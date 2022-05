La uróloga perseverante

Elena comienza la charla advirtiéndonos que ella no es una “mujer fuera de serie” -cintillo que bautiza esta sección- sino que es una persona de lo más normal que tan solo trata de hacer bien su trabajo. Sin embargo, su historia personal y profesional no refleja solo eso. Por supuesto que Elena López Díez (Ferrol, 1958) es una mujer normal, una persona afable, cercana y comunicativa. Pero, además, no se ha conformado nunca con lo que marcaban los invisibles cánones del género. La ferrolana es una reputada uróloga, de las aún hoy en día escasas que trabajan en España, y la primera mujer que preside la Sociedad Gallega de Urología. La doctora, que trabaja en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, tampoco tuvo miedo de volver a matricularse en la universidad con 52 años para embarcarse en un máster y compagina su trabajo en el hospital con la docencia, que inició hace tres años.

Ya desde muy joven, Elena fue dando pasos valientes y demostrando su valía. Nadie en su familia se dedicaba ni de lejos al ámbito sanitario; su padre trabajaba en un astillero y su madre -“una mujer muy lista y con una infancia marcada por la guerra”- en Telégrafos. Pero aquello no supuso un obstáculo para que tanto Elena como su hermana menor eligieran estudiar Medicina. “Mis padres hicieron un gran esfuerzo para darnos estos estudios en Santiago; ambos creían que la mejor inversión que podían hacer era en nuestra educación”, agradece la doctora.

Así, tras pasar su infancia en Ferrol y destacar en los estudios en su colegio de monjas, Elena se matriculó en Medicina en Santiago aunque, admite, no guiada por una clara vocación. “Yo no creo en las vocaciones; uno descubre que le apasiona algo cuando lo conoce desde dentro, no antes”, afirma.

Elena disfrutó sus años de universidad, aunque advierte lo complicado que era estudiar entonces en comparación con las facilidades que tienen ahora los estudiantes. “Hoy en día la mayor parte de los contenidos se pueden encontrar en internet; antes tenías que buscarte la vida, más aún cuando no podías comprar muchos libros, solicitar artículos en bibliotecas….”. También Elena se las ingenió para mejorar sus conocimientos de inglés por su cuenta. “Ya entonces me daba cuenta de que era esencial, pero yo hasta tercero de carrera ni siquiera había salido de España”.

En cuarto de carrera comenzó sus prácticas como alumna interna y fue cuando descubrió esa especialidad llamada Urología. “Entré en Cirugía General y allí me destinaron al Servicio de Urología, donde conocí a Lola Rey Fraga, la primera mujer uróloga que había en Galicia, que estaba haciendo en esos momentos la residencia”, relata. En aquellos tiempos la urología era una especialidad muy masculina y las chicas ni se planteaban esa alternativa ya que les recomendaban “otras más adecuadas como pediatría”, recuerda. “Era, además, una especialidad poco llamativa desde fuera, pero al conocerla de cerca descubrí que era apasionante y que no había ninguna razón para que yo no pudiera hacerla. No me equivoqué; la urología ha cambiado muchísimo en 25 años y hoy es puntera”, afirma.

Aprobar el MIR era otra odisea: “Nos presentábamos 15.000 para 1.700 plazas, era muy difícil”, dice. Pero Elena aprobó y eligió Vigo para hacer la especialidad.

Corría el año 1982 y Elena era la única mujer en el servicio de Urología. Ni siquiera había enfermeras, “preferían enfermeros porque decían que los pacientes, al ser mayoría hombres, se encontrarían más cómodos”, apunta. También se topó ella con el pudor de algunos pacientes. “Les resultaba extraño que les explorara una mujer cuando nosotras, en cambio, estábamos más que acostumbradas a que la mayor parte de los ginecólogos fueran hombres”, compara. Sin embargo, la ferrolana asegura que durante toda su residencia nunca se sintió excluida por sus compañeros ni por sus jefes.

Al terminar la residencia trabajó durante tres meses en el Instituto de Urología de Londres, que era puntero. “Conocí muchas técnicas que no había en España y a médicos pioneros absolutamente humildes”, recuerda. A su vuelta comenzó a trabajar en el Hospital de Pontevedra, donde estuvo cuatro años. “Allí tuve a un jefe dispuesto a enseñarme todo lo que sabía”, agradece.

También en el Hospital de Pontevedra, en el momento más estresante e inesperado, el amor se cruzó en el camino de la doctora. “Yo estaba de guardia en cirugía y él, ginecólogo, tenía un parto complejo y precisaba ayuda”. La lanzada gallega no dudó en prestarse voluntaria y, juntos, llevaron a buen puerto una cesárea complicada. Tras aquellas seis horas de cirugía nació no solo un bebé sano, sino un sentimiento muy intenso entre ambos. “Nos hicimos novios y nos casamos”, resume entre risas la doctora.

Elena siente una gran admiración por su marido y asegura que gracias a él aprendió “lo que era estudiar en profundidad”. La pareja solicitó sendas becas para trabajar durante tres meses en el Instituto Valenciano de Oncología. Junto a ellos viajó también su primera hija, que era tan solo un bebé. “Fue una aventura muy provechosa porque asistí junto al reputado urólogo Eduardo Solsona a sesiones clínicas impresionantes. He sido perseverante hasta el infinito en mi carrera, pero también tengo que reconocer que he tenido muy buena suerte con la gente con la que me he cruzado”, considera.

