Yo stalkeo, tú stalkeas...

Otra palabrita anglosajona que hemos hecho nuestra: “stalkear”; hasta hace un par de añitos puedo aseguraros que no tenía ni la más mínima idea de que significaba este anglicismo. Del inglés: “To Stalk”: acechar, seguir los pasos a…, estos son los resultados del traductor, pero en nuestro día a día, empezamos a escuchar expresiones tipo “X persona me está stalkeando en el Instagram”, “mi exnovio stalkea mi TikTok con una cuenta falsa”, y cosas del estilo. Para quienes no usan redes sociales, probablemente todas estas cosas resultan surrealistas, pero la verdad es que la estadística nos cuenta que el 87% de las personas residentes en España, usan o han usado diferentes redes sociales (Facebook, Instagram etc…). El hecho de tener una cuenta aunque no se comparta nada nos hace un poco stalkers, seguro que has escuchado alguna vez eso de “yo tengo Instagram pero no subo nada”, entonces… ¿para qué lo tienes?

Del “sano” cotilleo a la obsesión y comparación Los seres humanos somos cotillas por naturaleza; de nuestra condición colaborativa viene también la de desear toda la información posible de otras personas, para protegernos, anticiparnos y ser más eficaces a nivel evolutivo, por eso tenemos constancia del cotilleo desde que hay escritos. La evolución del cotilleo, por ejemplo el de las revistas del corazón donde podemos “entrar” en la casa de tal o cual famosete y conocer su intimidad y sus amoríos, está evolucionando a un proceso parecido pero digital, diario, y con muchos detalles de la vida cotidiana. Todo esto ha existido siempre y no es patológico, ni un problema en sí mismo, se convierte en algo a tratar cuando nuestra vida gira en torno a obtener esa información. Los casos más comunes son los de parejas y exparejas: ayer me contaba un chico que se pasó toda una noche de fiesta con sus amigos viendo las fotos (historias) que subía su exnovia a Instagram de las vacaciones con su nuevo novio; obviamente, eso le provocaba una gran tristeza y no disfrutó en absoluto de la noche de juerga. Los pensamientos intrusivos Los teléfonos actuales calculan en un clic los minutos y horas que dedicamos a cada red social; yo misma estas vacaciones lo comprobé y obtuve 47 minutos diarios en uso de redes sociales en general, me parece excesivo ya que estaba de vacaciones en un sitio bonito donde tendría que tener poca o ninguna necesidad de observar una pantalla. El stalkeo llega a límites detectivescos, hay personas que me aseguran que saben a través de las redes quien le gusta a quien y las personas con que están molestas o enfadadas. El problema de observar tanto a través de las redes es básicamente la comparación; si paso 47 minutos diarios observando las redes sociales de celebridades que tienen cuerpos espectaculares, es probable que piense de forma más o menos consciente que yo no estoy en forma o que estoy fuera de peso, o que no soy lo suficientemente guapa. Si la observación trata de ver parejas que tienen muchas actividades divertidas, muestran mucho afecto y declaraciones de amor en redes voy a tender a pensar que mi vida es aburrida o que “nadie me quiere”. Como podéis ver, la autoestima se daña y, en última instancia, provoca muchas inseguridades, una de las más habituales que llegan a consulta es la de los celos obsesivos; si una persona te comenta una foto y utiliza un dibujito con un corazón, en la cabeza de una persona con problemas de celos patológicos se convierte en un auténtico infierno. Son ya muchas y variadas las investigaciones en nuestro país que relacionan el uso abusivo de las redes con los trastornos de la conducta alimentaria, la depresión y la ansiedad. Cómo superarlos Cuando detectamos que el “espiar” a tu ex o a su entorno puede suponer un foco de problemas, establecemos pautas sencillas como bloquear las interacciones con esa persona, o evitar que te aparezcan al abrir la aplicación, limitar las horas de uso etc. No pretendo demonizar las redes sociales, pero como en todo, en la moderación y en el equilibrio está la clave. ¡Gracias por estar ahí, placeres! Nos seguimos leyendo y escuchando a través de nuestra web www.saludplacer.com. ¡Hasta pronto!