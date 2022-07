El vino y el sexo

La historia de amor entre vino y sexualidad viene de lejos; podríamos responsabilizar históricamente al Dios Baco de este romance pero los griegos también tenían su propio dios del vino, un tal Dionisio, que ahora mismo sería nombre de personaje de José Mota, pero entonces se le rendía pleitesía por su poder relacionado con el esparcimiento, el placer y el goce.

¿Se ha romantizado la relación vino y sexualidad?

Probablemente. Hace unos años y en compañía de mi amigo y gran chef Javier Peña, realizamos una investigación preguntando a 4.000 personas sobre los alimentos y bebidas que les resultaban atractivos para su vida sexual y que, de alguna manera, les generaban una predisposición a tener sexo, siendo la cerveza una de las bebidas alcohólicas más consumidas, curiosamente no aparecía en este ranking “afrodisiaco”. Los motivos conscientes que se asociaban al vino tenían que ver con considerarlo una bebida más elegante y seductora, entre otros.

La realidad es que el vino es una bebida alcohólica y que es adictiva, por lo que, a nivel psicológico, es peligroso romantizar su consumo y asociarlo al bienestar; la clave es encontrar un buen equilibrio en qué bebemos, la moderación y que no deberíamos necesitarlo para hacer tal o cual cosa. Dicho esto, pasamos a describir los beneficios asociados con vino y sexualidad.

Beneficios del vino en la sexualidad

Depresor del sistema nervioso

Es habitual pensar que el alcohol es un estimulante, ya que, en primera instancia, nos desinhibe y puede hacernos sentir euforia, pero la realidad es que es un depresor del sistema nervioso central; esto provoca sensación de relajación, el etanol que contiene el vino en cantidades reducidas favorece la desinhibición, relajación y nos predispone a un estado más propicio para mantener relaciones sexuales. Pero si nos pasamos de dosis, puede pasar todo lo contrario: nos hace perder los reflejos (incluido el eréctil), provoca sueño etc. Mi compañero y amigo sexólogo y científico presentador de “El cazador de cerebros” en RTVE, explica que esta ayuda sexual puede ser infalible pero, pasando el límite, encontramos la paradoja de no encontrar el clímax. Al hilo de esta afirmación, diversas investigaciones recientes han corroborado que el consumo de alcohol moderado no influye negativamente, ni su consumo es un predictor de disfunciones sexuales. El andrólogo José Luis Arrondo incluso apuesta por que un consumo moderado de vino tiene un efecto positivo y protector de la salud sexual.

Aumento de la testosterona

El vino tinto aumenta la hormona más conocida relacionada con el deseo sexual: la testosterona. En el estudio británico, explican que el vino posee un flavonoide que aumenta esta hormona.

Vasodilatador

El efecto vasodilatador del vino es de los más conocidos; históricamente, se dice que puede ser bueno para el corazón por el efecto antioxidante. En el caso de nuestra sexualidad, la vasodilatación puede ser un favorecedor de la sensibilidad a las zonas genitales, y existe un estudio interesante con esta sensibilidad positiva asociada al clítoris.

Potenciador de los sentidos

Por último, uno de los beneficios más puramente psicológicos es que el vino es un potenciador de los sentidos, y esto puede estar relacionado con la capacidad de la persona para explorar una sexualidad más diversa y novedosa. Imagina a una persona amante del vino que acude a catas, degusta, observa, olfatea y se deleita con el tacto del vino en su boca. Todas estas variantes, ¿no te recuerdan casualmente a un encuentro sexual?; el vino es seductor, y la relación de pasión que tenemos con él también puede serlo. Prueba una cata a ciegas con tu amante, prueba un buen vino y chocolate con los ojos vendados, explora intensamente los sabores y las sensaciones, abre tu mente y disfruta.

Volvemos a insistir que en la moderación está la clave, pero os invitamos a que probéis nuevos vinos: explorar es la clave, y mi recomendación para este verano, en solidaridad con la comarca de Valdeorras, azotada por gravísimos incendios, serán sus exquisitos vinos DO Valdeorras. #valdeorrasvolverasabrillar

¡Feliz verano, placeres!