A la vuelta, la uróloga se incorporó al equipo del recién estrenado Hospital Meixoeiro de Vigo y nació su segunda hija. La maternidad ha sido una parte muy importante en la vida de Elena. “Tenía claro que yo quería criar a mis hijas”, cuenta. Por ello, nunca se planteó como meta convertirse en jefa de Servicio, mientras que su marido sí lo fue hasta su reciente jubilación. “No lo veo como una renuncia; yo quería seguir trabajando pero ser capaz de conciliar y como jefa no habría sido posible”, justifica. Hoy está orgullosa de sus hijas: Elena, que también optó por la Medicina, y Adela, ingeniera.

La uróloga fue capaz de compaginar su trabajo también con actividades solidarias como las brigadas de trabajo de cooperación en Nicaragua y Guatemala. “Esos viajes están entre las experiencias más gratificantes de mi vida y te hacen realmente apreciar lo que tienes, advierte.

Elena asegura que lo que sí echó de menos durante aquellos años de crianza fue el estudio. Pero esta perseverante mujer decidió con 52 años y sus hijas ya criadas quitarse esa espinita y regresar a la universidad para estudiar un máster sobre Biología Molecular. “Fue todo un reto y en muchos momentos pensé que no lo lograría porque había mucha materia que era nueva para mí y que mis compañeros de 25 años conocían a fondo. Pero los profesores se volcaron conmigo y con mucho esfuerzo lo conseguí”, afirma. Y no solo eso, al terminar el máster se embarcó en la realización de su tesis doctoral, que versó sobre el papiloma humano en el hombre y tuvo gran repercusión en el ámbito científico. “Publicamos varios trabajos y fue muy gratificante”, asegura López.

La trayectoria y buen trabajo de Elena fueron reconocidos por sus compañeros de profesión al elegirla, el año pasado, presidenta de la Sociedad Gallega de Urología, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo en los más de 30 años de historia de esta entidad. “Esta sociedad, que nació para dar visibilidad al trabajo que se hacía en Galicia, fue importante en mis años de formación ya que me permitió exponer en congresos, conocer a otros especialistas… Por eso para mí es un orgullo presidir ahora esta entidad”, asegura. Tan solo hay otra mujer en España presidenta de una sociedad de urología. “Hoy las mujeres son mayoría en la Medicina: un 70% frente a un 30%. Sin embargo, la Urología sigue siendo terreno masculino. Según un estudio de Elena Seguí, en 111 hospitales españoles solo hay siete mujeres jefas de Servicio de Urología”, explica López. En el propio servicio de Urología del Hospital Álvaro Cunqueiro son 18 médicos frente a solo 4 mujeres. “De todos modos, estoy en contra de las cuotas”, advierte la especialista.

Como presidenta, otorga una importancia vital a la divulgación. “Tenemos que conectar con la sociedad, eliminar el miedo al urólogo, prevenir el cáncer, potenciar la vacunación… Aún hay mucho trabajo que hacer”.

La última aventura en la que se ha embarcado la uróloga es la docencia. Desde hace tres años imparte clases en Ingeniería Biomédica, donde trata de que “médicos e ingenieros tengamos un lenguaje común para que puedan entender en qué hay que mejorar las tecnologías que ellos crean para facilitar el trabajo a los médicos”, describe. Elena está “encantada” como profesora. “Son unos jóvenes listísimos y me encanta poder aportarles esos conocimientos médicos que necesitan para realizar su trabajo”, dice.

Elena desborda vitalidad y mientras se quita la bata blanca tras un largo día de trabajo comenta que en su tiempo libre lo que más le gusta es pasear por la nieve y jugar al golf: “De jóvenes montábamos a caballo y nos encantaba esquiar, pero hay cosas con las que ya tenemos que tener cuidado”, advierte con su amplia sonrisa.

Las pioneras: Nuria Bertrán, la primera en España

Nuria Bertrán fue la primera mujer española que obtuvo el título de especialista en Urología y la primer miembro femenino de la Asociación Española de Urología (AEU).

Se licenció en Medicina y Cirugía en 1977, año en el que ingresó en la Escuela de Especialización Urológica, dirigida entonces por el eminente urólogo catalán José Maria Gil-Vernet. Nuria pertenecía a una familia de médicos; su padre era toco-ginecólogo, pero su madre no quería que hiciera esa carrera porque decía que era cosa de hombres. Al final, entró en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona.

En 1952 se casó con un ingeniero francés. Fue su marido quien la animó a estudiar Medicina, pero tenía tres niñas y esperó a que fueran mayores para cumplir su sueño. Entró en la Universidad el primer año en que se hicieron los exámenes de ingreso para mayores de 25 años y cuando llevaba un año estudiando su hija mayor siguió sus pasos. En 1979 obtuvo plaza de ayudante quirúrgico de Urología y en 1984, por oposición, el de jefe clínico de Urología en un ambulatorio de Barcelona. Se jubiló en 1996.