Carreiras sen saída

A semana pasada coñecéronse as notas das probas da ABAU ás que se enfrontaron miles de estudantes. O índice de aprobados en España supera o 96% e, como cada curso, axiña aparecen os nomes das persoas coas mellores cualificacións. Houbo unha persoa que destacou especialmente e foi entrevistada por diferentes medios: Gabriel Plaza, un alumno do centro público San Juan Bautista e que logrou a mellor nota da ABAU da Comunidade de Madrid. Conseguiu un dez en todas as materias agás unha onde obtivo un 9,75, e afirmou que tiña clara a carreira onde se vai matricular: Filoloxía Clásica. Tan pronto fixo pública a súa escolla, mentres ás persoas do mundo das letras se nos derretía o corazón, naceu a controversia. Fundamentalmente, porque moita xente non pode comprender que un estudante que pode elixir a carreira que queira porque ten nota dabondo, se decante por unha filoloxía: “Como vas estudar iso coa nota que tes?”, repetíanlle. Preguntáronlle por que razón non escollía outra opción con máis saídas e el foi rotundo: “É mellor facer o que che gusta. Prefiro a felicidade ao éxito seguro”.

