo el mismo día es de signo contrario en cuanto a su target, su público potencial, y lo que persigue es dar voz a las personas jóvenes y situarlas en el foco de la atención, repensando las políticas culturales europeas dirigidas a la juventud y lo organiza la Oficina de Información en España del Parlamento Europeo, en su celebración del Año Europeo de la Juventud. Como se verá, ese día Vigo estará enriquecido por dos tertulias de signo contrario y ambas relacionadas con la edad: una en los años jóvenes y la otra en esos poblados habitualmente por canas. A ambos les concierne ese viejo refrán, “Tales fuimos como vos; tales seréis como nos”. La vejez es un tema que interesa y recoge el refranero, entre el menosprecio y el reconocimiento, entre la burla más cruda y la valoración máxima de la experiencia. El paso del tiempo es un fenómeno sobre el que se ha pronunciado la filosofía, la ciencia, la religión y, de hecho, casi todo el mundo. Resulta complejo y fascinante a la vez y yo lo experimenté hace unos días, cuando presenté en Ourense un acto relacionado con la moda para hablar del nacimiento de la misma en Galicia en los años 80 ante un público que mezclaba a jóvenes y mayores interesados por este fenómeno, unos porque ya lo habían vivido y otros porque lo tenían por vivir como alumnos del mundo de la moda o diseñadores en activo. Lo único que teníamos que ver quienes allí estábamos, jóvenes y mayores, era el interés por el mismo producto, la moda, pero trabajamos con instrumentos tan diferentes para producirla y promocionarla que, con razón, el ala juvenil de la audiencia podría pensar que los de la otra ala éramos trogloditas, dados los radicales cambios experimentados en solo los últimos veinte años. Por decir un solo ejemplo, yo presentaba un objeto que a alguno de nuestros jóvenes asistentes les parecería museológico en sus mundos tecnoapantallados y al galope de Internet: un libro, el primer relato editorial de la explosión de la moda en Galicia. ¿Un libro, qué coño es eso?, podrían preguntarse los efebos allí presentes. El estigma de la vejez y los medios de comunicación Claro. Nosotros hacíamos los press book de modo manual, en cartulinas y ellos utilizan el mundo de las redes de Internet. La ubicuidad y la proliferación en el mundo de la moda en la era digital nada tenía que ver con los instrumentos de combate que nosotros utilizamos en aquellos años 80 para la Operación Galicia Moda. Con 30 años de diferencia, éramos marcianos los unos para los otros. Quiso el azar que esos dos públicos no sé si antitéticos pero a años luz de distancia a pesar de que sean pocos años en el calendario cristiano, sean objeto de atención en Vigo el próximo jueves, en espacios diferentes pero con la intención común de hacer una sociedad más democrática y participativa para ambos.