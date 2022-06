Las etapas de la sexualidad (3)

Continuamos por el apasionante camino del desarrollo sexual, hemos dejado en anteriores entregas la infancia y adolescencia, y hoy nos toca la Edad Adulta.

Probablemente la etapa más larga en cualquier ser humano, y en la que más consciencia tomamos de nuestra vida sexual. No me atrevo (ni de broma) a establecer un rango de edad adulta, creo que eso depende de cada persona. Pero…piensa en esa amiga o amigo que tiene 40 años y sigue en la adolescencia o en ese amigo de tu hijo que, con 18 años, está hecho un viejoven. No obstante, en estas líneas lo trataremos como esa etapa “estable”, en la que no existen demasiados cambios hormonales ni pérdidas en la cuestión física como sí pasa en ocasiones con las personas mayores.

En la edad adulta, la sexualidad pasa de una etapa de experimentación a una de conocimiento, pero hay cambios significativos dependiendo de como sea tu vida; puede que cambies de parejas, de situación emocional, que te reinventes una y mil veces, y tu experiencia sexual te acompañará siempre.

Os cuento un caso reciente, un hombre heterosexual de 37 años, llevaba 20 años con su pareja, su novia de toda la vida. Hace unos meses se separan de mutuo acuerdo: desgaste, sin más, nada dramático. Después de un par de meses de duelo se abre un tinder, queda con un par de chicas y no consigue erección aunque está excitado, nunca le ha pasado y no entiende los motivos; acude al urólogo, no existen problemas médicos, el profesional le recomienda que pida ayuda psico-sexual, y ahí aparezco yo en su vida. Está claro que es un problema de readaptación y ansiedad, en cualquier otra etapa de su vida sexual este problema no hubiera aparecido, pero este gran cambio aunque sea elegido, requiere un re-entrenamiento y un nuevo conocimiento de su vida sexual, por lo que usaremos en inicio una herramienta muy eficaz.

La biografía sexual

Para este tipo de casos y para contextualizar un poco el recorrido de la persona, les pido una especie de historia/biografía de su vida sexual.

Empieza con los primeros recuerdos eróticos, tu primera relación sexual, tus relaciones sexuales más importantes o relevantes, formas de estimularte, masturbarte, las fantasías eróticas más recurrentes...como si fuera un diario de nuestro “yo sexual”. Escribir con total libertad, sin filtros, poniendo aquellas cuestiones que hasta el momento jamás habían salido de tu cabeza, es un proceso de “darse cuenta”; nuestra biografía en muchas ocasiones delimita nuestras conductas presentes y a veces nos replantea ampliar fronteras o, en algunos casos, cerrar capítulos que no nos sientan tan bien.

Los cambios y el sexo

Al ser la sexualidad una de las dimensiones (sino la más) importante del ser humano, cambia y evoluciona a la vez que nuestras vidas, vamos aprendiendo, evolucionando, equivocándonos, y eso nos convierte en personas más poderosas y sabias. Adaptarse a las cuestiones sexuales es algo personal pero también social. Quizá hace unos años cualquier tema relacionado con la diversidad sexual era cuestión de tabú, risas o vergüenza; ahora, cada vez más, entendemos que es posible cambiar y evolucionar, y que la información es poder. En cuanto a los cambios físicos, se hacen evidentes y a veces demasiado presentes en cuestión de rendimiento, autopercepción de nuestro físico; tendemos a compararnos físicamente con otras personas o con nuestro “Yo” de 20 años y eso puede minar nuestra autoestima. Piensa que nunca vas a ser más joven que hoy, y que esa es tu mejor versión, aprendizaje y buenos sentimientos hacia nosotros mismos es la clave.

¡Te esperamos en la siguiente entrega con mucha ilusión y placer!

Para cualquier duda o consulta nos tienes en www.saludplacer.com.

Hasta pronto, placeres.