“Galicia es mi sensibilidad”

Nacida en Barcelona en 1996 y criada entre Cataluña y Galicia, donde vivió hasta los quince años, Xita Rubert, hija del filósofo Xavier Rubert y la escritora gallega de Foz Luisa Castro, se perfila como uno de los nuevos talentos de la literatura. Licenciada en Filosofía y Literatura por la Universidad de Warwick, tras varias estancias en La Sorbona, actualmente se doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Princeton y acaba de publicar su primera novela, “Mis días con los Kopp” (Anagrama), donde trata con sutileza humorística y filosófica temas como el duelo, la muerte, la enfermedad mental o el mundo de las apariencias en las elites intelectuales de clase alta. La historia parte de un viaje que hace a los 17 años con su padre la narradora para encontrarse con unos amigos ingleses a los que acompaña un escultor y “performancer” -probablemente una persona con un trastorno mental- obsesionado con la idea de que “las esculturas son efímeras”.

¡«Mis días con los Kopp» está en librerías desde hoy! https://t.co/qNk2aTHjUV — Xita Rubert (@XitaRubert) 16 de marzo de 2022

– ¿Cómo surge su primera novela y en qué se ha inspirado?

– Escribo desde siempre, desde pequeña, últimamente relato corto y este es uno de esos relatos que se me ha alargado e instintivamente supe que iba a ser una novela corta que narra un episodio. Surge cuando me mudo a EE UU para empezar mi doctorado, con 22 años, que yo decido hacer para poder continuar dedicándome a la escritura.

– Sitúa la historia en un ambiente de élite intelectual y la narradora relata un capitulo de su pasado con su padre, catedrático de filosofía, ¿recrea el mundo que ha vivido?

– Yo no mamé ese mundo, crecí en Galicia hasta los quince años con mi madre y mis abuelos. Es cierto que esa novela retrata un mundo de cierta frivolidad cultural, pero es algo que yo intuyo, recreo, imagino e invento. Es más un trabajo imaginativo y de reflexión que de retrato social. De entrada todos los autores utilizan lo que les resulta familiar, pero mi interés no es escribir sobre mi propia vida ni sobre mi experiencia particular.

– Recibe clases sobre la relación entre la filosofía, la literatura y la medicina, ¿este trabajo es de algún modo fruto de su formación académica?

– Es al revés. Mis intereses académicos vienen dados por mis motivaciones personales, hasta diría vitales. Mi inclinación por cuestiones psicológicas aparece en el fondo de la novela, que va sobre cómo distintos personajes se relacionan con una persona enferma, o sobre cómo nos relacionamos con las personas mayores cuando ya no se pueden comunicar y utilizan un lenguaje no compartido con los demás.

– ¿Qué aspecto le interesa mostrar de la enfermedad mental?

– Su ambigüedad, su complejidad y su irreductibilidad a mostrarlas con un solo relato. En la novela se habla de dos enfermedades mentales, la que puede padecer el personaje de Bertrand y la que padecerá en un futuro posterior al relato el padre de la narradora. Me interesa cómo esas enfermedades rompen con la normalidad, con el lenguaje compartido, con el lenguaje de las mentiras y la impostura social. Cómo esas energías, llámale enfermas, artística o locas, tienen el poder de perturbar las ficciones sobre las que nos montamos.

– La narradora dice que “reinventar, reconvertir la enfermedad en otra cosa es el único modo de lidiar con ella”.

– Eso es lo que le parece que hacen los padres de Bertrand cuando convierten a su hijo en artista en lugar de darle los cuidados especiales que parece necesitar. Y es lo que hace la narradora cuando encuentra en la escritura la manera de reconvertir la enfermedad de su padre. Es una novela de duelo y amor encubierta en humor. Lo que sucede es absurdo, pero por debajo subyace el dolor, el duelo por el padre que ya no es, aunque no era perfecto.

– La narradora le escribe al otro personaje femenino, una mujer fría y hostil, años después de su encuentro ¿subyace alguna reivindicación feminista?

– Parece que cuando una mujer escribe sobre personajes femeninos ya está escribiendo sobre cosas de mujeres y no es así. Me interesan los mismos temas que a los hombres: la muerte, el amor, la vida. Si la protagonista le escribe a esa mujer no es por cuestión de género, sino que tiene que ver con la sensibilidad, con que años después reconoce ese vínculo entre ellas que se estableció cuando se comunicaban sin palabras al percibir ambas que algo raro pasaba a su alrededor. Y cuando digo raro, digo tabú, algo relacionado con algún tema que nos define como ser humano, ya sea la muerte, la enfermedad o la sexualidad, temas que reprimimos y de los que nos cuesta hablar.

– ¿Cuál es su relación con Galicia?

– Galicia es el fondo de todo, mi personalidad, mi sensibilidad, el modo en que me relaciono con las personas y el lugar desde el que escribo, incluso. Esa mirada que retrata personajes de clase alta con extrañeza y distancia viene de ahí, del sitio donde me crié y del mundo con el que luego me topé. Dicen que los gallegos se expresan libremente, son ambiguos, crípticos, controladores y manipuladores de la información. Hay algo de eso en mí. A Galicia suelo ir a menudo, cuando estoy con mi familia gallega, y con mi madre también, las imposturas se van.