La guía definitiva para comunicarse con sus hijos

La polvareda que se levantó con un vídeo de la cantante Rosalía, en el que adelantaba una estrofa de una canción usando palabras que para muchos resultaba indescifrables, pone de relieve la existencia de una brecha de comunicación entre generaciones, e incluso, dentro de una misma generación: no todos los jóvenes comparten el mismo argot. Los videojuegos, por ejemplo, proporcionan su propio material.

Para no perderse, proponemos un minidiccionario de urgencia para padres, profesores y todo tipo de adultos que se pierdan oyendo hablar a los más jóvenes. Ojo: algunas palabras de este argot pueden haber dejado de ser “cool” cuando hayan terminado de leer, y otras pueden ser habituales entre ciertas comunidades y extrañas en otras. Para ir abriendo boca, algo sencillito, como de andar por casa: holi, guapi, loqui, besis, okis.

…y horas, y horas...

Llegó la mami/ La reina, la dura, una Bugatti/ El mundo ‘tá loco con este body/ Si tengo un problema, no es monetary/ Les vuelvo loquito’ a todos los daddie’/Voy siempre primera, nunca secondary / Apena’ hago doom, doom con mi boom, boom/ Y le’ tengo dando zoom, zoom on my yummy (...) Yo siempre estoy ready / Pa’ romper cadera’, romper corazones/ Solo existe una/ No hay imitacione’ (na, na)/_Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (...) Drives you loco/ Take a video, watch it slow mo (...) Take a sip of my cola-la/ Make it go like pa-pa-pa-pa/ Like pa-pa-pa-pa-pa(...) Y no se confundan (y no se confundan)/ Señora’ y señore’...

Pablo Martínez, profesor del departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo, quita trascendencia al asunto de la jerga juvenil. “No tiene nada de nuevo, todas las generaciones tratan de marcar su territorio y de diferenciarse de las que las precedieron, y una de las maneras de hacerlo es con el lenguaje”, afirma. Se recuperan antiguas palabras, con nuevos significados, o se crean otras nuevas.

El problema, si es que lo hubiera, no es de los jóvenes, sino de los padres y los abuelos, puntualiza. “Ahora, lo que pasa es que los que ya tenemos unos años nos sorprendemos porque estamos en la posición en la que antes estuvieron nuestros padres, que nos oían hablar y tampoco entendían del todo lo que decíamos”, explica.

Quizás las innovaciones en el lenguaje sean más evidentes en la actualidad, reconoce, porque existen nuevos lugares de convivencia intergeneracional, como las redes sociales, en las que coincide gente de edades muy diversas.

Lo que sí ha cambiado es que, de unos años acá, los jóvenes han perdido el dominio de la variedad diafásica de la lengua y la capacidad de adaptar el lenguaje a la situación. “Tengo alumnos de 20 años que jamás han usado el usted”, pone como ejemplo y cuenta que no es raro que en los correos electrónicos dirigidos a los profesores los estudiantes se dirijan a ellos llamándolos “colega” o pidiéndoles, literalmente, que les “echen una mano”.

Reconoce que hay cierto deterioro en la calidad de la comunicación por la repetición de muletillas vacías de significado, como el tan oído “en plan” y que el contagio de otras lenguas, básicamente del inglés, se extiende a todos los ámbitos. “Antes la influencia de otras lenguas tenía más relación con temas determinados, los galicismos que se introducían en la astronomía o las palabras italianas en la música”, indica.

Pablo Martínez advierte, además, “una democratización de materiales lingüísticos, que antes pasaban por muchos filtros antes de ser publicados”. Una novela, cuenta, pasaba por un editor, era corregida antes de su publicación y ahora mucha gente se autoedita, sin contrastar con nadie los textos. Una consecuencia es que se está confundiendo el lenguaje escrito, más correcto y formal, con la lengua oral, más relajada.

“Algunos escritores de éxito actuales apenas pasan de la oración simple”, indica Pablo Martínez, recordando una broma del Gran Wyoming sobre el futbolista Raúl, del que decía que era la primera persona que escribía un libro antes de haber leído uno. “Eso podríamos decirlo ahora de muchos autores y me temo que no sería una broma”, apostilla.

“La lengua se va reduciendo a memes, con muchas expresiones que nacen y se extienden por las redes sociales”, señala. Unas palabras sustituyen a otras: carroza por viejo, carroza por pureta, pureta por boomer... A veces las primeras vuelven con otro significado y en más de una ocasión lo que parece tan rompedor viene de muy atrás. “Dabuti”, que tanto se utilizaba hace unos años, es una expresión que aparece en las novelas de Benito Pérez Galdós. Luego, afirma el filólogo, está esa gente que confunde el léxico, algo que ocurre en cualquier franja de edad.

“Mientras la lengua funcione como una herramienta de comunicación, no hay por qué preocuparse”, concluye Pablo Martínez. Los padres que dicen no entender a sus hijos, opina, más bien se refieren a que “no captan el significado de las conversaciones que mantienen con sus amigos”, pero por ahora no existe ninguna barrera infranqueable para que unas generaciones y otras se entiendan entre sí.

Te me chileas

Cuando mi hijo me soltó que su amigo David estaba mamadísimo pensé de todo. No tenían edad para estarlo y no me apetecía dar sermones. Pero es que David no iba trompa; el tío estaba fuerte, o sea, que estaba cachas. Me cuesta señalar el momento en que la distancia con los míos se hizo sideral, cuándo supe que íbamos en diferentes barcos. Suena obvio, pero es difícil de encajar en esta época de padres-colegas.

Si pierdo un poco los nervios, en el pasillo me encuentro a un chaval que me dice: “Eh, te me chileas”. ¿Cómo? Me está troleando, lo hacen todo el día; trolear, te vacilan, te toman el pelo. Pero soy duro de pelar, que me gano la vida hace pila con el idioma. Como no son muy mayores, todavía no les da cringe cuando me pongo a su altura lingüística. Veremos con el tiempo. Aún les puedo elegir ropa facha (nada que ver con lo nuestro, no), reírme de ellos, trolearles porque vician a la Play como niños rata o, y esto sí que es viejo ya, mandarles a la ducha y que no sean otakus.

Paso de videojuegos, me aburren, también sudo del Insta y del Twitch, pero el Face me parece de viejos; me he quitado el LinkedIn aunque leo el Twitter como si fuera una agencia de noticias. Me puto cansa esto de no ser viejo ni joven, ahora que “puto” resulta que es un adverbio, además de un adjetivo, como toda la p… vida.

Intento que este artículo esté cheto, que mole, aunque decir molar ya no mola; no es cheto decir molar. Lo que no sé es si está tan desfasado como para dar cringe. Preguntaré en casa.

Ellos tienen una jerga que toma prestado de cualquier sitio: videojuegos y youtubers son la nueva RAE. Si te dicen “efe” es que algo ha ido mal, “efe en el chat” significa lo mismo. Con un simple “uda” te cascan que pasan de tu idea y si les cuentas una historia irrelevante te dan en los morros con un “buena data”. Y todo así.

Sus códigos son un delirio. Hará un par de noches pregunté qué veía uno en el iPad: 150 youtubers se apostaban 150.000 euros (mil por cabeza) en una partida al Juego del Calamar en Minecraft. A Ibai ya lo había eliminado. WTF!