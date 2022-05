La mirada de Medusa

El mundo se desmorona. No hay manera de recomponerlo, de mantener una evolución de hábitos y pensamientos homogénea. Repetimos los viejos errores una y otra vez, y me resulta sorprendente que todavía pervivamos como especie. Putin mantiene su discurso bélico victimista (“no nos quedó más remedio que actuar así”), la séptima ola pandémica ya nos ha saludado con alegría (“pero si a mí me dijeron que ya se podían quitar las mascarillas”) y vaya por dios, los talibanes recuperan el burka para las mujeres. Pero solo para las que “no sean demasiado jóvenes ni demasiado mayores”: todas las que se encuentren dentro de esta ambigua horquilla de edad —es decir, casaderas o disponibles para la reproducción, se entiende— «deberán cubrirse el rostro cuando se enfrenten a un hombre que no sea de su familia». Macho alfa versus sexo débil. Tal vez se pasaron un poco con lo del enfrentamiento, como si la única posibilidad social de un afgano fuese la de sentirse violento si una mujer lo mira a los ojos y se decide a hablar. Al leer las normas de conducta recién impuestas, cualquiera podría imaginarse que las afganas son, sin excepción, mujeres arrebatadoras y poderosas. ¿Será que su mirada los convierte en piedra, cual Medusa, o será que los afganos tienen el nervio fino y se soliviantan nada más atisbar piel femenina?

