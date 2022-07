Qué fue de los “capos” de Fariña

Javier Rey era un casi absoluto desconocido en el audiovisual español cuando se le seleccionó para encarnar a Sito Miñanco, toda una “celebridad”… aunque fuere en el abrupto mundo de la delincuencia. Hasta ahí, al actor noiés apenas se le conocía por sus breves, cuando no fugaces, apariciones en el reparto de varias series televisivas y, si acaso especialmente, por su personaje en el film “Kiki. El amor se hace” dirigido por Paco León. Hoy es uno de los galanes más solicitados por los directores y las productoras españolas. Este mismo año estrena sendas películas, “La cima” e “Historia para no contar”, y se ha convertido en habitual fichaje de series de éxito. Quizás nos sorprenda con la obtención de un Goya más temprano que tarde. Sito Miñanco, en cambio, continúa donde estaba cuando se grabó y emitió “Fariña”: en la cárcel. Bueno, en realidad, en febrero de 2018, había vuelto a ser detenido en Algeciras, donde residía en régimen de tercer grado penitenciario, y enviado a prisión tras ser acusado de ser el máximo responsable de una trama que distribuía cocaína a Italia, Albania y Holanda, así como de blanqueo de dinero. En la actualidad, con graves problemas de salud, cumple su condena en la prisión de Estremera. El que fuera el narco más conocido de España está a punto de cumplir 67 años de edad y entró por primera vez en la cárcel en 1983, con 28. Javier y Sito nunca se han encontrado personalmente: ni antes, ni durante, ni, de momento, después de “Fariña”.

Quien ya no podrá hablar con su personaje aunque quisiera (tampoco lo hizo ni quiso en la preparación del papel) es el actor vigués Antonio Durán “Morris”. El hermético Manuel Charlín se hallaba en libertad cuando se rodó y emitió “Fariña”. El “patriarca” de los charlines falleció la pasada Nochevieja de 2021 a consecuencia de un accidente doméstico en su casa de Cálago (Vilanova de Arousa) tras sufrir una caída doméstica y golpearse en la cabeza, si bien se especula con que sufrió infarto previo. El jefe intelectual del denominado “clan de los Charlines” fue condenado por blanqueo de dinero y narcotráfico entre finales de los 90 y principios de los 2000, pero tras su licenciamiento penitenciario, a mediados de julio de 2010, siguió engrosando su expediente policial y judicial con más presuntos delitos. En los últimos meses de su vida, Manuel Charlín volvió a ser foco de la atención mediática tras que agentes de la Policía Local de Vilanova le sorprendiesen conduciendo un vehículo a motor presuntamente con el carné retirado. En 2018 ya había sido denunciado por el mismo motivo, y estaba a la espera de que se resolviesen ambas causas penales. Sin embargo, el asunto más delicado al que se enfrentaba el ya casi nonagenario era el de un juicio por presunto blanqueo contra él y varios miembros de su familia. El fiscal solicitaba ocho años de cárcel y una multa de 12 millones de euros. Para “Morris” el de Manuel Charlín todavía es, sin duda, su personaje más famoso, y eso es mucho de decir en una carrera que abarca más de cuatro décadas de teatro, cine y televisión. En Galicia es toda una estrella y, en el cine español, se ha convertido en un clásico entre los actores de reparto. Este año estrena “Canallas” de Daniel Guzmán y “La piedad” a las órdenes de Eduardo Casanova.

Ninguno los tres hijos de Manuel Charlín “O Vello” es citado con su verdadero nombre en “Fariña”. Sin embargo, en la actriz coruñesa Isabel Naveira, Pilar en la serie, no es difícil encontrar semejanzas con Josefa Charlín. La hija primogénita fue quien tomó las riendas del negocio familiar cuando su padre entró en prisión. Estuvo huida durante siete años y fue extraditada por Portugal en 2001. En 2003, Josefa fue condenada junto a otros miembros de la familia a 15 años por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. En 2012, quedó en libertad tras abandonar el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León). A Isabel Naveira parece no haberle cambiado mucho su paso por “Fariña”: continúa participando en series y, ocasionalmente, en producciones gallegas como “Néboa”.

