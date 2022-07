Gladiadoras

Hemos sacralizado las palabras. Yaveh creó el universo pronunciándolo. Un mito que se repite entre culturas, igual para los yorubas que para los mayas. Ask y Embla, los primeros humanos que Odín talló en madera de deriva, señalaban con el dedo y asignaban sonidos. Solo existe aquello que se puede contener en nuestra laringe. El verbo se hizo carne. Los profetas predican las verdades reveladas. Los comerciantes del odio las retuercen. Aún seguimos matando y muriendo por versículos y suras. El Big Bang fue un grito.

Las palabras, sin embargo, jamás permanecen inmutables aunque se graben en piedra o se entreguen a la eternidad del ciberespacio, donde no se consiente el olvido. Cambia, como mínimo, el lector que las interpreta. Los participantes en un estudio entendían de manera radicalmente opuesta el término “revolución”, aunque la frase no cambiase, si se atribuía a Jefferson o a Lenin. La palabra no existe en el vacío. Atiende a su contexto y a su tiempo.

Las palabras no se comportan como animales salvajes, sujetos a vida breve. Crecen despacio, vegetales. Conservan en la etimología el retrato de sus primaveras, como en los anillos de un tronco. Ya no cobramos los salarios en sal ni los chóferes arrojan madera a la caldera de los primeros coches a vapor. No tiramos de la cadena en los retretes ni colgamos el teléfono. Esas palabras y esas expresiones nos cuentan la historia de sus artefactos, como en los dioramas de los museos.

Cada palabra es un relato en sí misma. También una batalla. Muchos se opusieron en España a que la unión civil de los homosexuales se llamase matrimonio. “Procede de madre”, clamaban. Escogían ignorar que todas las palabras se van despegando de su origen. Las palabras que no son capaces de adaptarse a la cambiante realidad son las que mueren. Pretendían encerrar a los nuevos casados en el gueto de su especificidad. Matrimonio florece porque se abrió a todos los amores.

Pocos idiomas se confían al celo de una academia. La RAE vigila que el español no se desmande. Lo limpia, fija y le da esplendor al precio de perder con el inglés, mucho más flexible, la carrera de la modernidad. Ya no es español, sino inglés españolizado, por mucho que Toni Cantó se esfuerce en defenderlo desde su regalía madrileña. Las palabras se pueden susurrar como caricias y escupirse como arañazos.

Hoy combatimos por el lenguaje inclusivo. La RAE lo define como “un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino”. Añade que ese genérico masculino es un “mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna”. La RAE, en sus tres siglos de historia, ha tenido 486 académicos; 11 de ellos, mujeres. Ya que el pasado es otro planeta, habrá que ceñirse al que habitamos: siete de 44.

Las palabras generan ideología al tiempo que la obedecen y sustentan. A través de las palabras concebimos el mundo y lo redibujamos. Como hijo de mi época, prefiero la economía del lenguaje y me rechina el elles. También me moriré tildando sólo, aunque solo me quede. Elles cuajará o se agostará como una moda efímera. No será por capricho, sino por el peso de las cosas. Siento que para ellos caducó la oportunidad de representarnos a todos. Hay palabras generosas y palabras egoístas. El mundo será mejor si incluye también a elles.

No ha sucedido sólo ahora ni sólo a nosotros. En Roma había mujeres que querían ser gladiadores. Se le permitía a las mulieres, de clase baja, y como excepción. A las feminae aristocráticas les estaba vedado. La gladiatura representaba valores viriles, como el desprecio a la muerte. Las matronas romanas debían ser castas, virtuosas. A la mujer se le adjudicaban fragilidad y miedo. Tan así que solo existía el término gladiator. La palabra gladiatrix no se empleó hasta el siglo III, cuando la gladiatura femenina ya había desaparecido. Comenzaron a ser desde su recuerdo. Nada existe si no se pronuncia. En ese empeño siguen hoy tantas; ellas y elles, gladiadoras.