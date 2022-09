La mujer que funde estereotipos

A más de 1.200 grados funde Cuqui Piñeiro sus piezas hasta lograr la magia de obtener esculturas en bronce. Una tarea dura, un ritual en el que se juega el trabajo de meses y que no está exento de peligro, pero al que ella se entrega con pasión.

María Cruz Piñeiro Álvarez (Goián, 1960) es hija de Xoán Piñeiro, el que fuera uno de los más importantes escultores gallegos contemporáneos. De él heredó el amor por el arte, la capacidad de trabajo constante y una fundición en Goián (Tomiño) que había creado para realizar sus piezas de principio a fin, sin necesidad de desplazarse a Madrid para completar el proceso.

Cuqui, sin miedo a fundir estereotipos, decidió a la muerte de su padre aprender este oficio milenario y hacerse cargo del taller, convirtiéndose en la única mujer gerente de una fundición de este tipo en Galicia.

Cuqui Piñeiro es la segunda de cuatro hermanas. De niñas correteaban felices en el taller de su padre, donde iban a verle a menudo desde Vigo, donde vivían, ya que el artista pasaba allí la mayor parte de su tiempo. A veces hacían de modelos para el escultor y disfrutaban buscando maderas en el bosque y creando pequeñas piezas. Su madre, Carmiña, y Xoán, inculcaron a sus hijas “la importancia de estudiar, ser independientes y luchar por lo que queríamos; mi padre fue un ejemplo de valentía al lograr dedicarse a la escultura en una época tan difícil y con cuatro hijas”, admira la artista. Finalmente, fue Cuqui la única que siguió los pasos de su progenitor.

La artista estudió Geografía e Historia en la especialidad de Arte Moderno en la Universidad de Santiago con el objetivo de mantenerse en la senda teórica, como docente y comisaria de arte. “Mi padre quería tener un hijo varón y cuando nací yo, de nuevo una niña, debió de quedarse un poco decepcionado. Pero yo siempre fui bastante bruta, muy chicote y fuerte, y decía que era la que más me parecía a él”, asegura Cuqui. La gallega, además, conocía a fondo la obra de su padre y, de hecho, su tesis versó sobre su obra plástica. “Fui poco a poco conociéndole mejor, como artista y como persona”, afirma.

El trágico accidente de tráfico que se llevó a Xoán Piñeiro en 1980 fue muy traumático para ella y el desencadenante del giro que daría su vida profesional. Aunque ella en aquel momento ni siquiera lo imaginaba.

Fue diez años más tarde cuando Cuqui decidió hacerse cargo de la fundición para disgusto de su madre, que consideraba que era un trabajo muy masculino. “La íbamos a cerrar y me dio mucha pena que la técnica de fundición a cera perdida, tan laboriosa y artesanal, se perdiera”, justifica. La joven acababa de aprobar las oposiciones pero descubrió que donde realmente disfrutaba era con el trabajo físico y con la creación. “Cuando daba clases de arte me costaba mucho ceñirme a un programa. Fui rechazando trabajos hasta llegar aquí; no sé si yo elegí la fundición o ella me eligió a mí, pero creo que es en la libertad del taller donde encajo”, considera.

Los inicios fueron complicados ya que la escultura en bronce es un arte complejo. “Aprendí a base de ensayo y error, equivocándome muchas veces”, describe. Lamenta que su padre no estuviera a su lado para enseñarle un oficio en el que el 50% es industrial y el resto pura artesanía, aunque, afirma, “si él siguiera vivo seguramente yo no habría tomado este camino”.

La situación personal que vivía la artista en aquel momento, recién separada y con un niño pequeño, la animaron también a tomar la decisión. “Tenía que montar la empresa para sacar adelante a mi hijo y, además, me atraía la idea de criarle en Goián”, explica.

Ya han pasado más de 30 años desde que la viguesa constituyó la empresa Arte Bronce Fundición y salta a la vista que la decisión fue acertada. Cuqui se mueve satisfecha en el taller, donde decenas de reputados artistas e instituciones acuden con sus piezas en escayola para convertirlas en bronce. “Ellos llegan con sus ideas y a todos les valoro por igual, pero de puertas adentro soy yo la que manda”, advierte. En estos momentos cuenta con dos empleados, aunque llegaron a ser cinco.

Cuqui ha tenido que fortalecer su carácter y desarrollar la templanza y el coraje necesarios para hacerse respetar en un mundo muy masculino. “Al principio me encontraba con artistas a los que les chocaba que fuera una mujer la que estaba al frente de la fundición. Tenía un ayudante, hombre, y se dirigían a él en lugar de a mí”, relata. “Tuve que aprender a creer más en mí misma y a no verme en la necesidad de justificarme por ser mujer ni por ser la hija de Xoán Piñeiro”, añade.

"Tuve que aprender a creer más en mí misma y a no verme en la necesidad de justificarme por ser mujer ni por ser la hija de Xoán Piñeiro”

El trabajo bien hecho fue su mejor carta de presentación y asegura que las cosas han cambiado desde entonces. “Es esencial que la relación entre el artista y el fundidor sea de total confianza y creo que lo hemos conseguido”, afirma. Grandes artistas como Francisco Leiro, Acisclo Manzano, Juan Oliveira, José Molares (su Julio Verne sentado sobre un pulpo y los peces del paseo de Bouzas salieron de este taller), José Manuel Ribas (que fundió a John Lennon en su horno para llevarlo a A Coruña) o Sergio Portela, que en estos momentos trabaja en una gran pieza, han pasado por este taller para obrar la magia de convertir sus proyectos en bronce.

Cuqui siempre está al pie del cañón ya que su casa se encuentra sobre el taller. Cuando necesita evadirse lo hace en el jardín, que es también una cuidada pieza escultórica en sí misma con un acertado juego de colores y paisajismo. “La naturaleza siempre ha sido mi principal fuente de inspiración y es mi terapia cuando estoy estresada”, asegura. También ha convertido la parte baja de la casa en galería de arte -continuación de una galería que regentó en A Guarda entre 2008 y 2015- donde una vez al año organiza exposiciones con pintores y escultores gallegos. La próxima se inaugura el próximo 10 de septiembre.

Pero también la artista desarrolla su propia obra. “Lo que más me gusta es trabajar la figura humana en pequeñas dimensiones, divertirme con lo que hago”, advierte. Sus “Chachos”, como ella los llama, son pequeñas figuras de hombres en distintas posiciones y son muy demandados. Sin embargo, confiesa que, al contrario de otros artistas “yo no siento la necesidad de trascender; si tienes esas ansias es cuando fracasas”, opina.

Sigue en pie su idea de crear un museo y una fundación con el nombre de su padre, una labor que inició hace años pero que tuvo que aparcar cuando creó la empresa. “Mi sueño es hacer un Museo de la Escultura en Galicia, al que ya donaron obras Acisclo Manzano y Silverio Rivas”, apunta.

Los retos no asustan a esta mujer, más bien son su motor. La dejamos dentro del taller con la escultura alada de Sergio Portela, “la más complicada a la que me he enfrentado hasta ahora”. Seguro que tampoco se le resiste.