FARIÑA AL TEATRO

A quien le van muy bien las cosas es a Xosé Antonio Touriñán, al cargo de la interpretación de un Paquito Charlín que nunca existió, pero del que no faltan quienes le procuren similitudes con uno de los hijos del patriarca, Manuel Charlín Pomares, fallecido el 12 de diciembre de 2019 en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa víctima de un cáncer. La trayectoria del mayor de los hijos de Manuel Charlín Gama estuvo marcada, al igual que la de otros de sus hermanos, por su relación con el mundo del narcotráfico. Con apenas 18 años fue detenido por primera vez por un alijo de hachís. Una carrera que lo llevaría en no pocas ocasiones ante los tribunales y por la que llegó a ser condenado a 18 años de prisión, aunque finalmente la Audiencia Nacional lo absolvió. En 2004 fue condenado por un alijo de hachís, y tres años más tarde también recibió sentencia por blanqueo de capitales junto a su padre y tres de sus hermanos. El penúltimo de los capítulos por el que “Manolito” saltó a los medios se remonta a 2010, cuando fue arrestado junto a otros miembros del clan gallego en la Operación Repesca, por la que la familia Charlín tuvo embargada buena parte de su patrimonio inmobiliario. Quedó en libertad tras el pago de una fianza.

En cambio, la carrera de Touriñán se ha disparado. En las dos últimas temporadas a co-presentado, junto a Marta Hazas, “Rutas bizarras”, programa de TVE en el que ambos recorren España en busca de los lugares más curiosos de cada región. En el cine se le ha visto en películas como “Cuñados”, se ha revelado como monologuista y, en los escenarios, y hete aquí la curiosidad, protagoniza la versión teatral de “Fariña” con la que ha recorrido media España.

También sigue alternando los monólogos con participaciones en series y películas Carlos Blanco, el único de los actores que sí conoció a su alter-ego, Laureano Oubiña, con quien guarda evidentes parecidos físicos, quien lo citó en su propia casa para charlar con él, no en balde ambos comparten comarcal natal, O Salnés. Cuando se emitió “Fariña”, Oubiña gozaba del tercer grado penitenciario, estaba ya fuera de la cárcel. Sin embargo, protagonizó una querella contra Antena 3 porque en la serie se incluía una polémica escena en la que era sorprendido haciendo el amor con su mujer, Esther Lago, ya fallecida. Tras el éxito de “Fariña” le dio por aprovechar el tirón mediatico y escribir una autobiografía. Últimamente, recorre Galicia vendiendo camisetas, sudaderas, mascarillas, plumíferos, zapatillas… y su libro de memorias. Y no tiene reparo en posar, se le pida o no, con una camiseta en la que se lee “Winston de batea”, el nombre del “negocio” con que se conocía en Galicia el contrabando de tabaco rubio durante la década de 1970.

Otro personaje que no aparece con su verdadero nombre en la serie, donde se le llama “Colombo”, fue el interpretado por Monti Castiñeiras. Se especula mucho con que su verdadera referencia es Marcial Dorado, quien cumple los dos últimos años que le restan de la condena en régimen de semilibertad. Dorado cumplió una condena de diez años de cárcel impuesta en 2009 por narcotráfico, a la que se sumó otra de 2015 por la Audiencia Nacional, acusado de un delito de blanqueo de capitales.

Por último, Vicente Otero Pérez “Terito”, interpretado por Manuel Lourenzo, ya había fallecido en 1995, años antes de emitirse “Fariña”. En tanto que Lourenzo, hoy prácticamente retirado, es uno de los grandes del teatro gallego, tanto en su faceta de actor como en las de dramaturgo y director, así como un pionero de las series producidas por la Televisión de Galicia.