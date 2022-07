“Me sabe mal que no haya más gente disfrutando de las matemáticas”

Con un palmarés repleto de medallas en las Olimpiadas nacionales e internacionales –se despidió con un oro para el equipo español en la Iberoamericana antes de comenzar sus estudios universitarios–, su trayectoria parecía clara. Óscar Rivero Salgado (Xinzo, 1994) estudió el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Física en Barcelona y, tras finalizar un máster y su tesis, se trasladó en marzo de 2021 a la Universidad de Warwick como profesor e investigador con una beca de la Royal Society. Allí continúa inmerso en la teoría de números, un ámbito de estudio centrado en las propiedades de los números enteros, aunque ahora “explorando nuevas ideas”.

Es matemático teórico, así que las principales herramientas en su día a día son “lápiz y papel”. Y tirar de mucho razonamiento e inteligencia, claro. “No necesitamos mucho equipamiento ni grandes inversiones. En ese aspecto somos afortunados respecto a los investigadores experimentales. Pero nuestro trabajo también consiste en entender el que llevan a cabo otros expertos y hay una parte colaborativa importante que consiste en discutir con colegas que tienen un background diferente para tratar de ir haciendo avances. Es una imagen muy distinta a la que normalmente se tiene del científico haciendo ensayos en su laboratorio”, compara.

El limiano, que pertenece al grupo de teoría de números del Instituto de Matemáticas de Warwick, se centra en las ecuaciones que definen las curvas elípticas utilizando funciones L y sistemas de Euler. “Estos objetos con los que trabajo están teniendo muchísimas utilidades en los últimos años en criptografía y seguridad digital. La ciencia teórica no es tan fácil de explicar ni tan vistosa. Es complejo dar a conocer lo que hacemos cuando la aplicación a la sociedad no es tan directa. La ciencia básica sigue un proceso más lento, pero acaban llegando resultados útiles y necesarios. Siempre se pone como ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein. Él no pensó en ninguna aplicación y casi un siglo más tarde tuvo un papel muy importante en el desarrollo del GPS”, destaca.

El Instituto de Matemáticas está entre los mejores del mundo y, aunque los primeros meses en Coventry fueron difíciles porque las restricciones de la pandemia dificultaban la socialización, Óscar ya se siente más a gusto. “Me daba un poco de pereza irme a EE UU al acabar la tesis. Prefería seguir en Europa y en el área de teoría de números Warwick tiene mucha tradición y me parecía un destino muy interesante. Se trabaja muy bien y te dan muchas facilidades”, señala.

Y además intercala su residencia en Reino Unido con temporadas de trabajo desde su casa de Xinzo durante las que puede resarcirse en el ámbito gastronómico. “Aquí se come muy mal. Es una de las cosas que más te chocan viniendo de un lugar como Galicia en el que se le da tanta importancia. Y con la familia siempre apetece mucho estar y desconectar”. Algo que, admite, no siempre resulta fácil dedicándose a la ciencia teórica. “Te acabas llevando los problemas en la cabeza y hay épocas que pueden acabar siendo un poco machacones”, admite entre risas.

El limiano reivindica la formación recibida en el IES Cidade de Antioquía de su localidad natal. “No es un impedimento estudiar en Xinzo para después irte a las mejores universidades del mundo. Más que el lugar, influyen los profesores. Y yo tuve la suerte de tenerlos muy buenos, tanto en física como en matemáticas. Me estimularon mucho el gusto por ambas materias, aunque también me atrajeron siempre la historia y la literatura. Las olimpiadas son concursos que incentivan las vocaciones y, en mi caso, jugaron un papel muy importante en la elección de mi carrera”, reconoce.

Lo que no tiene claro es por qué las matemáticas siguen siendo la asignatura más odiada: “Un mal profesor en cualquier disciplina te puede generar mucho rechazo. A mí siempre me gustaron mucho y me sabe mal que no haya más gente que las disfrute. Es una pregunta que me hago muchas veces porque para los que nos dedicamos a esto son muy bonitas. Quizá en los colegios se podrían enfatizar las partes de mayor atractivo además de hacer hincapié en la más mecánica. Pero también soy muy consciente de que pueden resultar menos accesibles de entrada que otras materias como la literaria. Es más fácil enganchar a los alumnos con un buen libro”.

De cualquier forma, él anima a los jóvenes a estudiar carreras relacionadas con este ámbito de conocimiento cada vez más demandado en el mercado laboral: “Hace unos años se instaló la idea de que no había salidas y ahora casi está pasando lo contrario. La gente es cada vez más consciente de que tiene muchas tanto en investigación y docencia como en las empresas, donde los matemáticos pueden aportar mucho”.

Óscar viajará el próximo año a EE UU para realizar una estancia de seis meses en el Instituto de Investigación en Ciencias Matemáticas (MSRI) de la Universidad de Berkeley, en California. Y después decidirá el siguiente paso: “Todavía no sé qué haré. Me gustaría volver a España, pero en unas circunstancias favorables. Y ahora mismo la situación de la investigación es regular en comparación con otros países del entorno”.