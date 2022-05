Las relaciones a distancia

Este es el típico tema del que todas y todos tenemos una opinión, ¿verdad?, por infinidad de motivos, por haber vivido en primera persona una relación a distancia o seguramente el de alguna persona cercana. Es muy habitual, sobre todo desde que la comunicación se ha mezclado con la tecnología de una forma tan intensa y rápida que ni siquiera somos conscientes en muchas ocasiones. Hasta hace relativamente poco nuestras parejas solían ser personas de un entorno cercano (ciudad, país…), pero ahora puedes conocer a alguien que vive a miles de kilómetros de tu casa y establecer lazos con ella mucho antes de plantearte que vive en el quinto infierno.

La proximidad, junto con el atractivo físico, la familiaridad y la reciprocidad son los cuatro factores más relevantes que provocan que una persona nos guste más o menos. Estar cerca de alguien físicamente ayuda a poder empatizar y comprender a nivel emocional con una mayor eficiencia.

¿Funcionamos bien a distancia?

Creo que una amistad se puede sobrellevar sin mayor inconveniente, aunque sí es demasiado íntima pueden surgir algunos malentendidos. En el caso de las parejas es más complejo, sobre todo en el inicio de la relación; el motivo principal: la ansiedad, la etapa inicial de enamoramiento, o de amor romántico, tiene ese hándicap, tenemos pura ansiedad de estar literalmente cerca de la persona amada, y de ahí algunos mitos del amor romántico expresados en el arte y sobre todo en canciones con expresiones como “sin ti me falta el aire”, “no puedo estar sin ti” y un larguísimo etc. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el enamoramiento es un estado de pura idiotez mágica inicial que tiene una duración determinada y no es demasiado larga. En estas situaciones de euforia absoluta poner distancia con la persona amada se ve y siente de una forma desoladora y psicológicamente en apariencia inabordable. Cuando esto sucede, intentamos solucionar o aliviar esta ansiedad teniendo contacto constante con la otra parte: haciendo videollamadas, mandando 15.000 whatsapp y cómo se pueda.

¿Y el sexo?

Obviamente, a distancia el contacto físico puro y duro no existe, tenemos que desarrollar nuestra imaginación y erotizar nuestra mente lo máximo posible, no me refiero exclusivamente al ciber sexo o al sexting (envío de fotos o vídeos eróticos o pornográficos explícitos) sino a una forma de comunicarnos morbosa, estimulante, nueva, abordar esa nueva sensualidad está a vuestro alcance.

¿Existen ventajas?

Parece que en estos casos son obvios los problemas de la distancia, pero como en todo en esta vida, podemos retirar el foco de las “pérdidas” y observar qué nos puede ofrecer este tipo de relaciones. Las ventajas de una relación a distancia pueden ser que las discusiones son menos intensas, caemos menos en la rutina y las “peleas domésticas”, somos más ocurrentes en las formas de comunicación y tenemos esos espacios para “echarnos de menos”, que ayudan a mantener viva la llama de la pasión en los futuribles reencuentros.

Claves para que funcionen

La primera y más importante es pensar si estás segura o seguro de que quieres tener una relación de ese tipo, parece obvio, pero a veces priorizamos en emociones volátiles como la pasión inicial y vivimos infelices en un formato de vida que no nos gusta para nada. Seguridad y buena autoestima personal son claves para el buen funcionamiento. Por otro lado, para que no aparezca la sombra de las inseguridades, celos y desconfianza, tenemos que tener claro el tipo de persona con la que mantenemos la relación, la verdad es que si no existe confianza es muy complejo mantener una relación física, mucho menos a distancia.

Y por último y una de las claves del mantenimiento de la pareja serían los planes a futuro. El cerebro humano vive más a gustito si sabe lo que va a pasar, sobre todo si las cosas que van a suceder son agradables, así que en parejas a distancia sería clave tener proyectos juntos interesantes a futuro, como viajes juntos, o si es posible acabar viviendo en la misma ciudad en un plazo de tiempo estimado por ambos. Ser flexibles en estos planes es fundamental para no frustrarnos por adelantado.

¿Y tú, qué piensas?. Te escuchamos como siempre en nuestra web www.saludplacer.com

¡Hasta pronto placeres!