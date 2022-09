La ventana de Francisco José

Jamás fuimos más felices. Solo más jóvenes. Jamás tenemos más razón. Solo más años. Vivimos hacia delante, imaginando lo que nunca sucederá, y hacia atrás, recordando lo que nunca ha sucedido. Rara vez vivimos en el instante y la verdad. Eludimos esa mirada del espejo. Nuestra existencia es un relato apenas inspirado en hechos reales.

El tiempo, que masticará las montañas, nos alcanza a todos. Aunque presumo de la longevidad codificada en mis genes, ya he superado la cumbre de esta montaña rusa. Aún visto con vaqueros y camisetas. Me he vuelto a dejar melena. Digo “me puto flipa” cuando hablo con mis hijas. Bajo esa cáscara he comenzado a derrumbarme. La presbicia me anticipa la noche. Crujo al incorporarme. Me salen pelos en las orejas. Me cuesta aprender. Me tienta la amargura.

Proliferan los señores enfadados, de frente ceñuda. Guardianes de las buenas maneras y costumbres. O tempora, o mores. A algunos los admiro, como a Pérez Reverte o Javier Marías. A otros los detesto, como a Juan Carlos Girauta, que le dedica a las nuevas generaciones su libro Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos. Ninguno de ellos se ha dado cuenta de que no les irrita el colapso de la sociedad, sino el suyo propio. Nos enfada estar muriendo poco a poco.

También yo he pensado que lo de Rosalía no es música y me he burlado de la susceptibilidad de los jóvenes. También he gritado que como antes ya no se hacen ni el amor ni las películas. Que ni la miel ni los tomates resultan tan sabrosos. Aunque el mundo se transforme en cada parpadeo, soy yo, sobre todo yo, el que ha cambiado.

Esa dialéctica generacional nos define como humanos. Ya aquel anciano homo erectus habrá criticado al inventor del fuego por estropear la carne cruda y violentar las virtudes morales del frío. Catón criticaba la proliferación de helenismos en el latín. Todos hemos sido adolescentes impertinentes e impetuosos. Todos somos o seremos maduros severos. Valientes ignorantes y sabios cobardes. No soy mejor que aquel chiquillo desaliñado que creía en la revolución. Añoro su fe y su ingenuidad.

Aunque todo se acelera, al galope de la tecnología, lo esencial permanece. Habrá modas que cuajen y otras de las que nos avergonzaremos en perspectiva, como nosotros de la laca y las hombreras. Puede que nuestros hijos pequen de desidia y fragilidad; que los haya sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos. También poseen mayor conciencia ecologista y animalista; se persigue al matón, al que antes se celebraba, y se asienta el feminismo. Y hasta de sus defectos somos en parte responsables, igual que de la angustia que les legamos. Sus esperanzas y sus miedos se igualan a los nuestros.

En 1910, el arquitecto Adolf Loos construyó la sastrería Goldman und Salatsch en la Michaelerplatz vienesa, justo delante del palacio imperial. La edificó sencilla, desprovista de ornamentos, contra el estilo historicista que dominaba en la ciudad. El emperador Francisco José, enojado, ordenó que las ventanas que daban a la sastrería nunca se volviesen a abrir. Francisco José pudo fingir así que afuera el mundo seguía siendo tal y como él lo prefería. Falleció en 1916, antes de que la derrota en la Gran Guerra terminase con su ficción y con su dinastía. Yo no quiero convertirme en un viejo que baja las persianas sino en uno que se asoma al balcón y sale a pasear; no el que se queja del ruido de los niños, sino el que celebra sus risas. Quiero, al cabo, acogerme al invierno sin odiar la primavera; saber ir muriendo poco a poco, mientras vivo hasta el final.